Режим "тишины" на Донбассе сохраняется вторые сутки, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

