2 516 14

Українського воїна поранено на Донбасі, - пресцентр штабу ООС

Українського воїна поранено на Донбасі, - пресцентр штабу ООС

З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - відзначається у повідомленні.

+13
"Боятися немає чого,війни не буде"- сказав президент Зе.
Президент країни ,котра вже поховала 14 тисяч загиблих на війні своїх захисників.
показати весь коментар
05.02.2022 11:49 Відповісти
+7
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
показати весь коментар
05.02.2022 12:40 Відповісти
+7
Да не бывает ни каких два дня...и три дня....бахает каждый день...иногда долго...иногда нет...но каждый день..
Брешут они...
показати весь коментар
05.02.2022 12:46 Відповісти
А чого йому бояться? В Іспанії чи Лондоні, а в крайньому випадку у Криму та в його голові війни немає. То ж він і не пережива. Бач, яку мордяку наїв!
показати весь коментар
05.02.2022 12:13 Відповісти
А Шоколадний Барига схуднув. Мабуть не доїдає та все про Україну печецця. Знову зрада)) 😂
показати весь коментар
05.02.2022 17:15 Відповісти
СПАСИБО жителям Крив.Рога за президента АНДЕРДОГА!..
показати весь коментар
05.02.2022 12:27 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за президента п....
Так точнее...
показати весь коментар
05.02.2022 12:42 Відповісти
Точнее будет так - Спасибо жителям Крив.Рога за президента - идиота! (хоть и не в рифму).
показати весь коментар
05.02.2022 14:00 Відповісти
А в офисе преЗедэнта так радовались - "два дня без обстрелов". Нарадовались*
показати весь коментар
05.02.2022 12:27 Відповісти
Підорашки не мають до Русі жодного відношення,бо вони угро-фіни за походженням і в цьому нема нічого поганого,за винятком одного-більшість з них як були первісними дикунами так ними і залишились.
показати весь коментар
05.02.2022 13:45 Відповісти
А як там Ліпецкіе свати не крові,ідуть?
показати весь коментар
05.02.2022 12:48 Відповісти
прошу забути про такі дописи як:
за зобу чи за доби режим тиші не порушувався!!!
тому що це безглузда інфа.
сьогодня з ранку вона була а в обід вже є поранений.
як що якась паскудь веде підготовку до чогось чи снайпер
вираховує ціль то це не означає що режим тиші не порушується.
тому такі дописи звучать абсурдно
показати весь коментар
05.02.2022 14:00 Відповісти
а как же это: Режим "тишины" на Донбассе сохраняется вторые сутки, - штаб ООС
показати весь коментар
05.02.2022 14:12 Відповісти
Хлопці , будьте там пильним і не довіряйте зеленій шпані про вигадану
тишу , бо ворог наш підстуний і жорстокий , а влада брехлива 😡
Тому бережіть себе і не шкодуйте куль для клятих москалів 🙁
показати весь коментар
05.02.2022 16:41 Відповісти
 
 