Выдающиеся деятели из разных уголков мира подписали заявление в поддержку Украины

Сотни художников, культурных и общественных деятелей подписали заявление против действий России в конфликте вокруг Украины.

Как говорится в заявлении, распространенном 4 февраля, нельзя мириться с тем, что более 80 лет спустя после подписания пакта Гитлера-Сталина в Европе вновь появились открытые угрозы вторжения на чужую, суверенную территорию.

350 подписантов заявления отмечают, что стремление президента РФ Владимира Путина к гегемонии является атакой на демократические свободы, обретенные во многих странах Восточной Европы после 1989 года. Путин как бы конструирует угрозу для России со стороны НАТО, однако все наоборот. "Окружение Украины российскими войсками - посягательство на мир во всей Европе", - отмечается в заявлении.

Подписанты заявления апеллируют к политикам ради "подвижности в противодействии агрессии Путина". Диалог с Россией поддерживается, но нужно требовать немедленного и безусловного отвода российских войск от границ Украины.

Среди подписавшихся в заявлении - лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Воле Шоинко, композитор Вольф Бирман, художник и активист Ай Вэйвэй, лирик и эссеист Дурс Грюнбайн, а также экс-глава Бундестага Вольфганг Шойбле.

+16
Зеленський, 2 лютого в Укрпатенті, зареєстрував на себе торгові марки - російською Разсмеши комика, KVARTAL 95 і Слуга народа - це вже п'ята її реєстрація. Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією. Вова бабло рубає поки президент. Ну коли йому країною займатися. © сеть
06.02.2022 03:39 Ответить
+14
Разом нас багато - нас не подолати
06.02.2022 02:01 Ответить
+12
вова комік і по баблу - вовік не пезидент і не ґетьман.
не того ви відбулавили, добродії....
06.02.2022 03:56 Ответить
Разом нас багато - нас не подолати
06.02.2022 02:01 Ответить
Вот, кстати: а где украинская творческая инеллигенция?
-- в своих протестах!
Знаю некоторых -- "не буду называть их имена" -- им, эта вся свара, мешает работать.
Но не протестуют и ничего не подписыаают, бо живут за гранты от Государства.
...а так да -- аж 350 подписантов... -- "внушаеть".
06.02.2022 02:03 Ответить
"Сервер перевантажений запитами.
Cторінка оновиться через 30 секунд
(або натисніть F5)"
навіть здогадуюсь, хто його, той сервер перевантажив.
06.02.2022 03:07 Ответить
Зеленський, 2 лютого в Укрпатенті, зареєстрував на себе торгові марки - російською Разсмеши комика, KVARTAL 95 і Слуга народа - це вже п'ята її реєстрація. Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією. Вова бабло рубає поки президент. Ну коли йому країною займатися. © сеть
06.02.2022 03:39 Ответить
вова комік і по баблу - вовік не пезидент і не ґетьман.
не того ви відбулавили, добродії....
06.02.2022 03:56 Ответить
ще відхаркуватися від ціеї зеленої срані потрібно буде - і це буде кров.
06.02.2022 04:06 Ответить
Це не проста зелена срань , а мафія 😠
06.02.2022 04:47 Ответить
коли це зрозуміе активна меншість? - буде діло...
а вівці безголосі -73?
ті завжди за бараном, ким би він не був.
06.02.2022 04:54 Ответить
і в 19му вибрали клована-наріка!
те ще прозріння...
06.02.2022 08:53 Ответить
в мене запитання - де 9та допомога Україні, чому затримання?
я ж не ***** тут 33%+ з кожного заробленого доллара відстегую - чи йому?
06.02.2022 05:58 Ответить
Илон Маск еще бы подписал. Но походу любит рашку, как и Микрон - сперва грозился обосрать рашку, а потом стал как овца, настолько же терпелив к ехидным подколкам Пусина))
А то вроде он был в Москве, но Антиколорадос этого "не замечает", как и зашкваров ПАП-а, навроде как материл шофера, давая стрекача от ДБР-овец
06.02.2022 07:56 Ответить
ЗЕкулєби знову будуть верещати про втому від уваги ? )
06.02.2022 07:57 Ответить
06.02.2022 08:12 Ответить
06.02.2022 09:18 Ответить
Подписять и я могу. Толку с того ...
06.02.2022 12:31 Ответить
 
 