Режим "тиші" на Донбасі зберігається другу добу, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повыдомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

