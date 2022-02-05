Геополітична ситуація змушує диверсифікувати постачання задля мінімізації залежності від російського газу, - міністр економіки ФРН Габек
Міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає за доцільне мінімізувати залежність від російського газу.
Про це він заявив в інтерв’ю газетам медіахолдингу Funke-Mediengruppe, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами міністра, у зв’язку з кризою в Україні є нагальна потреба діяти, не зволікаючи, та диверсифікувати постачання газу.
"Геополітична ситуація також змушує нас створювати інші можливості для імпорту та диверсифікувати постачання, в тому числі й інфраструктурні. Це політика безпеки. Ми повинні діяти в цьому питанні й краще себе захистити. Якщо ми цього не зробимо, ми станемо пішаком", – зазначив Габек.
Один із лідерів партії "Зелених" попередив про наслідки введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який наразі проходить процес сертифікації в Федеральному агентстві з мереж. За його словами, з геополітичної точки зору "Північний потік-2" не тільки посилює залежність від російського газу, але й ... збільшує потребу в диверсифікації постачання газу.
Розвиток подій останніми тижнями і конфлікт на сході України "посилили нашу стурбованість тим, що Росія також використовуватиме свої поставки газу проти німецьких інтересів", - додав політик.
Він підкреслив, що якщо Росія атакує Україну, потрібно буде вжити всіх можливих санкцій, змусити Москву заплатити високу ціну та примусити її піти геть з України. При цьому Габек відмовився говорити про те, які конкретні санкції можуть бути запроваджені, включаючи, зупинку газогону, посилаючись на те, що обговорювати це відкрито є контрпродуктивним, адже ситуація наразі є вибухонебезпечною і метою є деескалація.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а чуть раньше "великотстратегил" рынок Украины на 40 млрд кубометров газа
без совiстi...,без сорому....без моралi...тварина.
заради своїх статкiв поставило свою країну та всю Европу в залежнiсть вiд дикої
азiопськоi Орди-рассєї. кремлядь, ординська шльондра. щоб ти вдавилося.
https://www.youtube.com/watch?v=nm-g55WvBIc
Так сталося і в результаті його вояжу в Пекін.
Проаналізуємо підписаний їм документ в співавторстві з з Сі...:
-Військовий союз з росією... Китай й досі відмовляється укладати навіть при загостренні міжнародної обстановки (враховуючи характер Путіна як невиправнаного "задираки" зі всіма країнами і міжнародними організаціями) . Не дивлячись на чинний договір між країнами - залишається і досі не створеною єдина система ПРО і навіть єдина система попередження про ракетно-ядерний напад... (тобто - Китай й досі каже росії - "от вінта")
-"Російсько-китайська дружба" й надалі лишається без взаємних юридичних зобов'язань, хоча й записана чудернацька фабула, що "дружба між нашими країнами не має меж", а в співпраці не має "заборонених зон", а "росія з Китаєм - брати навіки"
(Останню фразу я пам'ятаю ще з хрущовських" часів - але, після цього чого розпочалася жорстока, вт.ч і військова, конфронтація між росією та Китаєм)
- Стосовно "рівноправності" позицій і ваги Путіна і СІ у взаємовідносинах, скажу наступне : .... Слід особливо відмітити, що Путін підписав згоду на ліквідацію суверенітету Тайваню по відношенню до Китаю, але... але СІ так і не визнав окупацію росією Криму, юрисдикції росії над Кримським півостровом! (відповідно до російських "скрєп", прокуратура Путіна пововинна була б терміново завести справу на Китай, за статтею про екстремізм)
-А Путін відмовився діяти спільно з Китаєм, чи стати на сторону Китаю, в гіпотетичних конфліктах з Японією та Індією. (як відомо, що у Китаю з ними надто складні та напружені стосунки)
-Китайці люди не прості, вони мають і чітко проводять свою філософію взаємин у світі , недоступну для росії, а росію вони бачать наскрізь без рентгену і очікують прогресу... тобто, - подальшої паталогії російської влади і деградації державного утворення під назвою "росія"...
В зв'язку з підписанням сторонами цього "історичного" документу, по суті -нічого важливого у інтеграції зусиль -не сталося. нічого у взаєминах країн не отримано жодного поступу, жодного прогресу... крім порожніх фраз і готовності росії продавати Китаю ще більше російських енергоносіїв... за безцінь! (а Європі - за захмарними цінами)
-Стосовно спільної трактовки "рівності прав" суб'єктів міжнародного права:
-Один із "пунктів" спільної заяви: Сторони єдині у розумінні того, що демократія є загальнолюдською цінністю, а не привілеєм окремих держав. Захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни" Тобто - демократія - це "добре", а от її захист - то вже "погано"?
-А чого варте твердження, що "росія та Китай, які є світовими державами з багатою культурною та історичною спадщиною, мають глибокі традиції демократії"... особливо, якщо згадати "традицію демократії" Сталіна та Мао... і її нинішніх..."подовжувачів" - Путіна і Сі...
-Звичайно, сказати, що заява двох лідерів складається лише із банальностей та спільних слів, не можна, але... що має означати і в чому креативність твердження, що "російсько-китайські міждержавні відносини є нового типу" так і лишається не розшифрованим самими "лідерами"-підписантами ! ( то "золоті" слова і відносини, чи лише "позолочені"?)
- Оскільки позиції росії та Китаю ЗАВЖДИ мали і мають "подвійне дно", то по-справжньому важливим є те, що сталося саме на закритій частині зустрічі двох лідерів -підписантів "заяви".
-Але загальний висновок, без "подвійного дна" - Китай ігнорує і презирливо ставиться як до росії, так і до САМОГО (о боги!)... Путіна!
А німці затріпалися, бо халява може швидко закінчитися: сидіти одною сракою на двох базарах ще ні у кого не виходило...
https://www.n-tv.de/politik/Deutschland-sollte-sich-an-Abkommen-von-1938-erinnern-article23105902.html
Порошенко в интервью«Германия должна помнить о
соглашении 1938 года»
05.02.2022 10:53
«Германия должна помнить о Мюнхенском соглашении 1938 года. Политика умиротворения в то время была большой ошибкой для Европы».
(Фото: picture Alliance/dpa/Укринформ)
Не доверяйте Путину, бойтесь его и не бойтесь его удивить: Выступая на НТВ, экс-президент Украины Порошенко настоятельно предостерегает от российского главы государства. В то же время он призывает Германию проявить инициативу. Конфликт касается будущего Европы.
НТВ: Г-н президент, у нас сейчас было семь лет войны в Украине, а с ноября у нас была еще одна опасная эскалация на российско-украинской границе. Вы давно знакомы с Президентом России Владимиром Путиным. Возможно ли решение с ним вообще?
Петр Порошенко: Строго говоря, это не просто семь лет, а если взять за крайний срок 20 февраля 2014 года, то на самом деле восемь лет. Это тоже не замороженный конфликт, как часто говорят. Это горячая война все время. Неделю за неделей гибнут украинские солдаты и мирные жители. А у нас все время Путин, тот же Путин. Он уже не видит себя просто главой государства в России, а видит себя чем-то средним между абсолютным правителем и Богом.
Чего он хочет добиться?
Когда Путин начал эту войну против Украины в 2014 году, его волновали не только Крым и Донбасс. Крым ему самому не нужен. И ни Донбасса. Путин хочет и нуждается во всей Украине. Его мечта - создать новый Советский Союз или новую Российскую империю. И Украина является ключевой частью головоломки для этого. Вот почему он хочет всю Украину. Однако я уверен, что мы сможем это остановить. Или ему придется заплатить огромную, огромную цену за свою бредовую идею продолжения агрессии против Украины в форме полномасштабной войны.
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Poroschenko-Das-sind-russische-Tricks-article23102487.html
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/ ПОЛИТИКА 03.02.22 09:48 мин
https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Poroschenko-Das-sind-russische-Tricks-article23102487.html Спор о поставке оружияПорошенко: «Это русские уловки»
Вы думаете, Путин хочет какой-то Советский Союз 2.0?
Да, это его идея, его цель. По моему опыту, Путин пойдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это реализовать. Путин останавливается, когда чувствует нашу силу, наше единство. И здесь США, ЕС и особенно Германия играют очень важную роль.
в каком смысле?
Германия и Ангела Меркель были, если можно здесь употребить это слово, своего рода ангелом-хранителем для нашей страны. При поддержке Ангелы Меркель и при ведущей роли Германии мы получили Соглашение об ассоциации с ЕС, которое я подписал в июне 2014 года. Только при ведущей роли Германии у нас есть далеко идущее и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Только при ведущей роли Германии у нас безвиз.
Но давайте посмотрим на текущую ситуацию. С одной стороны, у нас есть США и Великобритания, которые готовы поставлять оружие Украине. Германия не хочет этого, утверждая, что это еще больше увеличит риск войны.
Прежде всего, я очень ценю роль США. Именно американские спецслужбы передали нам первые данные об опасных передвижениях российских войск на границе еще в октябре. Я также ценю Великобританию и моего друга Бориса Джонсона, который был просто гостем здесь, в Киеве. Но самое главное для нас - это поддержка Евросоюза. И эта поддержка касается в первую очередь не поставки оружия. Германия играет ключевую роль, когда речь идет о перспективах членства в ЕС для Украины, а также для Грузии. И эту ключевую роль невозможно переоценить. Это был и есть правильный ответ на путинскую стратегию шантажа, которая хочет вернуть НАТО на уровень 1997 года.
о ПЕТР ПОРОШЕНКО
Порошенко был президентом Украины с мая 2014 по апрель 2019 года. Он стал первым президентом после протестов Евромайдана 2013/2014 годов, приведших к свержению тогдашнего президента Виктора Януковича. В ходе протестов погибло около 130 человек.
Порошенко считается олигархом, с разными компаниями он стал миллиардером. В настоящее время он находится под давлением в Украине. С конца декабря его обвиняют в государственной измене и поддержке терроризма - говорят, что он вел незаконный бизнес с сепаратистами на востоке Украины. Сам Порошенко отвергает обвинения как «политическое преследование» своего преемника на посту главы государства Владимира Зеленского.
Но опять же: Германия пока не готова поставлять оружие Украине, споря с историей. Они не хотят, чтобы немецкое оружие снова использовалось против России после страшной Второй мировой войны. Ты понимаешь?
Мы никогда не обсуждали наступательные смертоносные вооружения с Германией. Вот если говорить о системе РЭБ, то только для защиты Украины. Если говорить о радарах артиллерийской разведки, то это как раз ответ на удары российской артиллерии. Если говорить о ПТРК, то это ответ наступательным российским танкам. Это инвестиции в безопасность Германии и Европы. Германия должна помнить о Мюнхенском соглашении 1938 года. Политика умиротворения в то время была большой ошибкой для Европы. Ждём Германию. Помогите нам сохранить Европу вместе. Нам нужно единство Европейского Союза, нам нужна солидарность Европейского Союза с Украиной.
Но именно это единодушие есть, по крайней мере, не в том, что касается поставок оружия.
Это верно. Речь идет не только о поставках оружия. Будет взят «Северный поток - 2» Германия считает, что речь идет об энергетической безопасности и, может быть, об экономической безопасности. Я просто хочу подать апелляцию. Это политический инструмент Путина. «Северным потоком-2» мы даем Путину, агрессору, возможность оказывать давление на Германию, на Европу и на Украину. А Путин совершенно непредсказуем. Германия должна пересмотреть свою позицию здесь.
Путин хочет соглашения, в котором говорится, что НАТО
Путин хочет соглашения, в котором говорится, что НАТО больше не будет расширяться на восток и что Украина никогда не сможет стать членом НАТО. Вы могли бы согласиться на это, если бы это привело к деэскалации?
Я знаю Путина с 2005 года. Я могу дать вам три совета, как общаться с Путиным. Во-первых, не доверяйте Путину. Я просто хочу напомнить, что у нас с 1994 года действует Будапештский меморандум с личной гарантией от России. В 2014 году, когда он на нас напал, у нас была личная гарантия безопасности от России. В 2013 году Путин публично заявил: «Мы никогда не нападем на Украину». Это была личная гарантия от Путина. Это не стоило бумаги, на которой он это написал. Во-вторых, не бойтесь Путина, пожалуйста. Если вы боитесь Путина, Путин нападет на вас. И если вы достаточно сильны, Путин никогда этого не сделает. В-третьих, не бойтесь удивить Путина. Когда Путин говорит, что я не хочу что Украина становится членом НАТО, скажи ему, что мы больше не в СССР и ты не генеральный секретарь КПРФ. Это дело украинского народа и стран-членов НАТО. Отвечая на ваш вопрос: нет, принять это путинское требование, этот путинский шантаж для меня совершенно не вариант.
https://www.n-tv.de/politik/Wir-sind-keine-Verlierer-article23096014.html
https://www.n-tv.de/politik/ ПОЛИТИКА 01.02.22
https://www.n-tv.de/politik/Wir-sind-keine-Verlierer-article23096014.html Интервью с послом Путина«Мы не неудачники»
Готова ли Украина к российскому военному вмешательству сейчас лучше, чем в 2014-2015 годах?
Да, многое изменилось. В 2014 году у нас не было армии, наши валютные резервы составляли 4000 долларов, у нас не было оружия. Теперь у нас есть армия, способная воевать и защищать страну. Я горжусь тем, что мы создали эту армию. И у нас гораздо лучшая экономика и валютный резерв в 30 миллиардов.
И все же, что означало бы российское вторжение для Украины и Европы?
Мы воюем - еще раз хочу вам напомнить - уже восемь лет, и, как я уже сказал, у нас теперь другая Украина, чем восемь лет назад. У нас есть опытная армия, мы можем увеличить количество солдат с 250 000 до 600 000 человек за очень короткий период времени. Согласно опросу общественного мнения, 50 процентов украинцев готовы взяться за оружие, чтобы защитить свою страну. Мы бы выжили. Также благодаря солидарности всего мира.
И что означало бы вторжение для Европы? Вся архитектура безопасности послевоенного периода и периода после «холодной войны» выйдет из строя.
С 2014 года послевоенная система безопасности, основанная на Совете Безопасности ООН, лежит в руинах. Потому что одна из наций, которая является постоянным членом Совета Безопасности, является агрессором. Вы правы, это будет проблемой не только для Украины, но и для всего мира. Единственный инструмент, гарантирующий нам безопасность, - это НАТО. Ни Будапештского меморандума, ни Бухарестского меморандума, ни женевских переговоров, ничего. Вот почему перспективы присоединения так важны для нас. Это отличается от 2014 года. Тогда все думали: «Мы должны поддерживать Украину, но это их проблемы». Теперь все в Европе думают, что «это и моя проблема».
Но вы должны держать все дипломатические каналы открытыми...
БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ
https://www.n-tv.de/politik/Merkels-Abtritt-war-fuer-Putin-ein-Schluesselmoment-article23083202.html Интервью об украинском конфликте«Уход Меркель был ключевым моментом для Путина»
Не вопрос, мы тоже так делаем. Я думаю, мы должны сделать его еще более активным. Мы должны показать, что мир использует все средства и средства для стабилизации ситуации и что единственный человек, ответственный за это, - Путин. Мы должны снова использовать очень эффективный инструмент нормандского формата. Миротворческие силы ООН с мандатом Совета Безопасности ООН были центральным пунктом в коалиционном соглашении старого федерального правительства. Канцлер Олаф Шольц, снова сделайте это главным приоритетом! Это была бы победа не только украинского народа, но и немецкого народа, и народов Европы. Таким образом, Германия могла доказать свою ведущую роль в Европейском Союзе.
Дирк Эммерих поговорил с Петром Порошенко
Источник: ntv.de