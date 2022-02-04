Ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Киеве, Львове и Одессе - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции ликвидировали сеть мошеннических колл-центров в Киеве, Львове и Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Работники колл-центров – более 140 человек, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, под разными предлогами заставляли граждан сообщить личные данные и пароли. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также злоумышленники использовали программу подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали у DarkNet.

По предварительной информации, полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту.

4 февраля правоохранители провели полицейскую спецоперацию и прекратили деятельность сети колл-центров. Предварительная квалификация уголовного производства – ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.