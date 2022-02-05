Українського воїна поранено на Донбасі, - пресцентр штабу ООС

З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - відзначається у повідомленні.

