Украинский воин ранен на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС
С начала суток, по состоянию на 11:00, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учереждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - отмечается в сообщении.
Лилия Стацкая
05.02.2022 11:49
Тарапунька
05.02.2022 12:40
Привет
05.02.2022 12:46
Президент країни ,котра вже поховала 14 тисяч загиблих на війні своїх захисників.
Так точнее...
Брешут они...
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
за зобу чи за доби режим тиші не порушувався!!!
тому що це безглузда інфа.
сьогодня з ранку вона була а в обід вже є поранений.
як що якась паскудь веде підготовку до чогось чи снайпер
вираховує ціль то це не означає що режим тиші не порушується.
тому такі дописи звучать абсурдно
тишу , бо ворог наш підстуний і жорстокий , а влада брехлива 😡
Тому бережіть себе і не шкодуйте куль для клятих москалів 🙁