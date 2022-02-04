РУС
Ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Киеве, Львове и Одессе - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции ликвидировали сеть мошеннических колл-центров в Киеве, Львове и Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники колл-центров – более 140 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали у DarkNet.

По предварительной информации, полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту.

4 февраля правоохранители провели полицейскую спецоперацию и прекратили деятельность сети колл-центров. Предварительная квалификация уголовного производства – ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

04.02.2022 23:01 Ответить
Знаете, сколько осуждено за этот вид преступной деятельности? - Ноль!
Знаете, сколько поступило в доход государства конфискованных средств у этих «Колл-центров»? - ноль гривень! Ну а про то, что все конфискованное оборудование растворилось без следа, Вы догадались сами.
04.02.2022 23:31 Ответить
эти наперстки будут жить пока будут лохи и ЖАДНОСТЬ Совмещенная С ТУПОСТЬЮ... ЛОХА (Лох не мамонт- вечно живой и не вымирает) с недельку звонит мне с Киева телефон вам нараховано 472 тысячи гривен выигрыша.. вы долж....пи пи пи....это я сделал отбой... конечно мне калеке инвалиду с 3772 гривны пенсии непогано так выиграть но играю только в две лотереи Национальные операторы.... а второе явно звонил лохотрон... ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ если мы начнем игнорировать блокировать-- как спам все их номера... то они таки вымрут как мамонты кол центры...и прочие разводняки...
05.02.2022 08:13 Ответить
Якщо мені дзвонять з таких кол-центрів я троллю. Мужиків питаю про те, як давно їм зробили лоботомію, а жінок - про розмір грудей. А враховуючи те, що в них IP-телефонія, і їм не можна класти слухавку, можна їх пранкувати до упаду. Гарний контент потім можна монетизувати на ютубі.
Інколи можна прикинутися ботаніком. Наприклад, назвати перші чотири цифри номеру карти, а потім сказати, а далі номер карти буквенний - "не розведеш, шахраю"
04.02.2022 23:47 Ответить
Перестали башляти за свіжим курсом валют.
05.02.2022 00:03 Ответить
Что бы такие колл центры перестали работать нада всего то или ставить к стенке по закону или давать пожизненно.Сразу же телефоны перестанут трезвонить.
05.02.2022 00:25 Ответить
"До стінки"-ніззя,аяяй..., "об стінку"-мона...-"випадкова"...,споти.качка... ...
05.02.2022 01:29 Ответить
... этих жуликов надо трудоустраивать! На урановые шахты, рудники, на металлургические заводы. И ещё, за такие кол.центры, должен нести ответственность - Оператор связи! Как это сделать технически?, - пусть подумают.
05.02.2022 09:44 Ответить
 
 