Столтенберг и Макрон обсудили наращивание военной мощи вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном наращивание Россией военной мощи вокруг Украины.

Об этом Столтенберг написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провели хороший разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг нее. Я высоко оцениваю его личную приверженность двустороннему подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал генсек. НАТО.

