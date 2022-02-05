УКР
Режим "тиші" на Донбасі зберігається другу добу, - штаб ООС

Режим "тиші" на Донбасі зберігається другу добу, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 4 лютого, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повыдомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фіксуємо зменшення кількості бойових втрат на Донбасі. За останні три тижні не загинув жоден український воїн, - Резніков

Режим тиші на Донбасі зберігається другу добу, - штаб ООС 01

Донбас (22366) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+8
Ежедневный отчет № 26/2022, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ)
от 4 февраля 2022 года
КИЕВ 4 февраля
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию
на 19:30 3 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности.
Официальной версией является текст на английском языке

Краткое изложение
- В Донецкой области СММ зафиксировала 29 нарушений режима прекращения огня, включая 4 взрыва. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 292 нарушения.
- В Луганской области Миссия зафиксировала 31 нарушение режима прекращения огня, включая 6 взрывов. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 114 нарушений.
- В Луганской области вооруженные формирования не пропустили сотрудника СММ вблизи Станицы Луганской*.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 5 КПВВ, а также на 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- СММ осуществляла мониторинг в 3 пунктах пропуска на границе с Беларусью и Российской Федерацией, не зафиксировав там изменений в обстановке с безопасностью.
- Свободу передвижения СММ по-прежнему ограничивали*.
05.02.2022 09:37 Відповісти
+7
Если не соврали, то что-то подозрительно, особенно на фоне угроз со стороны кремля. Давно известно, что если от эрэфии не приходит никакой пакости несколько дней - значит готовят пакость побольше.
05.02.2022 08:52 Відповісти
+3
То есть КТО-ТО врет украинцам ?? Видимо Ермак
05.02.2022 10:20 Відповісти
А що тоді з 5 ранку на весь Донецьк гупає?)) казкар))
05.02.2022 08:24 Відповісти
У Донецьку?
показати весь коментар
05.02.2022 08:45 Відповісти
Если не соврали, то что-то подозрительно, особенно на фоне угроз со стороны кремля. Давно известно, что если от эрэфии не приходит никакой пакости несколько дней - значит готовят пакость побольше.
05.02.2022 08:52 Відповісти
пуйло на Олимпиаде - командовать некому...
05.02.2022 09:13 Відповісти
05.02.2022 09:37 Відповісти
То есть КТО-ТО врет украинцам ?? Видимо Ермак
05.02.2022 10:20 Відповісти
05.02.2022 10:17 Відповісти
05.02.2022 10:21 Відповісти
Треба наших снайперів посилити. Щось ці орки задумали.
05.02.2022 10:54 Відповісти
Воно -то так, тільки Шмаркля палає бажанням пАгАвАрІть з ****** в Анкарі. А снайпери ***** рАсстроят!
05.02.2022 12:23 Відповісти
 
 