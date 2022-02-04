УКР
Хокейна ліга чемпіонів не буде запрошувати команди з Білорусі

Хокейна ліга чемпіонів не буде запрошувати команди з Білорусі

Хокейна ліга чемпіонів вирішила не запрошувати команди з Білорусі до участі у сезоні 2022/23 року. Організація таке рішення пояснює "непередбачуваною ситуацією" в Білорусі, у звʼязку з чим "участь білоруської команди в ХЛЧ на сьогоднішній день вважається надто ризикованою для всіх зацікавлених сторін".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радііо Свобода, про це йдеться у повідомленні на сайті Хокейної ліги чемпіонів.

"Зокрема, постійні збої рейсів не дозволяють усім зацікавленим сторонам заздалегідь планувати. Для загальноєвропейського змагання, такого як ХЛЧ, обовʼязковою умовою є те, щоб команди, вболівальники, офіційні особи, спонсори/партнери та постачальники послуг могли надійно подорожувати та залишатися в безпеці. На жаль, зараз це не стосується поїздок до Білорусі та з Білорусі", – відзначається в інформації

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь позбавили права проведення чемпіонату світу з хокею 2021 року

И это правильно.
показати весь коментар
04.02.2022 21:36 Відповісти
З кацапами хай гуляють!
показати весь коментар
04.02.2022 21:38 Відповісти
Этого уйобана не забудьте зато пригласить. Он вам сыграет:
показати весь коментар
04.02.2022 22:17 Відповісти
кайфую, как он старательно натягивает не той стороной
показати весь коментар
04.02.2022 22:19 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 22:23 Відповісти
как такой лошара, может чем-то управлять
показати весь коментар
04.02.2022 22:56 Відповісти
У Білорусі сьогодні можна проводити лише лігу чемпіонів з брехні та маразму. Тут на перших ролях прогнозовано будуть лукашенка і його заклятий друг пуцин.
показати весь коментар
04.02.2022 22:19 Відповісти
Трус нє іграєт вхакєй... 😁
показати весь коментар
04.02.2022 22:25 Відповісти
А Роисю?
показати весь коментар
04.02.2022 22:30 Відповісти
Уже и забыл усса-тый председатель радгоспу как самолётик сажал, чурок завозил к границе польской, Искандеры впустил в страну---ну вот и прилетело чуть для начала. Пусть чемпионат на пару с рахой и ордло затевают. Три будет призёра и один только на четвёртом месте. На следующий сезон менять чемпиона---для интриги!
показати весь коментар
04.02.2022 22:39 Відповісти
перенос ЧМ по хоккею в Латвию. Даже подкуп "фазана" (кличка Фазеля) не помог.
Теперь запрет лукашистским командам (весь кахей контролится семейкой) играть в ЛЧ. Представляю, как гнида беснуется.
показати весь коментар
05.02.2022 03:40 Відповісти
В Литву надо было!
показати весь коментар
05.02.2022 20:00 Відповісти
картошкой на праспекте играйте, с куйлом напару
показати весь коментар
04.02.2022 22:55 Відповісти
"Такой хоккей нам не нужен"©😁
показати весь коментар
04.02.2022 23:04 Відповісти
Отлично!
И спасибо тем, кто сделал это возможным. для таракана всё, что связано с запретом его кахея - как травля дустом.
показати весь коментар
05.02.2022 03:38 Відповісти
лукашеску удар хватить может. в надежде на это запретили?
показати весь коментар
05.02.2022 14:58 Відповісти
