Режим "тишины" на Донбассе сохраняется вторые сутки, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
от 4 февраля 2022 года
КИЕВ 4 февраля
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию
на 19:30 3 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности.
Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня, включая 4 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 292 нарушения.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, включая 6 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 114 нарушений.
- В Луганской области вооруженные формирования не пропустили сотрудника СММ вблизи Станицы Луганской*.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 5 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- СММ осуществляла мониторинг в 3 пунктах пропуска на границе с Беларусью и Российской Федерацией, не зафиксировав там изменений в обстановке с безопасностью.
- Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали*.