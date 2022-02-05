Режим "тиші" на Донбасі зберігається другу добу, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повыдомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.02.2022 09:37 Відповісти Посилання
+7 Александр Александров #465274
показати весь коментар05.02.2022 08:52 Відповісти Посилання
+3 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар05.02.2022 10:20 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
от 4 февраля 2022 года
КИЕВ 4 февраля
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию
на 19:30 3 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности.
Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня, включая 4 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 292 нарушения.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, включая 6 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 114 нарушений.
- В Луганской области вооруженные формирования не пропустили сотрудника СММ вблизи Станицы Луганской*.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 5 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- СММ осуществляла мониторинг в 3 пунктах пропуска на границе с Беларусью и Российской Федерацией, не зафиксировав там изменений в обстановке с безопасностью.
- Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали*.