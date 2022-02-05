Геополитическая ситуация заставляет диверсифицировать поставки для минимизации зависимости от российского газа, - министр экономики ФРГ Габек

Министр экономики ФРГ Роберт Габек считает целесообразным минимизировать зависимость от российского газа.

Об этом он заявил в интервью газетам медиахолдинга Funke-Mediengruppe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам министра, в связи с кризисом в Украине есть настоятельная потребность действовать, не мешкая, и диверсифицировать поставки газа.

Геополитическая ситуация также заставляет нас создавать другие возможности для импорта и диверсифицировать поставки, в том числе и инфраструктурные. Это политика безопасности. Мы должны действовать в этом вопросе и лучше себя защитить. Если мы этого не сделаем, мы станем пешкой", – отметил Габек.

Один из лидеров партии "Зеленых" предупредил о последствиях ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", который проходит процесс сертификации в Федеральном агентстве по сетям. По его словам, с геополитической точки зрения "Северный поток-2" не только усиливает зависимость от российского газа, но и увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.

Развитие событий в последние недели и конфликт на востоке Украины "усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против немецких интересов", добавил политик.

Он подчеркнул, что если Россия атакует Украину, нужно будет принять все возможные санкции, заставить Москву заплатить высокую цену и заставить ее уйти из Украины. При этом Габек отказался говорить о том, какие конкретные санкции могут быть введены, включая остановку газопровода, сославшись на то, что обсуждать это открыто контрпродуктивно, ведь ситуация сейчас взрывоопасная и целью является деэскалация.