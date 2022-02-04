Хокейна ліга чемпіонів не буде запрошувати команди з Білорусі

Хокейна ліга чемпіонів вирішила не запрошувати команди з Білорусі до участі у сезоні 2022/23 року. Організація таке рішення пояснює "непередбачуваною ситуацією" в Білорусі, у звʼязку з чим "участь білоруської команди в ХЛЧ на сьогоднішній день вважається надто ризикованою для всіх зацікавлених сторін".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радііо Свобода, про це йдеться у повідомленні на сайті Хокейної ліги чемпіонів.

"Зокрема, постійні збої рейсів не дозволяють усім зацікавленим сторонам заздалегідь планувати. Для загальноєвропейського змагання, такого як ХЛЧ, обовʼязковою умовою є те, щоб команди, вболівальники, офіційні особи, спонсори/партнери та постачальники послуг могли надійно подорожувати та залишатися в безпеці. На жаль, зараз це не стосується поїздок до Білорусі та з Білорусі", – відзначається в інформації

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року