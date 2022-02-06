США готуються до "значної" міграційної кризи через загрозу російського вторгнення до України, - Fox News
США працюють над тим, щоб підготуватися до "значної" міграційної кризи та кризи біженців на тлі загострення ситуації довкола України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал Fox News з посиланням на обізнане джерело.
За даними Fox News, європейські країни також обговорюють питання розміщення біженців, оскільки виходять із припущення, що "українці тікатимуть до інших частин Європи".
Згідно з низкою джерел з американського конгресу, голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі повідомив конгресменам, що столиця України Київ може впасти протягом 72 годин у разі "повномасштабного російського вторгнення"
А нам потрібно берегти нерви та чистити кулемет ! Щоб це не означало для кожного конкретно.
что то смутно напоминает тов. Сралина и Финляндию.
я был бы горд если бы мой дед там обосрался, ибо настолько тупо сделали - как школьник мол напал на Валуева, а потом Валуев сразу пошел сражаться и отхватил крепко, визжа "наминянапале"
рекомендую кстати, грамотно рассказывает.
финны практически уже были близки к краху, но Сралин как всегда обосрался.
Фантастическая удача
тоді, ні кризи з мігрантами, ні енергетичної ні безпекової не буде.
і на декілька керівників-царів-дебілів, в світі стане меньше
https://nerukhomi.ua/ukr/news/******/kiyani-kinulisya-skupovuvati-neruhomist-u-lvovi.htm Кияни кинулись скуповувати нерухомість у Львові!
Отак воно вдовільняти забаганки тиранів.
https://www.facebook.com/W.Martyniuk/posts/10225298165374670?__cft__[0]=AZWaoUzM1YEh6UV_Dk2sFeRp8H17iV0eHL8kfs7iZQxwrK2mmpvnD_IsmRhDogNefpJrQzUm3BhA2bzlcKco6regzYrOpZe0HSO37AtexhUo-ww7KObatVkO0_yuvNxIWIk&__tn__=%2CO%2CP-R 19 ч. ·
Німецьке видання "Більд" , посилаючись на наданий йому звіт розвідки Німеччини, оприлюднило подробиці планованого Росією вторгнення в Україну.
Більд пише що це вторгнення планується на лютий, але не пізніше березня.
Російська армія налаштована на швидку перемогу над українською завдяки перевазі в авіації та ракетах великої та середньої дальності.
Нагадаю що можлива альтернатива цим ракетам - український ракетний комплекс "Вільха", урядом Зеленського так і не замовлений і на виробництво не поставлений .
1. Захоплення міст.
Після перемоги над українськими військами Росія планує захопити і підкорити найбільші міста. Для цього в українських містах вже розпочалася активна діяльність агентури та спецслужб вже запроваджених Москвою в ці міста, а також контрольованих Москвою місцевих політиків.
Пред ними поставлене завдання «встановити в містах проросійські керівництва», які б потім «домовлялися про капітуляцію і передачу міст» російським окупантам.
Згідно зі звітом, доступним для BILD, така практика буде використовуватися в ключових містах країни до тих пір, поки всі українські мегаполіси «мирним шляхом» не перейдуть під контроль Росії.
2. "Народна Рада"
Після того, як усі великі міста країни капітулюють та опиняться під контролем Росії, режим Путіна планує створити фіктивний "парламент" - так звану Народну Раду.
Вона має підмінити справжню, діючу зараз, Верховну Раду, потім визнати її недійсною і створити в Україні уряд, підконтрольний Росії
3. Надзвичайний стан і концентраційні табори.
Нова маріонеткова влада буде мати лише одне завдання: зламати опір мільйонів українців проти російської окупації.
Третій етап розпочнеться, коли новий уряд введе в Україні режим надзвичайного стану і «створить табори, куди відправлять українців, які відмовлятимуться співпрацювати з російською окупаційною владою.
Також туди будуть переміщені українці, щодо яких "є підозри, що вони будуть чинити опір».
Далі в звіті німецької розвідки йдеться, що вже плануються «табори для утримання проукраїнських активістів» та складаються списки тих, хто буде силою загнаний у таборах.
Воля до спротиву решти населення буде придушена терором і масовим використанням російських та новостворених проросійських спецслужб, настільки довго допоки опір російським окупантам не буде зламано.
Проросійське керівництво», за даними видання, придушуватиме будь-який опір, при цьому за зразок будуть взято дії білоруської влади по придушенню недавніх протестів у своїй країні.
Усі етапи цього плану, за версією видання "Більд", супроводжуватимуться дуже потужною пропагандою у проросійських ЗМІ в Україні та у західних країнах.
"Для Росії успіх усієї кампанії залежатиме від контролю над завойованими територіями, і від того, чи вдасться їй по-справжньому зламати український народ, а також від отримання ( вірніше від успішності імітації) визнання та легітимності нового уряду", - цитує Bild звіт розвідки.
Мета: нова «союзна держава»
Згідно з повідомленням BILD, "ФСБ Росії тісно співпрацює з урядом Росії над планом вторгнення і наразі готує проросійські групи для розгортання в Україні".
Зокрема Путін дав завдання вже зараз "вербувати українських політиків і ЛІКВІДОВУВАТИ (!!!) противників Кремля".
Російський уряд і військові зараз дуже «залежать від підтримки ФСБ та інших російських спецслужб».
Зрештою, новоствореній «поліцейській державі» в Україні буде доручено «створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії». Таким чином, метою Путіна є «союзна держава», що складається з сьогоднішніх України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі та центральним контролем з боку Москви.
Тобто, Путін планує застосувати ту ж саму схему, яка була успішно випробувана у Криму, з різницею у масштабі та з тим, що на цей раз буде гаряча військова фаза.
І для втілення цього сценарію Путіну потрібне повномасштабне вторгнення і знищення боєздатності ЗСУ.
На перший погляд тут є речі, які виглядають неможливими і маловірогідними.
Живу у Полтаві , і ще не зустрів жодного знайомого , хто б планував кудись тікати . Частина знайомих планує чинити спротив , частині взагалі все пох , але про втечу не говорить ніхто .
Можна й справді розгубитися, запанікувати.
Щоправда, якщо вдивитися в непроглядь, орієнтири обов'язково проступлять.
Харківський дядько, котрий чистою слобожанською мовою пояснює, що в разі чого візьме автомат і піде стріляти в "запорєбріков".
Волонтерська валка в полях.
Мотивоване українське військо, навіть без п'яти тисяч касок, обіцяних німецьким урядом, але з "Джавеліном" на плечі.
Обрис Чернечої.
Рядок Стуса.
Достатньо і для знання, й для віри.
Павло Вольвач