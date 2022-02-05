Українського воїна поранено на Донбасі, - пресцентр штабу ООС
З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
"У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Лилия Стацкая
показати весь коментар05.02.2022 11:49 Відповісти Посилання
+7 Тарапунька
показати весь коментар05.02.2022 12:40 Відповісти Посилання
+7 Привет
показати весь коментар05.02.2022 12:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Президент країни ,котра вже поховала 14 тисяч загиблих на війні своїх захисників.
Так точнее...
Брешут они...
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
за зобу чи за доби режим тиші не порушувався!!!
тому що це безглузда інфа.
сьогодня з ранку вона була а в обід вже є поранений.
як що якась паскудь веде підготовку до чогось чи снайпер
вираховує ціль то це не означає що режим тиші не порушується.
тому такі дописи звучать абсурдно
тишу , бо ворог наш підстуний і жорстокий , а влада брехлива 😡
Тому бережіть себе і не шкодуйте куль для клятих москалів 🙁