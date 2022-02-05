Столтенберг и Макрон обсудили наращивание военной мощи вокруг Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном наращивание Россией военной мощи вокруг Украины.
Об этом Столтенберг написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провели хороший разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг нее. Я высоко оцениваю его личную приверженность двустороннему подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент", - написал генсек. НАТО.
Good to speak to President @EmmanuelMacron on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. I commend his personal commitment to #NATO’s dual-track approach of deterrence/defence & dialogue. #NATO unity is key at this critical moment.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 5, 2022
Так сталося і в результаті його вояжу в Пекін.
Проаналізуємо підписаний їм документ в співавторстві з з Сі...:
-Військовий союз з росією... Китай й досі відмовляється укладати навіть при загостренні міжнародної обстановки (враховуючи характер Путіна як невиправнаного "задираки" зі всіма країнами і міжнародними організаціями) . Не дивлячись на чинний договір між країнами - залишається і досі не створеною єдина система ПРО і навіть єдина система попередження про ракетно-ядерний напад... (тобто - Китай й досі каже росії - "от вінта")
-"Російсько-китайська дружба" й надалі лишається без взаємних юридичних зобов'язань, хоча й записана чудернацька фабула, що "дружба між нашими країнами не має меж", а в співпраці не має "заборонених зон", а "росія з Китаєм - брати навіки"
(Останню фразу я пам'ятаю ще з хрущовських" часів - але, після цього чого розпочалася жорстока, вт.ч і військова, конфронтація між росією та Китаєм)
- Стосовно "рівноправності" позицій і ваги Путіна і СІ у взаємовідносинах, скажу наступне : .... Слід особливо відмітити, що Путін підписав згоду на ліквідацію суверенітету Тайваню по відношенню до Китаю, але... але СІ так і не визнав окупацію росією Криму, юрисдикції росії над Кримським півостровом! (відповідно до російських "скрєп", прокуратура Путіна пововинна була б терміново завести справу на Китай, за статтею про екстремізм)
-А Путін відмовився діяти спільно з Китаєм, чи стати на сторону Китаю, в гіпотетичних конфліктах з Японією та Індією. (як відомо, що у Китаю з ними надто складні та напружені стосунки)
-Китайці люди не прості, вони мають і чітко проводять свою філософію взаємин у світі , недоступну для росії, а росію вони бачать наскрізь без рентгену і очікують прогресу... тобто, - подальшої паталогії російської влади і деградації державного утворення під назвою "росія"...
В зв'язку з підписанням сторонами цього "історичного" документу, по суті -нічого важливого у інтеграції зусиль -не сталося. нічого у взаєминах країн не отримано жодного поступу, жодного прогресу... крім порожніх фраз і готовності росії продавати Китаю ще більше російських енергоносіїв... за безцінь! (а Європі - за захмарними цінами)
-Стосовно спільної трактовки "рівності прав" суб'єктів міжнародного права:
-Один із "пунктів" спільної заяви: Сторони єдині у розумінні того, що демократія є загальнолюдською цінністю, а не привілеєм окремих держав. Захист демократії та прав людини не повинен використовуватися як інструмент для тиску на інші країни" Тобто - демократія - це "добре", а от її захист - то вже "погано"?
-А чого варте твердження, що "росія та Китай, які є світовими державами з багатою культурною та історичною спадщиною, мають глибокі традиції демократії"... особливо, якщо згадати "традицію демократії" Сталіна та Мао... і її нинішніх..."подовжувачів" - Путіна і Сі...
-Звичайно, сказати, що заява двох лідерів складається лише із банальностей та спільних слів, не можна, але... що має означати і в чому креативність твердження, що "російсько-китайські міждержавні відносини є нового типу" так і лишається не розшифрованим самими "лідерами"-підписантами ! ( то "золоті" слова і відносини, чи лише "позолочені"?)
- Оскільки позиції росії та Китаю ЗАВЖДИ мали і мають "подвійне дно", то по-справжньому важливим є те, що сталося саме на закритій частині зустрічі двох лідерів -підписантів "заяви".
-Але загальний висновок, без "подвійного дна" - Китай ігнорує і презирливо ставиться як до росії, так і до САМОГО (о боги!)... Путіна!