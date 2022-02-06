РУС
США готовятся к "значительному" миграционному кризису из-за угрозы российского вторжения в Украину, - Fox News

США работают над тем, чтобы подготовиться к "значительному" миграционному кризису и кризису беженцев на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным Fox News, европейские страны также обсуждают вопросы размещения беженцев, поскольку исходят из предположения, что "украинцы будут убегать в другие части Европы".

Согласно ряду источников из американского конгресса, глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил конгрессменам, что столица Украины Киев может упасть в течение 72 часов в случае "полномасштабного российского вторжения".

Читайте также: Путин может направить войска РФ на Киев и повлечь гибель 50 тысяч мирных жителей Украины, - Washington Post об угрозе вторжения

армия РФ (20641) вторжение (509) россия (97335)
+21
Таким чином "генерал Марк Міллі повідомив конгресменам" що Україні потрібна військова допомога - багато і швидко. Ще більше і ще швидше.
А нам потрібно берегти нерви та чистити кулемет ! Щоб це не означало для кожного конкретно.
06.02.2022 10:37 Ответить
+11
не готуватись до кризи треба, а розхерачити нах..й рашу до останнього путінсього чиновника, разом з лукашенком.
тоді, ні кризи з мігрантами, ні енергетичної ні безпекової не буде.
і на декілька керівників-царів-дебілів, в світі стане меньше
06.02.2022 10:39 Ответить
+11
У фінів не було крис, а був Манергейм.
06.02.2022 10:42 Ответить
Що до столиці, то криси підпишуть капітуляцію і без нападу. До того все йде.
06.02.2022 10:36 Ответить
Столиця в нас не Мінськ. За необхідності хунту швидко зорганізуємо.
06.02.2022 10:40 Ответить
и шо, у нас будет уже два легитимных?
06.02.2022 11:01 Ответить
Таким чином "генерал Марк Міллі повідомив конгресменам" що Україні потрібна військова допомога - багато і швидко. Ще більше і ще швидше.
А нам потрібно берегти нерви та чистити кулемет ! Щоб це не означало для кожного конкретно.
06.02.2022 10:37 Ответить
Два десятка ф16 з летунами було б дуже доречним...щоб іскандерам не до сміху було. Армати вже пріунилі...
06.02.2022 10:42 Ответить
F35 краще, вистачило і десятка.
06.02.2022 18:19 Ответить
что то смутно напоминает тов. Сралина и Финляндию.
я был бы горд если бы мой дед там обосрался, ибо настолько тупо сделали - как школьник мол напал на Валуева, а потом Валуев сразу пошел сражаться и отхватил крепко, визжа "наминянапале"
06.02.2022 10:37 Ответить
У фінів не було крис, а був Манергейм.
06.02.2022 10:42 Ответить
видео видел, вроде на ютубе - справжня история, там Владлен Мураев(зарезал бы родителей за такое имя)
рекомендую кстати, грамотно рассказывает.
финны практически уже были близки к краху, но Сралин как всегда обосрался.
Фантастическая удача
06.02.2022 11:04 Ответить
Та ты шо... Серьезно? Куусинен ? Нет не слышал? Не знаешь, - промолчи, сойдешь за умного...
06.02.2022 11:29 Ответить
не готуватись до кризи треба, а розхерачити нах..й рашу до останнього путінсього чиновника, разом з лукашенком.
тоді, ні кризи з мігрантами, ні енергетичної ні безпекової не буде.
і на декілька керівників-царів-дебілів, в світі стане меньше
06.02.2022 10:39 Ответить
Гражданских из уязвимых слоев населения несомненно эвакуируют. Крепкие мужики и женщины Украины если и будут бежать, то только за отступающими в панике кацапскими свиньями, чтобы помочь им отправиться в хловский рай.
показать весь комментарий
06.02.2022 10:40 Ответить
Львів вже відчуває...
https://nerukhomi.ua/ukr/news/******/kiyani-kinulisya-skupovuvati-neruhomist-u-lvovi.htm Кияни кинулись скуповувати нерухомість у Львові!
06.02.2022 10:42 Ответить
Стыд и срам, сцыкуны
06.02.2022 11:32 Ответить
Львів, курва, не гумовий, води на всіх не вистачить
06.02.2022 21:06 Ответить
Вроде зима а психоз как осенью достали клоуны не наигрались....идиоты в жизни как и в войне миллион обстоятельств и непредвиденной ситуации что никакие аналитики......не угадают

06.02.2022 10:48 Ответить
Три роки ніфіга не робили тепер до кризи поспіхом готуються.
Отак воно вдовільняти забаганки тиранів.
06.02.2022 10:56 Ответить
Хм..если это было фиолетово самой Украине, то кто должен был думать за нас (в первую очередь)? Меня просто это удивляет, все время кто-то нам что-то должен, а сами то...
07.02.2022 09:11 Ответить
потрібен розголос
06.02.2022 21:07 Ответить
Подскажите кто-нибудь Майку Милли за сколько времени пал город Грозный. Если он конечно реально говорил,то что ему приписывают. Мелят,что попало.
06.02.2022 11:03 Ответить
ключевая проблема сложившегося кризиса не путин, а дегенераты у власти в Украине
06.02.2022 11:05 Ответить
И под эти опасения нужно выделять деньги налогоплательщиков. Правильно пишет.
06.02.2022 11:06 Ответить
https://www.facebook.com/W.Martyniuk?__cft__[0]=AZWaoUzM1YEh6UV_Dk2sFeRp8H17iV0eHL8kfs7iZQxwrK2mmpvnD_IsmRhDogNefpJrQzUm3BhA2bzlcKco6regzYrOpZe0HSO37AtexhUo-ww7KObatVkO0_yuvNxIWIk&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Мартинюк

https://www.facebook.com/W.Martyniuk/posts/10225298165374670?__cft__[0]=AZWaoUzM1YEh6UV_Dk2sFeRp8H17iV0eHL8kfs7iZQxwrK2mmpvnD_IsmRhDogNefpJrQzUm3BhA2bzlcKco6regzYrOpZe0HSO37AtexhUo-ww7KObatVkO0_yuvNxIWIk&__tn__=%2CO%2CP-R 19 ч. ·



Німецьке видання "Більд" , посилаючись на наданий йому звіт розвідки Німеччини, оприлюднило подробиці планованого Росією вторгнення в Україну.
Більд пише що це вторгнення планується на лютий, але не пізніше березня.
Російська армія налаштована на швидку перемогу над українською завдяки перевазі в авіації та ракетах великої та середньої дальності.
Нагадаю що можлива альтернатива цим ракетам - український ракетний комплекс "Вільха", урядом Зеленського так і не замовлений і на виробництво не поставлений .

1. Захоплення міст.

Після перемоги над українськими військами Росія планує захопити і підкорити найбільші міста. Для цього в українських містах вже розпочалася активна діяльність агентури та спецслужб вже запроваджених Москвою в ці міста, а також контрольованих Москвою місцевих політиків.

Пред ними поставлене завдання «встановити в містах проросійські керівництва», які б потім «домовлялися про капітуляцію і передачу міст» російським окупантам.

Згідно зі звітом, доступним для BILD, така практика буде використовуватися в ключових містах країни до тих пір, поки всі українські мегаполіси «мирним шляхом» не перейдуть під контроль Росії.

2. "Народна Рада"

Після того, як усі великі міста країни капітулюють та опиняться під контролем Росії, режим Путіна планує створити фіктивний "парламент" - так звану Народну Раду.

Вона має підмінити справжню, діючу зараз, Верховну Раду, потім визнати її недійсною і створити в Україні уряд, підконтрольний Росії

3. Надзвичайний стан і концентраційні табори.

Нова маріонеткова влада буде мати лише одне завдання: зламати опір мільйонів українців проти російської окупації.

Третій етап розпочнеться, коли новий уряд введе в Україні режим надзвичайного стану і «створить табори, куди відправлять українців, які відмовлятимуться співпрацювати з російською окупаційною владою.

Також туди будуть переміщені українці, щодо яких "є підозри, що вони будуть чинити опір».

Далі в звіті німецької розвідки йдеться, що вже плануються «табори для утримання проукраїнських активістів» та складаються списки тих, хто буде силою загнаний у таборах.

Воля до спротиву решти населення буде придушена терором і масовим використанням російських та новостворених проросійських спецслужб, настільки довго допоки опір російським окупантам не буде зламано.

Проросійське керівництво», за даними видання, придушуватиме будь-який опір, при цьому за зразок будуть взято дії білоруської влади по придушенню недавніх протестів у своїй країні.

========================
Усі етапи цього плану, за версією видання "Більд", супроводжуватимуться дуже потужною пропагандою у проросійських ЗМІ в Україні та у західних країнах.

"Для Росії успіх усієї кампанії залежатиме від контролю над завойованими територіями, і від того, чи вдасться їй по-справжньому зламати український народ, а також від отримання ( вірніше від успішності імітації) визнання та легітимності нового уряду", - цитує Bild звіт розвідки.
======

Мета: нова «союзна держава»
=====================

Згідно з повідомленням BILD, "ФСБ Росії тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і наразі готує проросійські групи для розгортання в Україні".
Зокрема Путін дав завдання вже зараз "вербувати українських політиків і ЛІКВІДОВУВАТИ (!!!) противників Кремля".

Російський уряд і військові зараз дуже «залежать від підтримки ФСБ та інших російських спецслужб».

Зрештою, новоствореній «поліцейській державі» в Україні буде доручено «створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії». Таким чином, метою Путіна є «союзна держава», що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі та центральним контролем з боку Москви.

Тобто, Путін планує застосувати ту ж саму схему, яка була успішно випробувана у Криму, з різницею у масштабі та з тим, що на цей раз буде гаряча військова фаза.

І для втілення цього сценарію Путіну потрібне повномасштабне вторгнення і знищення боєздатності ЗСУ.

======================================
На перший погляд тут є речі, які виглядають неможливими і маловірогідними.
06.02.2022 11:35 Ответить
Они в своих отчетах в упор не видят украинской армии. Кцп ДАП год брали
06.02.2022 11:46 Ответить
В 2014 му , до - значного потоку біженців , вже готувалась кацапня , а тепер готується Європа і США . Тільки не готуються самі українці . .
Живу у Полтаві , і ще не зустрів жодного знайомого , хто б планував кудись тікати . Частина знайомих планує чинити спротив , частині взагалі все пох , але про втечу не говорить ніхто .
06.02.2022 12:56 Ответить
Всі зарубіжні аналітики враховують тільки військове співвідношення.Але для перемоги необхідно враховувати ще й мотивацію людей,їхню духовну складову.Тут я думаю у українців вагома перевага.Так що, поживемо-побачимо.Слава Україні. Героям слава.
06.02.2022 13:01 Ответить
...Туман навколополітичної балаканини, здобрений димками польових кухонь і розігрітих моторів, згущується і стає непроглядно-тривожним.
Можна й справді розгубитися, запанікувати.
Щоправда, якщо вдивитися в непроглядь, орієнтири обов'язково проступлять.
Харківський дядько, котрий чистою слобожанською мовою пояснює, що в разі чого візьме автомат і піде стріляти в "запорєбріков".
Волонтерська валка в полях.
Мотивоване українське військо, навіть без п'яти тисяч касок, обіцяних німецьким урядом, але з "Джавеліном" на плечі.
Обрис Чернечої.
Рядок Стуса.
Достатньо і для знання, й для віри.

Павло Вольвач
06.02.2022 14:47 Ответить
 
 