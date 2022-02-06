Видатні діячі з різних куточків світу підписали заяву на підтримку України
Сотні митців, культурних та громадських діячів підписали заяву проти дій Росії у конфлікті навколо України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Як йдеться у заяві, поширеній 4 лютого, не можна миритися з тим, що через понад 80 років після підписання пакту Гітлера-Сталіна в Європі знову з'явились відкриті загрози вторгнення на чужу, суверенну територію.
350 підписантів заяви наголошують, що прагнення президента РФ Володимира Путіна до гегемонії є атакою на демократичні свободи, набуті у багатьох країнах Східної Європи після 1989 року. Путін конструює ніби загрозу для Росії з боку НАТО, але все навпаки: "Оточення України російськими військами - посягання на мир в усій Європі", наголошується у заяві.
Підписанти заяви апелюють до політиків задля "рушучості у протидії агресії Путіна". Діалог з Росією підтримується, але треба вимагати негайного і безумовного відведення російських військ від кордонів України.
Серед підписантів заяви - лауреати Нобелівської премії з літератури Герта Мюллер та Воле Шоїнка, композитор Вольф Бірман, митець та активіст Ай Вейвей, лірик та есеїст Дурс Грюнбайн, а також ексглава Бундестагу Вольфґанґ Шойбле.
