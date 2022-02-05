Геополітична ситуація змушує диверсифікувати постачання задля мінімізації залежності від російського газу, - міністр економіки ФРН Габек

Міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає за доцільне мінімізувати залежність від російського газу.

Про це він заявив в інтерв’ю газетам медіахолдингу Funke-Mediengruppe, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, у зв’язку з кризою в Україні є нагальна потреба діяти, не зволікаючи, та диверсифікувати постачання газу.

"Геополітична ситуація також змушує нас створювати інші можливості для імпорту та диверсифікувати постачання, в тому числі й інфраструктурні. Це політика безпеки. Ми повинні діяти в цьому питанні й краще себе захистити. Якщо ми цього не зробимо, ми станемо пішаком", – зазначив Габек.

Один із лідерів партії "Зелених" попередив про наслідки введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", який наразі проходить процес сертифікації в Федеральному агентстві з мереж. За його словами, з геополітичної точки зору "Північний потік-2" не тільки посилює залежність від російського газу, але й ... збільшує потребу в диверсифікації постачання газу.

Розвиток подій останніми тижнями і конфлікт на сході України "посилили нашу стурбованість тим, що Росія також використовуватиме свої поставки газу проти німецьких інтересів", - додав політик.

Він підкреслив, що якщо Росія атакує Україну, потрібно буде вжити всіх можливих санкцій, змусити Москву заплатити високу ціну та примусити її піти геть з України. При цьому Габек відмовився говорити про те, які конкретні санкції можуть бути запроваджені, включаючи, зупинку газогону, посилаючись на те, що обговорювати це відкрито є контрпродуктивним, адже ситуація наразі є вибухонебезпечною і метою є деескалація.