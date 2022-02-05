УКР
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною, - Janes. КАРТА

Протягом останніх двох тижнів безперервно продовжується військове нарощування Росії в Білорусі та вздовж українського кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глобального агентства оборонної розвідки Janes.

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною, - Janes 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваємося, Росія зробить підрахунки, які допоможуть зрозуміти, що агресивні дії будуть помилкою, - Квін

Автор: 

зброя (7740) розвідка (3925) росія (67935)
Україна пам'ятатиме!

https://zn.ua/ukr Головна
https://zn.ua/ukr/POLITICS/ Політика

Ізраїль заблокував передачу зброї власного виробництва Україні
Тель-Авів услід за Берліном наочно продемонстрував на чиєму він боці.
05.02.2022 23:03
На тему " не всі євреї в Україні зЕ-рмаки та коломойські"
Сергій Семенюк +25%:
Це Фельдман Марія Федорівна, вона шиє і передає рукавиці та теплі речі нашим захисникам на фронт! Дякуємо, матінко! Пошир, зробимо Федорівну відомою!!!
05.02.2022 23:32
Дядя подбирай слова. В украинской армии много граждан Украины еврейского происхождения как и среди волонтеров.
05.02.2022 23:13
показати весь коментар
05.02.2022 23:03
***** свезёт весь свой металлолом к границам Украины - это можно уже принять как данность!
последней стадией истерики ***** будут манёвры в сторону украинской границы бухой рязанской солдатни с угрюмыми мордами
показати весь коментар
05.02.2022 23:07
На время возможного вторжения в Украину ***** перенес учения с применением ЯО. У этого ублюдка уже окончательно крыша съехала. Уже открыто грозит Западу ядерной дубинкой за защиту Украины.
показати весь коментар
05.02.2022 23:19
хочу напомнить, в очередной раз, что украинцы встали на оборону страны, еще когда ни о какой поддержке американцев или кого бы то ни было - не шло никакой речи
показати весь коментар
05.02.2022 23:23
показати весь коментар
05.02.2022 23:35
Всё корупционеры прихапали !
показати весь коментар
05.02.2022 23:55
Ага. Катера, Хамеры, радары, беспилотники, гранатометы и ПТКР по домам растащили. Что вы с Борменталем пьете такое забористое?

показати весь коментар
06.02.2022 00:02
Ничего у него не съехало, очередные поытки запугать и желание, чтобы его принимали за опасного непредсказуемого альфа-самца.
По факту - обычный гебист, со стандарными психологическими методами давления.
показати весь коментар
06.02.2022 00:05
Не съехала? Даже совдеповские генсеки империи зла до опускались до такого треша, т.к. понимали что это дорога в один конец.
показати весь коментар
06.02.2022 00:11
Ну, во-первых, генсек генсеку рознь - были разные. Достаточно одного Сталина вспомнить. Можно только облегчённо вздохнуть, что в 1939-1945 гг. у него не было ядерного оружия.
Во-вторых, генсеки после Сталина не были гебешниками, причём гебешниками самого низкого пошиба, каким вляется Путин. Вот от этого и разница в поведении.
Путин хочет, чтобы все думали, что он безумный. Это однозначно не так. Какие-то расстройства психики наверняка есть, но он явно не сумасшедший. И не нужно пропагандировать эту точку зрения. Это лишь ему на руку.
показати весь коментар
06.02.2022 00:22
Нормальный человек будет взрывать дома с собственными гражданами, травить целый зал собственных граждан, расстреливать школу с собственными гражданми, включая детей, и далее по списку? Не говоря уже про войну с Грузией.
показати весь коментар
06.02.2022 00:31
Нормальный человек пойдёт работать в НКВД, МГБ, КГБ? Вот вам и ответ.
Но это не значит, что там работали сумасшедшие.
показати весь коментар
06.02.2022 00:48
КГБ и МГБ при Брежневе и Хрущеве не взрывали дома собственных граждан ради прихода к власти. Не расстреливали школы с собственными детьми. Не травили полный кинозал людей.
показати весь коментар
06.02.2022 01:26
Ок, то есть вы фокусируетесь только на двух генсеках теперь, которых, видимо, помните лично, и о КГБ по публикациям в газете "Правда"?
Ну тогда удачи с таким умением забывать собственные вводные утверждения.
показати весь коментар
06.02.2022 01:58
Ну и? " .. У этого ублюдка уже окончательно крыша съехала. Уже открыто грозит Западу ядерной дубинкой за защиту Украины. ."

А теперь расскажите нам здесь как нормальный человек может уничтожить жизнь на всей Земле. Я мы посмотрим на ваши потуги.
показати весь коментар
06.02.2022 09:57
серьезно? может быть, вы даже экспертизу провели на предмет здравомыслия путина?
показати весь коментар
06.02.2022 01:50
Ну а вы, видимо, ему лично провели экспертизу, чтобы утверждать обратное, что он сумасшедший?
Или читали какую-то авторитетную очную психиатрическую экспетизу Путина?
Что именно заставило вас поверить в его сумасшествие, а не в то, что он просто хочет казаться сумасшедшим?

Все, кто утверждает, что Путин сумасшедший - осознанно или неосознанно играют на руку российской пропаганде. Можете продолжать в том же духе.
показати весь коментар
06.02.2022 02:04
никакой пользы расейской пропаганде от того, что путин - псих, нетути. псих-не псих, он все равно осуществит то, что задумал. т.е. "расейская пропаганда" все равно свое получит. просто объявление путина психом дает ему шанс отступить и отказаться от войны при этом избежать и наказания и осуждения. но он слишком псих, а психи непредсказуемы, поэтому исход неизвестен.
показати весь коментар
06.02.2022 02:29
ничего не будет, нет сил у расеи чтоб захватить такую державу как Украина, провокация по Приднестровско-Осетинскому сценарию. там население лоялно к московитам, как и в крыму и в донецке, в Украине по шапке дадут. не сунется туда пыня))
показати весь коментар
06.02.2022 07:00
Исход действительно непредсказуем. РФ будет и дальше гадить чужими руками насколько хватит фантазии. Вполне возможно будут шантажировать и применять для начала точечное ядерное оружие руками ополченцев ЛДНР, типа они в шахте откопали.
показати весь коментар
06.02.2022 07:23
Вообще-то сумасшествие человека утверждается ПОСЛЕ проведения психиатрической эксперизы.
А не наоборот, как вы тут пишете, считать кого-то сумасшедшим, и требовать психиатрическую экспертизу, чтобы доказать его нормальным.
показати весь коментар
06.02.2022 02:09
а че так нервничать? по всей вероятности считать человека, готовящегося к 3-й мировой нормальным -это нормально. более того - в случае худшего развития событий гораздо приятнее будет осознавать, что войну начал нормальный чел, а не безумец.
т.е. если все, что делает путин, делает человек в здавом рассудке, должно свидетельствовать о том, что он таки все делает правильно - он целенаправленно добивается своего, а там хоть солнце погасни.
а вы, видимо, слишком буквально воспринимаете слова, без контекста
показати весь коментар
06.02.2022 02:23
показати весь коментар
05.02.2022 23:13
Наркоман ты, если не понимаешь, что евреи могут быть гражданами Украины.
показати весь коментар
05.02.2022 23:20
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
в будку, лапоть.... в будку! алкашки нет, иди дамой.......

05.02.2022 23:21
показати весь коментар
Він надто тупий, щоб це зрозуміти
05.02.2022 23:25
показати весь коментар
показати весь коментар
На тему " не всі євреї в Україні зЕ-рмаки та коломойські"
Сергій Семенюк +25%:
Це Фельдман Марія Федорівна, вона шиє і передає рукавиці та теплі речі нашим захисникам на фронт! Дякуємо, матінко! Пошир, зробимо Федорівну відомою!!!
05.02.2022 23:32
Не не всі, а абсолютна більшість не зермакі та коломойскі
показати весь коментар
05.02.2022 23:34
Дмитрій Іванов - єврей ? це цікаво звичайно ))
05.02.2022 23:14
А вдруг это не моя фамилия. Не подумал, нет? Или в интернете все обязаны свои настоящие данные публиковать? Моя фамилия заканчивается на -ер и достаточно известна в Украине
показати весь коментар
05.02.2022 23:22
Шумахер?
06.02.2022 00:05
Нет
показати весь коментар
06.02.2022 00:14
показати весь коментар
👍
06.02.2022 10:44
А що, на цьому тлі, заблокувала Росії Україна? -- дуже цікаво...
показати весь коментар
05.02.2022 23:19
Те, що Ізраїль заборонив країнам Балтії експорт своєї зброї, вже якось не дивує.
Дивує те, що багато хто і досі вважає євреїв найрозумнішою нацією. Розуму там - як у всіх, іноді навіть меньше.
Бо, якщо почнеться війна у Європі, то залишаться вони з Іраном сам на сам.😠
показати весь коментар
05.02.2022 23:24
Не згоден, євреїв в цілому дуже розумні Не забувай, що гігантська кількість євреїв мешкає за межами Ізраїлю
показати весь коментар
05.02.2022 23:29
Так вони самі себе найрозумнішими і називають... так само як землю свою обетованною... землю Ізраїлю хтось бачив?

дуже схожа на обетованну? 😁так і з розумом 🤣
показати весь коментар
05.02.2022 23:51
Богообраними чув, а найрозумнішими ні. Достатньо багато діячів культури та науки мають єврейське походження і їх точно не меньше ніж тих хто має українське
показати весь коментар
05.02.2022 23:54
Я ще не забув, як дружина Нетаніяху ( Сара) кинула до долу хліб/сіль на дипломатичній зустрічі із президентом в Києві аеропорт ( Бориспіль)
показати весь коментар
06.02.2022 00:01
Влада в Ізраїлі гондоны повні , а дружина Натаньяху здається психічно хвора, десь читав.
показати весь коментар
06.02.2022 00:06
Чесно, особисто я не у захваті від стосунків Ізраїлю з лаптєстаном,
А стосунки з Україною, на жаль, могли б бути кращими, так як украінці завжди ставилися до євреїв з повагою і толерантністю😏
показати весь коментар
06.02.2022 00:06
Москальскій фактор ключовий, на жаль. Жодна українська влада с цим нічого не зможе зробити, навіть Порох з його хистом. Не буде свинособакії тоді стосунки будуть чудові
показати весь коментар
06.02.2022 00:08

"украінці завжди ставилися до євреїв з повагою і толерантністю😏... " Були українці у 41 році, які допомагали знищувати євреїв. Як моїх бабусю і дідуся в Умані, і ще родичів... Але були й інші. .... У музеї Голокосту "Яд Вашем" в Єрусалимі є пам'ять про багатьох українців "Праведників світу", які рятували євреїв. А щодо Вашого-" завжди.....з повагою і толерантністю". Історія України намагається не розповідати про це- але шила в мішку не приховаєш... Маса відомостей про різанину євреїв Богданом Хмельницьким у 1648-1649 р.р. Наприклад, одне з багатьох - сайт https://www.obozrevatel.com/news/2010/9/28/393625.htm. Тисячі євреїв знищених з особливою жорстокістю - кров холоне в жилах! Так це сайт-а я читав дослідження!Є і в інші століття приклади... Так що, будьмо обережні з "завжди". Не кажучи про те, що я читаю про євреїв у деяких коментаторів на "Цензорі" -і модератори це пропускають... У всіх щось болить-у євреїв століття винищування і Голокост, в українців- Голодомор. Будемо терпимішими і акуратнішими по відношенню один до одного!
показати весь коментар
06.02.2022 03:36
"Тууу-стооо-чєтиииирє сааамий бииистрий самольооот...!"
(на мотив "Марш фанебр" Шопена)

Пʼятирічка за три похорони. Жарти про СРСР, Брежнєва, Андропова і Черненка | Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=f2t-NHoGedg&list=RDCMUC0uut2vHS97wYhuql4u-ckA&start_radio=1&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
показати весь коментар
05.02.2022 23:04
в опі суббота - не турбувати до середи.
в четвер слугі господарям вкажуть де іхне господареве місце.
показати весь коментар
05.02.2022 23:05
Вчера здорово украинские ребята в Голландии пошумели,а ***** предсказуем,задела его кричалка и пукин готов убивать ради кабаевой
показати весь коментар
05.02.2022 23:07
А миші кололися, плакали, але продовжували жерти той кактус
Мордор це абсолютно ірраціональне утворення...
показати весь коментар
05.02.2022 23:09
Найбільший та найпотужніший в історії світового авіабудування літак приземлився в аеропорту «Антонов», що в Гостомель на Київщині, сьогодні, 5 лютого. За попередньою інформацією, літак доправив до України партію допомоги від Збройних сил королівства Данії. Але це офiцiйно не пiдтверджено.
показати весь коментар
Konrad Muzyka - Rochan Consulting


@konrad_muzyka

https://twitter.com/konrad_muzyka/status/1490030000376098824 2 ч

Вот обновленная карта присутствия российских общевойсковых армий (САА) вблизи Украины. Из 11 САА и одной танковой армии, существующих в составе Сухопутных войск России, части 11 сейчас находятся вблизи Украины (11 из 12). 8-я САА могла двигаться в сторону Крыма.
Я так близок к тому, чтобы начать рисовать стрелки.




Here is an updated map of Russian combined arms armies' (CAA) presence near Ukraine. Out of 11 CAA's and one tank army existing in the Russian Land Forces, elements of 11 are now near Ukraine (11 out of 12). The 8th CAA could move toward Crimea.
I am that close to starting drawing arrows.
05.02.2022 23:17
опять на ночь глядя пошел шизоид очередной...картинки заставки.... послушайте вы идиоты или как.. зачем Путину нападать направлять войска терять технику военных если есть 1-2 ракеты ядерного типа... и все.. вы логику включайте... ракеты куда быстрее и доходчивей введут в ступор всю Украину и весь мир и НИКТО ЗА НАС НЕ ВПИШЕТСЯ.... и нам адекватно и также нечем просто будет ответить... а все что в статье это ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ИСТЕРИИ БИТЬЯ ГОЛОВОЙ ОБ СТЕНКУ ЯО для нас реально как и для любой страны в мире.... и мы этому никак не сможем противопоставить...
показати весь коментар
Не пиши пьяный.
05.02.2022 23:22
Курск одна дивизия. Белгородская область одна дивизия. Воронеж. Военные части там были всегда. Все рассчитано на дураков. У Байдена какой-то план, но никто понять его не может. Настолько все абсурдно.
показати весь коментар
показати весь коментар
05.02.2022 23:24
стомленність, в зелених, від союзників.
а союзникі не ухом не рилом - все шлють і шлють допомогу, незважаючі на зелене стомлене сміття...
05.02.2022 23:21
Все думают, шо Украину кошмарят снаружи, а на самом деле -- изнутри.
...и самый закошмареный -- тов. Зеленский, шо Президент и Атаман!
показати весь коментар
05.02.2022 23:22
бред
06.02.2022 02:55
мо на яку відпустку свою стомлену зелену відбулавлену відправте?
пораеться ж вечора до ранку, дітей не бачить, давно не відпускалося...
05.02.2022 23:25
Окрім https://www.ukrmilitary.com/2022/02/40-mk-19.html 40-мм автоматичних гранатометів Mark 19 Збройні Сили України також отримали американські кулемети М60 та М240 у натовських калібрах 7,62×51 та 12,7×99 мм.
Кулемети входять у склад «летальної зброї», яка доставляється американськими літаками. Хоча на відміну від ПТРК Javelin і гранатометів M141 це прямо не вказується в офіційних повідомленнях, такий висновок можна зробити по великих обсягах постачання відповідних ***********, які відкрито демонструються американською стороною.

Зокрема йдеться про 7,62×51-мм набої М62 у патронних стрічках М13 та 12,7×99 мм (.50 BMG) у штатних стрічках М9, у тому числі трасуючі та бронебійно-запалювальні, про що свідчить маркування ящиків з ************ на фото оприлюднених американською армією.
05.02.2022 23:26
05.02.2022 23:41
А пока:Sultans Of Swing (Dire Straits); drum cover by Sina https://youtu.be/_q8s93klams https://youtu.be/_q8s93klams

05.02.2022 23:35
Короче чувак,встретите москаля Assassin's Creed Odyssey: Legend of the Eagle Bearer (Main Theme) | The Flight https://youtu.be/eA0nbtxfeq4 https://youtu.be/eA0nbtxfeq4

05.02.2022 23:53
В смысле?Выйти замуж или какие у них дела?
06.02.2022 00:30
Лидеры есть общественного мнения?Бо если лидеры одна статья,а группа другая другая.Шо конкретно могут товарищи сделать того,за що их не поймают и не подвесят их бывшие друзья?
06.02.2022 00:55
своего часа зашквариться?
06.02.2022 02:56
Не нужно нагнетать ! ))
05.02.2022 23:54
На "Еспресо" аыступал психолог:
"В Бостоне, после теракта(был забег бегунов) психологи исследования провели-как повлиял на вас теракт?
Так вот, кто был свидетелем на улице как то собрались морально, эмоционально окрепли и т.д.
А вот кто смотрел по ТВ, на тех это подействовало угнетающе, там типа головной боль, слабость.
ТВ нагнетает ситуацию, действут на психику негативно-пришли к выводу психологи."
06.02.2022 00:22
Дело не в ТВ, а в чувстве неопределенности. Источник психологического стресса это неспособность разумом классифицировать информацию. По этой причине существуют кучу заблуждений или теорий заговоров. Они объясняют людям мир понятным для разума образом и успокаивают их - вот как выше винили евреев. Это заговор, но он делает ситуацию приемлимой.

Так что вы правы. Но исключительно потому что ситуация у нас такая. Путин может напасть. А может и не напасть. Нашому мозгу с этим некомфортно. Ему хочется определенности. Можно пойтри в отрицаловку - да он не нападет. И стресса нет.
показати весь коментар
06.02.2022 05:29
Москалі, може вже досі лязгати залізяками біля наших кордонів, а то розхерячим ваше тупе стадо на атоми і молекули
06.02.2022 00:08
свинья ты русская
06.02.2022 06:46
Это типо,так много мартышек в одном месте,никогда не видел куме?
06.02.2022 00:20
 
 