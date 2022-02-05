РУС
Украинский воин ранен на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС

С начала суток, по состоянию на 11:00, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учереждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - отмечается в сообщении.

Топ комментарии
+13
"Боятися немає чого,війни не буде"- сказав президент Зе.
Президент країни ,котра вже поховала 14 тисяч загиблих на війні своїх захисників.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:49 Ответить
+7
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
показать весь комментарий
05.02.2022 12:40 Ответить
+7
Да не бывает ни каких два дня...и три дня....бахает каждый день...иногда долго...иногда нет...но каждый день..
Брешут они...
показать весь комментарий
05.02.2022 12:46 Ответить
А чого йому бояться? В Іспанії чи Лондоні, а в крайньому випадку у Криму та в його голові війни немає. То ж він і не пережива. Бач, яку мордяку наїв!
показать весь комментарий
05.02.2022 12:13 Ответить
А Шоколадний Барига схуднув. Мабуть не доїдає та все про Україну печецця. Знову зрада)) 😂
показать весь комментарий
05.02.2022 17:15 Ответить
СПАСИБО жителям Крив.Рога за президента АНДЕРДОГА!..
показать весь комментарий
05.02.2022 12:27 Ответить
Спасибо жителям Кривбасса за президента п....
Так точнее...
показать весь комментарий
05.02.2022 12:42 Ответить
Точнее будет так - Спасибо жителям Крив.Рога за президента - идиота! (хоть и не в рифму).
показать весь комментарий
05.02.2022 14:00 Ответить
А в офисе преЗедэнта так радовались - "два дня без обстрелов". Нарадовались*
показать весь комментарий
05.02.2022 12:27 Ответить
Підорашки не мають до Русі жодного відношення,бо вони угро-фіни за походженням і в цьому нема нічого поганого,за винятком одного-більшість з них як були первісними дикунами так ними і залишились.
показать весь комментарий
05.02.2022 13:45 Ответить
А як там Ліпецкіе свати не крові,ідуть?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:48 Ответить
прошу забути про такі дописи як:
за зобу чи за доби режим тиші не порушувався!!!
тому що це безглузда інфа.
сьогодня з ранку вона була а в обід вже є поранений.
як що якась паскудь веде підготовку до чогось чи снайпер
вираховує ціль то це не означає що режим тиші не порушується.
тому такі дописи звучать абсурдно
показать весь комментарий
05.02.2022 14:00 Ответить
а как же это: Режим "тишины" на Донбассе сохраняется вторые сутки, - штаб ООС
показать весь комментарий
05.02.2022 14:12 Ответить
Хлопці , будьте там пильним і не довіряйте зеленій шпані про вигадану
тишу , бо ворог наш підстуний і жорстокий , а влада брехлива 😡
Тому бережіть себе і не шкодуйте куль для клятих москалів 🙁
показать весь комментарий
05.02.2022 16:41 Ответить
 
 