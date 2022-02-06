США готуються до "значної" міграційної кризи через загрозу російського вторгнення до України, - Fox News

США працюють над тим, щоб підготуватися до "значної" міграційної кризи та кризи біженців на тлі загострення ситуації довкола України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на обізнане джерело.

За даними Fox News, європейські країни також обговорюють питання розміщення біженців, оскільки виходять із припущення, що "українці тікатимуть до інших частин Європи".

Згідно з низкою джерел з американського конгресу, голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі повідомив конгресменам, що столиця України Київ може впасти протягом 72 годин у разі "повномасштабного російського вторгнення"

