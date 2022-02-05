РУС
Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным, - замглавы Минобороны Маляр

Замминистра обороны Украины Анна Маляр считает, что президенту России Владимиру Путину выгодно, чтобы в Украине его считали безумным, хотя на самом деле он очень хорошо просчитывает все свои шаги.

Об этом она сказала в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

Комментируя угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, Маляр отметила, что в 2022 году нет смысла захватывать территорию с уничтожением инфраструктуры, бомбардировать жилые районы и разрушать города. По словам замминистра, сегодня "дешевле и проще" завоевывать территории и влиять на политику других государств гибридными методами.

Она напомнила, что в больших городах Украины, кроме взрослых, есть сотни тысяч детей.

"Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу, давайте не будем нагнетать", - заявила Маляр.

На возражение, что это логическое рассуждение, а Путин – безумный, замминистра сказала, что это "российский нарратив".

Читайте также: Bloomberg опубликовал список международных компаний, которые могут пострадать от нападения РФ на Украину

"Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и очень хорошо знает, что он делает. И он, между прочим, очень сильно взвешивает свои шаги – именно поэтому не принято окончательное решение, каким способом дальше будет развиваться ситуация", – считает Маляр.

Она подчеркнула, что при всех имперских амбициях Путину и России очень важно "сохранить лицо", а готовность Украины к противостоянию и поддержка ее другими странами очень сильна. По словам замминистра, предусмотреть ситуацию в условиях изменчивости современной политики крайне сложно, обстоятельства могут измениться в любой момент, нужно ежедневно отслеживать состояние дел.

