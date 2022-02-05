Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным, - замглавы Минобороны Маляр
Замминистра обороны Украины Анна Маляр считает, что президенту России Владимиру Путину выгодно, чтобы в Украине его считали безумным, хотя на самом деле он очень хорошо просчитывает все свои шаги.
Об этом она сказала в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.
Комментируя угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, Маляр отметила, что в 2022 году нет смысла захватывать территорию с уничтожением инфраструктуры, бомбардировать жилые районы и разрушать города. По словам замминистра, сегодня "дешевле и проще" завоевывать территории и влиять на политику других государств гибридными методами.
Она напомнила, что в больших городах Украины, кроме взрослых, есть сотни тысяч детей.
"Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу, давайте не будем нагнетать", - заявила Маляр.
На возражение, что это логическое рассуждение, а Путин – безумный, замминистра сказала, что это "российский нарратив".
"Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и очень хорошо знает, что он делает. И он, между прочим, очень сильно взвешивает свои шаги – именно поэтому не принято окончательное решение, каким способом дальше будет развиваться ситуация", – считает Маляр.
Она подчеркнула, что при всех имперских амбициях Путину и России очень важно "сохранить лицо", а готовность Украины к противостоянию и поддержка ее другими странами очень сильна. По словам замминистра, предусмотреть ситуацию в условиях изменчивости современной политики крайне сложно, обстоятельства могут измениться в любой момент, нужно ежедневно отслеживать состояние дел.
он что-то знает.
может потому, что его и тех, этажем выше, уже гибридизировали?
Підірвуть пару ТЕС і ЛЕПи, ляже вся комуналка. Розгорнуть табори в полях і чекатимуть.
Великі міста на Півдні і Лівому березі через тиждень викинуть білі прапори
Заробітчани і аватари порозбігаються.
А потім найвідчайдушні будуть партизанити
А тільки такі удари нас врятують.
І навіть удари заборонені всякими конвенціями. Ну ічкерія показала, як можна перемогти кацапів
Схема така.
Відкрив пальто, потряс бубенчиками, налякав жінку - отримав задоволення.
https://www.youtube.com/channel/UCBJ0KUiFpz98USRyZPar0UQ Старик Кабаев
А где весь альбом скачать можно?
"Ніхто сьогодні не піде на те, щоб знищувати у такий апокаліптичний спосіб фактично європейську столицю, давайте не будемо нагнітати", - заявила Маляр. - приклад покалічених і вбитих дітей Грозного,сірійського міста Ідліб вказують на те,що рашиста відбілюють в українській владі.
Голохвостий Сцицерон | ЗЕралаш N°45 https://www.youtub#%D0%97%D0%95%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88 https://www.youtub#ЗЕралаш
а кому служыть сама Маляр?
Я больной со справочкой.
У ***** дійсно з мізками все добре, а вот у Маляр щось я маю сумніви.
Лежить Владімір, наче у труні
Закривши очі, склавши нАвхрест руки
Лежить, не дише. Радісно мені!
Якби ж інфаркт його завершив муки!
Якийсь інсульт чи тромб - це неважливо!
Яка різниця, що б його скосило?
Аби лежав хоч рівно, чи хоч криво
Але в труні.
Усі були б щасливі.
_Идиотка юродивая! Ты знаешь что эти людоеды в Алеппо творили? И не только там!