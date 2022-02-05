Украинский воин ранен на Донбассе, - пресс-центр штаба ООС

С начала суток, по состоянию на 11:00, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В сторону Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учереждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - отмечается в сообщении.

