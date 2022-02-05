Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной, - Janes. КАРТА
В последние две недели непрерывно продолжается военное наращивание России в Беларуси и вдоль украинской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт глобального агентства оборонной разведки Janes.
Игорь Наумчук
05.02.2022 23:03
Чайка Київ
05.02.2022 23:32
Дмитрий Иванов
05.02.2022 23:13
Ізраїль заблокував передачу зброї власного виробництва Україні
05 лютого, 2022, 19:11Роздрукувати
Тель-Авів услід за Берліном наочно продемонстрував на чиєму він боці.
последней стадией истерики ***** будут манёвры в сторону украинской границы бухой рязанской солдатни с угрюмыми мордами
По факту - обычный гебист, со стандарными психологическими методами давления.
Во-вторых, генсеки после Сталина не были гебешниками, причём гебешниками самого низкого пошиба, каким вляется Путин. Вот от этого и разница в поведении.
Путин хочет, чтобы все думали, что он безумный. Это однозначно не так. Какие-то расстройства психики наверняка есть, но он явно не сумасшедший. И не нужно пропагандировать эту точку зрения. Это лишь ему на руку.
Но это не значит, что там работали сумасшедшие.
Ну тогда удачи с таким умением забывать собственные вводные утверждения.
А теперь расскажите нам здесь как нормальный человек может уничтожить жизнь на всей Земле. Я мы посмотрим на ваши потуги.
Или читали какую-то авторитетную очную психиатрическую экспетизу Путина?
Что именно заставило вас поверить в его сумасшествие, а не в то, что он просто хочет казаться сумасшедшим?
Все, кто утверждает, что Путин сумасшедший - осознанно или неосознанно играют на руку российской пропаганде. Можете продолжать в том же духе.
А не наоборот, как вы тут пишете, считать кого-то сумасшедшим, и требовать психиатрическую экспертизу, чтобы доказать его нормальным.
т.е. если все, что делает путин, делает человек в здавом рассудке, должно свидетельствовать о том, что он таки все делает правильно - он целенаправленно добивается своего, а там хоть солнце погасни.
а вы, видимо, слишком буквально воспринимаете слова, без контекста
Сергій Семенюк +25%:
Це Фельдман Марія Федорівна, вона шиє і передає рукавиці та теплі речі нашим захисникам на фронт! Дякуємо, матінко! Пошир, зробимо Федорівну відомою!!!
Дивує те, що багато хто і досі вважає євреїв найрозумнішою нацією. Розуму там - як у всіх, іноді навіть меньше.
Бо, якщо почнеться війна у Європі, то залишаться вони з Іраном сам на сам.😠
дуже схожа на обетованну? 😁так і з розумом 🤣
А стосунки з Україною, на жаль, могли б бути кращими, так як украінці завжди ставилися до євреїв з повагою і толерантністю😏
"украінці завжди ставилися до євреїв з повагою і толерантністю😏... " Були українці у 41 році, які допомагали знищувати євреїв. Як моїх бабусю і дідуся в Умані, і ще родичів... Але були й інші. .... У музеї Голокосту "Яд Вашем" в Єрусалимі є пам'ять про багатьох українців "Праведників світу", які рятували євреїв. А щодо Вашого-" завжди.....з повагою і толерантністю". Історія України намагається не розповідати про це- але шила в мішку не приховаєш... Маса відомостей про різанину євреїв Богданом Хмельницьким у 1648-1649 р.р. Наприклад, одне з багатьох - сайт https://www.obozrevatel.com/news/2010/9/28/393625.htm. Тисячі євреїв знищених з особливою жорстокістю - кров холоне в жилах! Так це сайт-а я читав дослідження!Є і в інші століття приклади... Так що, будьмо обережні з "завжди". Не кажучи про те, що я читаю про євреїв у деяких коментаторів на "Цензорі" -і модератори це пропускають... У всіх щось болить-у євреїв століття винищування і Голокост, в українців- Голодомор. Будемо терпимішими і акуратнішими по відношенню один до одного!
(на мотив "Марш фанебр" Шопена)
Пʼятирічка за три похорони. Жарти про СРСР, Брежнєва, Андропова і Черненка | Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=f2t-NHoGedg&list=RDCMUC0uut2vHS97wYhuql4u-ckA&start_radio=1&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
в четвер слугі господарям вкажуть де іхне господареве місце.
Мордор це абсолютно ірраціональне утворення...
Konrad Muzyka - Rochan Consulting
@konrad_muzyka
·
https://twitter.com/konrad_muzyka/status/1490030000376098824 2 ч
Вот обновленная карта присутствия российских общевойсковых армий (САА) вблизи Украины. Из 11 САА и одной танковой армии, существующих в составе Сухопутных войск России, части 11 сейчас находятся вблизи Украины (11 из 12). 8-я САА могла двигаться в сторону Крыма.
Я так близок к тому, чтобы начать рисовать стрелки.
Here is an updated map of Russian combined arms armies' (CAA) presence near Ukraine. Out of 11 CAA's and one tank army existing in the Russian Land Forces, elements of 11 are now near Ukraine (11 out of 12). The 8th CAA could move toward Crimea.
I am that close to starting drawing arrows.
а союзникі не ухом не рилом - все шлють і шлють допомогу, незважаючі на зелене стомлене сміття...
...и самый закошмареный -- тов. Зеленский, шо Президент и Атаман!
пораеться ж вечора до ранку, дітей не бачить, давно не відпускалося...
Кулемети входять у склад «летальної зброї», яка доставляється американськими літаками. Хоча на відміну від ПТРК Javelin і гранатометів M141 це прямо не вказується в офіційних повідомленнях, такий висновок можна зробити по великих обсягах постачання відповідних ***********, які відкрито демонструються американською стороною.
Зокрема йдеться про 7,62×51-мм набої М62 у патронних стрічках М13 та 12,7×99 мм (.50 BMG) у штатних стрічках М9, у тому числі трасуючі та бронебійно-запалювальні, про що свідчить маркування ящиків з ************ на фото оприлюднених американською армією.
"В Бостоне, после теракта(был забег бегунов) психологи исследования провели-как повлиял на вас теракт?
Так вот, кто был свидетелем на улице как то собрались морально, эмоционально окрепли и т.д.
А вот кто смотрел по ТВ, на тех это подействовало угнетающе, там типа головной боль, слабость.
ТВ нагнетает ситуацию, действут на психику негативно-пришли к выводу психологи."
Так что вы правы. Но исключительно потому что ситуация у нас такая. Путин может напасть. А может и не напасть. Нашому мозгу с этим некомфортно. Ему хочется определенности. Можно пойтри в отрицаловку - да он не нападет. И стресса нет.