РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
904 10

Режим "тишины" на Донбассе сохраняется вторые сутки, - штаб ООС

Режим "тишины" на Донбассе сохраняется вторые сутки, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 4 февраля, и по состоянию на 7:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте также: С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - ООС

Автор: 

Донбасс (26966) операция Объединенных сил (6766)
Ежедневный отчет № 26/2022, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ)
от 4 февраля 2022 года
КИЕВ 4 февраля
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию
на 19:30 3 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности.
Официальной версией является текст на английском языке

Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня, включая 4 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 292 нарушения.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, включая 6 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 114 нарушений.
- В Луганской области вооруженные формирования не пропустили сотрудника СММ вблизи Станицы Луганской*.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 5 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- СММ осуществляла мониторинг в 3 пунктах пропуска на границе с Беларусью и Российской Федерацией, не зафиксировав там изменений в обстановке с безопасностью.
- Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали*.
05.02.2022 09:37 Ответить
+7
Если не соврали, то что-то подозрительно, особенно на фоне угроз со стороны кремля. Давно известно, что если от эрэфии не приходит никакой пакости несколько дней - значит готовят пакость побольше.
05.02.2022 08:52 Ответить
+3
То есть КТО-ТО врет украинцам ?? Видимо Ермак
05.02.2022 10:20 Ответить
А що тоді з 5 ранку на весь Донецьк гупає?)) казкар))
05.02.2022 08:24 Ответить
У Донецьку?
05.02.2022 08:45 Ответить
Если не соврали, то что-то подозрительно, особенно на фоне угроз со стороны кремля. Давно известно, что если от эрэфии не приходит никакой пакости несколько дней - значит готовят пакость побольше.
05.02.2022 08:52 Ответить
пуйло на Олимпиаде - командовать некому...
05.02.2022 09:13 Ответить
05.02.2022 09:37 Ответить
То есть КТО-ТО врет украинцам ?? Видимо Ермак
05.02.2022 10:20 Ответить
05.02.2022 10:17 Ответить
05.02.2022 10:21 Ответить
Треба наших снайперів посилити. Щось ці орки задумали.
05.02.2022 10:54 Ответить
Воно -то так, тільки Шмаркля палає бажанням пАгАвАрІть з ****** в Анкарі. А снайпери ***** рАсстроят!
05.02.2022 12:23 Ответить
 
 