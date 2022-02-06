УКР
Видатні діячі з різних куточків світу підписали заяву на підтримку України

Сотні митців, культурних та громадських діячів підписали заяву проти дій Росії у конфлікті навколо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Як йдеться у заяві, поширеній 4 лютого, не можна миритися з тим, що через понад 80 років після підписання пакту Гітлера-Сталіна в Європі знову з'явились відкриті загрози вторгнення на чужу, суверенну територію.

350 підписантів заяви наголошують, що прагнення президента РФ Володимира Путіна до гегемонії є атакою на демократичні свободи, набуті у багатьох країнах Східної Європи після 1989 року. Путін конструює ніби загрозу для Росії з боку НАТО, але все навпаки: "Оточення України російськими військами - посягання на мир в усій Європі", наголошується у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною, - Janes. КАРТА

Підписанти заяви апелюють до політиків задля "рушучості у протидії агресії Путіна". Діалог з Росією підтримується, але треба вимагати негайного і безумовного відведення російських військ від кордонів України.

Серед підписантів заяви - лауреати Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер та Воле Шоїнка, композитор Вольф Бірман, митець та активіст Ай Вейвей, лірик та есеїст Дурс Грюнбайн, а також ексглава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.

+16
Зеленський, 2 лютого в Укрпатенті, зареєстрував на себе торгові марки - російською Разсмеши комика, KVARTAL 95 і Слуга народа - це вже п'ята її реєстрація. Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією. Вова бабло рубає поки президент. Ну коли йому країною займатися. © сеть
показати весь коментар
06.02.2022 03:39 Відповісти
+14
Разом нас багато - нас не подолати
показати весь коментар
06.02.2022 02:01 Відповісти
+12
вова комік і по баблу - вовік не пезидент і не ґетьман.
не того ви відбулавили, добродії....
показати весь коментар
06.02.2022 03:56 Відповісти
Разом нас багато - нас не подолати
показати весь коментар
06.02.2022 02:01 Відповісти
Вот, кстати: а где украинская творческая инеллигенция?
-- в своих протестах!
Знаю некоторых -- "не буду называть их имена" -- им, эта вся свара, мешает работать.
Но не протестуют и ничего не подписыаают, бо живут за гранты от Государства.
...а так да -- аж 350 подписантов... -- "внушаеть".
показати весь коментар
06.02.2022 02:03 Відповісти
"Сервер перевантажений запитами.
Cторінка оновиться через 30 секунд
(або натисніть F5)"
навіть здогадуюсь, хто його, той сервер перевантажив.
показати весь коментар
06.02.2022 03:07 Відповісти
Зеленський, 2 лютого в Укрпатенті, зареєстрував на себе торгові марки - російською Разсмеши комика, KVARTAL 95 і Слуга народа - це вже п'ята її реєстрація. Буде займатися канцтоварами, харчоппомом, юриспруденцією. Вова бабло рубає поки президент. Ну коли йому країною займатися. © сеть
показати весь коментар
06.02.2022 03:39 Відповісти
вова комік і по баблу - вовік не пезидент і не ґетьман.
не того ви відбулавили, добродії....
показати весь коментар
06.02.2022 03:56 Відповісти
ще відхаркуватися від ціеї зеленої срані потрібно буде - і це буде кров.
показати весь коментар
06.02.2022 04:06 Відповісти
Це не проста зелена срань , а мафія 😠
показати весь коментар
06.02.2022 04:47 Відповісти
коли це зрозуміе активна меншість? - буде діло...
а вівці безголосі -73?
ті завжди за бараном, ким би він не був.
показати весь коментар
06.02.2022 04:54 Відповісти
і в 19му вибрали клована-наріка!
те ще прозріння...
показати весь коментар
06.02.2022 08:53 Відповісти
в мене запитання - де 9та допомога Україні, чому затримання?
я ж не ***** тут 33%+ з кожного заробленого доллара відстегую - чи йому?
показати весь коментар
06.02.2022 05:58 Відповісти
Илон Маск еще бы подписал. Но походу любит рашку, как и Микрон - сперва грозился обосрать рашку, а потом стал как овца, настолько же терпелив к ехидным подколкам Пусина))
А то вроде он был в Москве, но Антиколорадос этого "не замечает", как и зашкваров ПАП-а, навроде как материл шофера, давая стрекача от ДБР-овец
показати весь коментар
06.02.2022 07:56 Відповісти
ЗЕкулєби знову будуть верещати про втому від уваги ? )
показати весь коментар
06.02.2022 07:57 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 08:12 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 09:18 Відповісти
Подписять и я могу. Толку с того ...
показати весь коментар
06.02.2022 12:31 Відповісти
 
 