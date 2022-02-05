Столтенберг і Макрон обговорили нарощування військової потужності РФ довкола України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном нарощування Росією військової потужності довкола України.

Про це Столтенберг написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провели добру розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової потужності в Україні та довкола неї. Я високо оцінюю його особисту відданість двосторонньому підходу НАТО: стримування/захист і діалог. Єдність НАТО має ключове значення в цей критичний момент", - написав генсек НАТО.

Також читайте: Квін пояснила, що має зробити Київ перед вступом до НАТО: "Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці"