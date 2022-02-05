Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною, - Janes. КАРТА

Протягом останніх двох тижнів безперервно продовжується військове нарощування Росії в Білорусі та вздовж українського кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глобального агентства оборонної розвідки Janes.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою, - Квін