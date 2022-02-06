Выдающиеся деятели из разных уголков мира подписали заявление в поддержку Украины

Сотни художников, культурных и общественных деятелей подписали заявление против действий России в конфликте вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Как говорится в заявлении, распространенном 4 февраля, нельзя мириться с тем, что более 80 лет спустя после подписания пакта Гитлера-Сталина в Европе вновь появились открытые угрозы вторжения на чужую, суверенную территорию.

350 подписантов заявления отмечают, что стремление президента РФ Владимира Путина к гегемонии является атакой на демократические свободы, обретенные во многих странах Восточной Европы после 1989 года. Путин как бы конструирует угрозу для России со стороны НАТО, однако все наоборот. "Окружение Украины российскими войсками - посягательство на мир во всей Европе", - отмечается в заявлении.

Подписанты заявления апеллируют к политикам ради "подвижности в противодействии агрессии Путина". Диалог с Россией поддерживается, но нужно требовать немедленного и безусловного отвода российских войск от границ Украины.

Среди подписавшихся в заявлении - лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер и Воле Шоинко, композитор Вольф Бирман, художник и активист Ай Вэйвэй, лирик и эссеист Дурс Грюнбайн, а также экс-глава Бундестага Вольфганг Шойбле.