УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3920 відвідувачів онлайн
Новини Війна
58 879 264

Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України, - Washington Post про загрозу вторгнення

Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України, - Washington Post про загрозу вторгнення

За оцінками США, Росія може захопити Київ за кілька днів і спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.

Про це пише Washington Рost, інформує Цензор.НЕТ.

Спостерігаючи за скупченням російських військ на північі від України  - в Білорусі, а також уздовж самого російського кордону, знайомі з інформацією американські чиновники вважають, що Кремль, можливо, налаштовує їх на наступ на сам Київ, відправивши війська на південь до українського міста Житомир і рухаючись на схід до столиці, тоді як більші сили зможуть просуватися на захід із російської території.

Такий крок дозволить росіянам уникнути місця аварії на Чорнобильській АЕС, яке знаходиться в Україні біля кордону з Білоруссю.

Супутникові знімки вказують на те, що деякі російські наземні підрозділи, які вже знаходяться в Білорусі, наближаються до українського кордону. Міністерство оборони Росії повідомило у суботу, що літаки Су-25М, найдосконаліша версія реактивних літаків, призначених для ураження наземних і низькошвидкісних повітряних цілей, були перекинуті в Білорусь для участі у поточних " військових навчаннях".

Видання пише, що "за оновленими оцінками військових і розвідки США, представленими законодавцям та європейським партнерам", Росії для того, щоб увійти до Києва, "буде потрібно два дні". Американське видання у своєму матеріалі поширює інформацію, що це може "привести до загибелі до 50 тис. мирних жителів (...), викликати гуманітарну кризу, в результаті якої до 5 млн біженців будуть рятуватися від хаосу".

Посилаючись на "чисельні джерела" з числа офіційних осіб і співробітників американської розвідки, видання стверджує про те, що Росія "стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення".

"Для можливого нападу Росією підготовлено 83 батальйонні тактичні групи кількістю близько 750 військовослужбовців у кожній". У статті йдеться, що "два тижні тому було зафіксовано присутність 60 таких груп".

Видання стверджує, що "сили, зокрема, підрозділи з наведення мостів, продовжують прибувати на кордон", при цьому "дедалі більше батальйонних тактичних груп перебувають у дорозі, лише небагато з них у віддалених районах, таких як Арктика, залишаються на своїх базах".

Читайте також: New York Times про загрозу російського вторгнення до України: РФ перебуває на фінальному етапі підготовки до воєнної операції

Крім цього, у публікації містяться твердження про те, "у Росії є від 20 до 30 бойових кораблів у Чорному морі, і вона може розпочати десантні атаки вздовж узбережжя".

ЗМІ також повідомляє, що американські офіційні представники "занепокоєні тим, що вторгнення в позначених масштабах, матиме глобальні наслідки, навіть якщо російські війська не вийдуть за межі України".

Масштаб нарощування дає зрозуміти, що це більше, ніж блеф, але деякі європейські чиновники все ще не впевнені, сказав представник західної безпеки.

Однак чиновник попередив, що Путін чинить настільки сильний політичний та економічний тиск на Україну, в тому числі перекриваючи транзит газу через її територію, що уряд України "може впасти навіть без повного вторгнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов: Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок

Автор: 

армія рф (18793) вторгнення (381) росія (67935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
"Киев за три дня" возможен только в том случае, если украинцы резко станут бесхребетными, как белорусы, проще говоря такое не возможно в принципе. Огрызки Донецкой и Луганской области это предел кацапской военщины.
показати весь коментар
06.02.2022 08:50 Відповісти
+50
А Ви не бійтеся.
https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4874928582583987

https://www.facebook.com/dyastrub?__cft__[0]=AZXf3Vpat3bN1fQIWgEEKbFx4xr6rZ-wET7sgv1Z3f12TFVuF89dH_-****************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Ярош

https://www.facebook.com/dyastrub/posts/4874928582583987?__cft__[0]=AZXf3Vpat3bN1fQIWgEEKbFx4xr6rZ-wET7sgv1Z3f12TFVuF89dH_-****************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 14 мин. ·



Друзі, ви чули, що городить цей виродок Лукашенка?

Він справді дебіл, який уявив себе полководцем!

Побігало чудо перелякане з АКС-74У, загнало мирних білоруських беззбройних протестантів у концтабори і верзякає, що знищить Україну за 3 дні…

Ну-ну…

Чекаємо, недобацьку, разом з його старшим братом Путіним. Покажемо їм Українську Гостинність…

Ласкаво просимо у пекло, тварюки!
показати весь коментар
06.02.2022 09:04 Відповісти
+48
Західні ЗМІ, в тому числі поважні, вочевидь наганяють "страшилки" - навіщо ?
Для мене це виглядає як інформаційне прикриття для масової військової допомоги Україні.
І це мене цілком влаштовує, попри хвилі неврозу в інтернет-середовищі.
Бережить свої нерви та чистіть кулемет ! Щоб це не означало для кожного конкретно.
показати весь коментар
06.02.2022 09:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Кошмар! Путин уже за углом! Сколько же еще будут пугать нас дузья-буржуи?...
показати весь коментар
06.02.2022 12:16 Відповісти
Зовсім фігню пишуть партнери. Або не фігню, а ціленаправлено.
показати весь коментар
06.02.2022 12:22 Відповісти
фигню этог мягко сказано...
чушь собачью
показати весь коментар
06.02.2022 13:50 Відповісти
Щоб уси боялысь, щоб нэ насмихалысь ))
показати весь коментар
06.02.2022 17:13 Відповісти
Никому. Ведется непонятная для простого народа игра, где мы только пешки. Настоящую инфу нам не дадут, только постоянно запугивают и прессуют, преследуя свои цели. Возможная цель - продавить капитуляцию и минские договорняки под угрозой вторжения.
показати весь коментар
06.02.2022 13:38 Відповісти
Пані Світлана! А що незрозумілого ми бачимо коли інформаційні помийкі TV типа
прямого,еспресо, 24 канали і "зРада" якась з'явилася, вже не кажучи про мураєвські,
без кінця бомбардують наши вуха про те що "завтра війна"? Напудрені ведучи та
крашені дурепи, різного роду політолухи і експердюки тільки про то й молотять що
"все, завтра нам хана!" Це ж філії роспрапагандона! Вже так набридло слухати іх
дурноваті теревені! Вони виконують завдання кремлівського карлика а саме посіяти
паніку й зневіру українського народу в свої сили. Згоден з Вами на всі 100%!!!
показати весь коментар
06.02.2022 15:40 Відповісти
Настоящая инфа от наших, только их называют лжецами, трусами и предателями. То ли по глупости, то ли сами предатели.
показати весь коментар
06.02.2022 17:16 Відповісти
Це так на заході оцінюють ВСУ? За два дні здамо Київ русні, високо оцінили, нічого сказати.
показати весь коментар
06.02.2022 12:31 Відповісти
Нас пугают сильно, чтоб слушали западных дядь. Чем забитей народ, тем легче им манипулировать.
показати весь коментар
06.02.2022 17:19 Відповісти
Жодного кроку не зробив жид,щоб відреагувати на зовнішню небезпеку,у смузі кордону та містах прикордонних ввести комендантську годину,посилити охорону стратегічних об'єктів та транспортних вузлів,провести навчання з мобілізаційних міроприємств.
Жид зелений на що сподівається?
Що ***** його нагородить,так після цього пархаті отримають ще одного І уду,вже не релігійного а світського
показати весь коментар
06.02.2022 12:41 Відповісти
Ви вважаєте, що всі заходи безпеки мають оголошуватися по радіо на всю Україну і транслюватися на вулицях, як було в СРСР та як показували в кіно? Поверніться в реальність, шановний. Чим тихіше Україна буде готуватися до війни, тим більше проблем буде в РФ для цього нападу. Що таке інформаційна безпека Вам відомо? Ви розумієте, що будь-яка інформація про нашу підготовку, яка отримує русня, є для них дуже цінним провідником для їх наступних кроків. І не дай Бог, щоб в Україні почалася паніка, саботаж чи ще якась муйня. Тому чим спокійніше ми будемо, тим складіше буде цей можливий наступ для РФ. Мені здається, що це має бути зрозумілим для кожного.
показати весь коментар
07.02.2022 06:36 Відповісти
А тьІ в своем городе видишь подготовку? Я в своем не вижу. Пока что вижу только воровство со стороньІ власть имущих.
показати весь коментар
07.02.2022 08:39 Відповісти
Так це проблема чия, якщо ти щось там не бачиш? Тому треба битися в істериці і верещати як свиня в заборі про зраду? Не думаю.
показати весь коментар
07.02.2022 11:12 Відповісти
США вообще могут сбросить на Украину 100 атомных бомб и убить ровно 21 567 342 украинца. Как страшно жить!
показати весь коментар
06.02.2022 12:55 Відповісти
Нарисовали " хорошую" перспективу. Но тогда с уверенностью можно сказать, что летом Китай заберет Тайвать, а к осень Раша подчинит себе полностью Закавказье. В средней Азии будет установлен совместное управление Китая и РФерии Система безопасности в мире будет полностью разрушена и сложится как карточный домик.А потом в США вернется Трамп и облобызается с другом Вовой, обеспокоенная Европа скукожится и отдаст страны Балтии это как минимум. Потом отход на границы НАТО 1997 г. Такие как Венгрия, Болгария и т.д. уже готовы ( морально).Да и будет ли тогда вообще НАТО.. еще вопрос. К пакту Китай - Раша примкнет Берлин и Тегеран ( подбирая по пути Сирию, Афганистан, Пакистан, Мьянму.. и т.д) так что перспективу дальнейших событий ( после захвата Украины и взятие Киева) можно тоже обрисовать не " менее красочно".
показати весь коментар
06.02.2022 13:41 Відповісти
одно ненормальное пишет,
другое (цензор) перепечатывает...
показати весь коментар
06.02.2022 13:48 Відповісти
ВИДАЙТЕ українцям зброю, не всім, під гарантії довірених осіб, але видайте зброю. Знаю, багато патріотів готують ножі, але автомати все ж будуть ефективнішими. ВИДАЙТЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ.
показати весь коментар
06.02.2022 14:32 Відповісти
...боятся они выдать...а вдруг раньше времени "Ч" народ уберет предателей в верних эшелонах власти и они не успеют сдать неньку кацапобыдлу.
показати весь коментар
06.02.2022 19:37 Відповісти
Последний абзац:
---------------------------------------
Однако чиновник предупредил, что Путин оказывает столь сильное политическое и экономическое давление на Украину, в том числе перекрывая транзит газа через ее территорию, что правительство Украины "может упасть даже без полного вторжения".
--------------------------------------
Что-то на бред больше похоже, а не на реальную аналитику. Мы так 8 лет живём.
показати весь коментар
06.02.2022 15:23 Відповісти
За останні декілька тижнів в мене склалось стійке враження, що америка хоче аж не може, щоб москалі влізли в Україну. Видно там хороші бабки хтось поставив на вторгнення. Он навіть вже відомий брехливий блумберг "випадково" висрав новину, що москалі почали вторгнення.... І все, на що спромоглась адміністрація бідена - це відправити декілька сотень джавелінів. Джавеліни проти танків, важкої артилерії, кораблів і літаків? "Відмінна" допомога... Україна гарантовано виграє з такою "неймовірною" підтримкою. Хоча з третьої сторони - в Україні ж 73% за мир і капітуляцію, то чого америкосам потіти за нас?
показати весь коментар
06.02.2022 15:30 Відповісти
Это кто-то в РФ, а не США, сделал огромную ставку на захват Украины. А что если не осилит и придется убраться? А такие шансы есть. Тогда крах скрепов, развенчание мифов о сильной армии, крах претензий на управление хотя бы частью Мира, стыд ватников за державу, обида подданых за отданное благополучие и достаток ради вставания с колен. На такое интересно посмотреть. Почему бы США и другим этого не хотеть? Да, и для украинцев это было бы полезным. Нации нужно пройти через горнило большой войны для окончательного формирования.
показати весь коментар
06.02.2022 16:06 Відповісти
дурень ти якщо таке кажеш про те що зараз пишуть ЗМІ США і Канади. раніше ці ЗМІ зовсім про війну Росії проти України не писали. А при президенті Порошенку наші ЗМІ скільки фактів наводили про російські війська на Донбасі.? памятаеш.? А при зеленому змії підколодному наші ЗМІ зовсім не впливають ані на РАШКУ ані на увесь світ. . . подумай-ТЕ чому. . . якщо є чимось думати.
показати весь коментар
06.02.2022 18:11 Відповісти
>>> І все, на що спромоглась адміністрація бідена - це відправити декілька сотень джавелінів. Джавеліни проти танків, важкої артилерії, кораблів і літаків?

Напевно, Ви не читаєте новин. І не розумієте, скільки зброї вже отримала Україна від США та інших союзників. І як сильно США драйвить процес підвищення обороноздатності України. Шкода Вас.
показати весь коментар
07.02.2022 06:40 Відповісти
Расскажите ватникам своей страны, что война между украинцами и россиянами ведется уже почти четыре века в той или иной форме, с момента заключения военно-политического союза. Документ о заключении союза яко бы утерян. Ни какого НАТО тогда не было и оно здесь ни причём. Просто россияне считают что украинцев нет. Всех ватников в Украине они считают русскими. Неправильных украинцев они считают нужно уничтожить - это их миссия или скреп № 1. Они присвоили себе нашу историю Киевской Руси и на этом основании хотят присвоить себе нашу землю.
показати весь коментар
06.02.2022 16:46 Відповісти
Сел на бутылку, кацап и не отсвечивай тут
показати весь коментар
06.02.2022 17:36 Відповісти
Москаль, ти вже якось визначся, бо то ти пишеш, що 'нікто с вамі нє ваюєт', а то вже в 2-му коменті пишеш 'хатітє міра...' Не запускай свою шизофренію, сходи до лікаря, вправ мозги собі!
показати весь коментар
06.02.2022 17:48 Відповісти
тебя уже раскрыли. Можешь не маскироваться программкой случайных ошибок.

Да, и ник к тебя хреновый. Зная подлинную историю Александра Невского нормальный человек такой ник не возьмет. Это провал.
показати весь коментар
06.02.2022 20:24 Відповісти
Поход скотомордых на Украину будет означать начало дерибана всей скотокацапии.
Например - Япония ударит с Дальнего Востока.
показати весь коментар
06.02.2022 16:28 Відповісти
Проблема москалів в тому, що на "япів" (як ти пишеш) треба скидати аж ДЕСЯТЬ бомб, а у випадку ********* вирішить все одна-єдина боНба на мацкву! І кацапія тупо перестане існувати, як держава! Як думаєш, москалю, знайдеться один-єдиний заряд для болота? Я гарантую, що знайдеться!
показати весь коментар
06.02.2022 17:52 Відповісти
К сожалению они могут пойти через Белоруссию и не на Киев, а через Луцк и аж до Черновцов , всзяв всю Украину в большой котел,если не будет достаточной защиты , а это супер современное вооружение должно было за 7 лет быть не хуже Американского Купола что бы все на хер было перекрыто в достаточном колличестве, тогда не один захватчик и насильник нос не сунул, не говоря что нам должна была быть оказана помощ по Будапештскому меморандуму как минимум в два раза больше чем Венгрии , Румынии, Болгарии, вместе взятых за отказ от третьего ядерного потенциала в мире нацеленного на НАТО Советским Союзом, плюс экономический план Маршала , который включал в себя передачу любого оборудования пол низкий % для Украины и открытия рынков сбыта в Западных странах при условии "демократической " приватизации с учетом интересов труд.коллективов и в целом народа, а не приватизации в одни руки в том числе и Земли , которую хотят запаковать в агрохолдинги по 10 тыс га в одни руки или по 20 тыс .га на семью грабителями народа .
показати весь коментар
06.02.2022 16:45 Відповісти
Дурний тебе піп святив.
По-перше через волинські болота навіть мільйонна армія Черняховського ледве перелізла.
В Карпатах ломили бандерівці пімільйонну армію НКВД аж до початку 60-х.
Та не візьмуть кацапи жодного міста, хіба що будуть стирати бомбами як Грозний.
Але нам є чим відповісти.
показати весь коментар
07.02.2022 08:44 Відповісти
Это не моя мысль, что вторгнення, как ни вчем не бывало может быть с Беларуссии ,весь мир пишет, что скапливаются большие силы в Беларуссии.. А Украинская власть ни прошлая ни нынешняя не подает на РФ в международный требунал,не обращается к Будапештскому меморандуму а собираются и дальше подписывать Минск или воевать без супер современного оружия, убивая наших лучших людей.. Армия в современной войне должна хорошо оснащена супер современным оружием желательно украинского производства на манер Израильского Американского купола, и в Украине все для этого было только мозгов у руководства которое держится за корыта, а для этого надо что бы экономика населения заработала,а не Зеленско-Порошенковская и других Соросят ,- мелкий средний бизне производственные кооперативы, что бы появился спрос, производственная база, что власть не грабила народ до геноцгеноцида , не мешала работать и жить не приватизировала ресурсы настоящего и будущих поколений, а если не умеют управлять уходили в отставку. ТОГДА Я понимаю мы строим у себя Европу демократию. Ложка дорога к обеду, а шапкозакедательство это не верный шаг, уже было , что войну закончат за 2 недели, а сами все поздавали и живут припеваючи, а тысяч солдат которые отлали свой долг не вернеш.
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
а вот интересно,естьли списки кого ,,перших на гілляку",шоп не ждать пока их гауляйтерами назначат?
показати весь коментар
06.02.2022 16:54 Відповісти
Є. Введення військового стану і всьо - втекти не зможуть.
показати весь коментар
06.02.2022 18:03 Відповісти
👍
показати весь коментар
07.02.2022 09:05 Відповісти
На миротворці подивись
показати весь коментар
07.02.2022 09:24 Відповісти
Вот интересно,а чего это они думают,что достаточно взять Киев?Это ж не рашка - московия там,где за мкад кончается жизнь.У нас любой город и село будут похлеще Киева.И промышленность и бандеровцы распределены по всей стране.Легко им не будет.
показати весь коментар
06.02.2022 17:08 Відповісти
Там по дороге стоят Хмельницкая и Ровенская АЭС. Это в десятки раз страшнее Чернобыльского реактора. Шансов выжить у белорусов - как у японцев, оказавшихся в эпицентре взрыва бимбы "Малыш".
показати весь коментар
06.02.2022 17:08 Відповісти


Изгой: Как Си унизил не весь мир Пу.

То, что произошло с Путиным в Китае - это окончательное оформление сюзеренитета Китая над Россией, закрепленное ритуалом публичного унижения вассала и признания им верховенства власти своего сюзерена.
Символизм и ритуалы в культуре китайцев имеет чрезвычайно важное значение. Даже незначительные на первый взгляд нюансы несут в себе вполне конкретный месседж. Что касается поездки Путина в Китай, то здесь китайцы позволили себе не нюансы, а открыто, на весь мир и прежде всего русским, показали их место во «вставшей с колен» Срединной империи.

Предтечей публичного позора и унижения Кремля стало поспешное бегство из Казахстана путинских войск после окрика Пекина и последовавшее за этим селекторное совещание, которое провел товарищ Си 25 января с главарями режимов бывший советских республик Средней Азии, на которое не была допущена Москва.

Ну и апофеозом общей картины стала поездка Путина в Китай на поклон товарищу Си.

Китайцы скрупулёзно подготовились к приезду Путина, чтобы уже ни у кого больше не взывало вопросов, кто есть кто!

И так:
Самолет Путина посадили не в правительственном аэропорту, а на общегражданский

Китай сократил число лиц, сопровождающих Путина, с 25 до 6.

У трапа самолета Путина из китайского руководства никто не встретил. Вообще никто!

Си не вышел из здания, чтобы встретить Путина у входа. Он даже не подошел к двери, заставив Путина, как в прежние времена Ордынских ханов, пройти по указанному ему маршруту, прежде чем дойти до китайского коммунистического императора. Разве что не полз на животе и на коленях, как это делали русские князья.

Товарищ Си отказался пожать Путину руку. Более того, он отошел от приближающегося к нему вассала и взглядом указал ему на место, куда тот должен встать.

На открытии Олимпиады Путин сидел один в каком-то углу. Поблизости вообще никого. Путин выглядел как изгой, которого преднамеренно изолировали от общества.

По итогам встречи Си и Пу составлено ничего не значащее декларативное совместное заявление, а не какой-то обязывающий документ.

Кроме того, как и положено вассалу, Путин привез китайскому императору ценные дары, а именно:

Поставки природного газа и нефти в Китай из России будут увеличены в разы. При этом энергоресурсы продаются Китаю практически по себестоимости. Китайцы перепродают этот газ другим странам и зарабатывают на этом не менее 3 млрд. долларов в год.

Россия увеличит поставки леса и лесоматериалов в Китай в разы. Китайцы благодаря лесу из России стали крупнейшим поставщиком древесины в мире.

И самое главное, о чем молчат все российские СМИ - Путин подарил товарищу Си 4,7 кв. километров земли. И пусть не вводит в заблуждение незначительность куска территории, учитывая, что Кремль уже сдал огромные земли в Сибири и на Дальнем Востоке китайцам «в аренду» на 50 лет.

В данном случае важно то, как восприняли «подарок» сами китайцы. Как сообщают источники, мониторящие ситуацию, китайцы воспринимают произошедшее как важный шаг в деле возвращения (именно возвращения) оккупированных еще при русских царях китайских территорий, которые были захвачены русскими, воспользовавшись поражением Китая в опиумных война 19 века.

А что Кремль получил взамен и с какой целью Путин ездил в Китай?

Взамен Путин получил лишь расплывчатое обещание сотрудничества и все. Ничего конкретного. Расчеты Кремля на то, что Пекин станет на сторону Москвы, «прикроет тыл» России на случай массированных санкций Запада в ответ на вторжение в Украину и возьмет не себя погашение издержек, не оправдались.

Да и не могли оправдаться, т.к. как рынок США для Китая важнее путинских хотелок. Все попытки Кремля нарисовать картину крепкой стратегической дружбы двух держав рассыпаются о суровую реальность. Для Пекина Россия представляет собой лишь сырьевой придаток и ни о каком равноправном стратегическом сотрудничестве, а тем более союзе не может быть и речи.

Однако китайцы не были бы китайцами, если бы не использовали бы северных варваров в своих интересах.

Напомним, что коммунистический режим Китая во главе с товарищем Си открыто провозгласил стратегическую цель восстановить контроль над Тайванем любыми в т.ч. военными средствами. В этой связи в Пекине очень внимательно наблюдают за военной авантюрой Кремля против Украины и реакцией США на этот акт агрессии.

Китайцы не будут помогать Кремлю, но вполне могут отказаться от сдерживания Москвы. Все зависит от динамики событий. В раскладах Пекина Кремль может быть полезен только в двух качествах - как поставщик бесплатного сырья и как вредитель, создающий проблемы для стратегического противника США, тем самым отвлекая его от противодействия экспансии Китая.

По мнению ряда независимых наблюдателей Путин ездил на встречу с товарищем Си в т.ч. и за своеобразным «разрешением» на вторжение в Украину. Однако Пекин никогда не даст своего однозначного согласия на авантюры Москвы и тем более не свяжет себя какими-либо обязательствами.

Вместе с тем китайцы вполне могут занять нейтралитет и подождать, какой из трупов их врагов проплывет по реке - американский или русский.

В обеих случаях Китай получит очень серьезный бонус. Или территории проигравшей России или Тайвань в случае проигрыша США.

Что касается России и правящей в этой убогой стране вечного кошмара чекистской банды, то ее участь при любых раскладах остается незавидной - или стремительный кровавый распад или затянувшееся гниение, которое рано или поздно приведет к летальному исходу, т.к. орду (московский улус Джучи) реформировать невозможно по определению.

Ситуация усугубляется и тем фактом, что впервые в истории России во главе страны стоят не государственные деятели даже с извращенной идеологией, а банда уголовников и воров, которая волей случая оказалась у власти и которая хочет править как Сталин, а жить как Абрамович.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/06/120479/izgoj-kak-si-unizil-ne-ves-mir-pu.shtml
показати весь коментар
06.02.2022 17:45 Відповісти
Складається враження, що на українців навмиснотиснуть через всілякі західні ЗМІ, аби ми погодились виконувати мінські домовленості. Захід вже хоче миритись з Московією, знімати санкції, і лише Україна стоїть на перешкоді цьому. Печально, що цензор теж бере участь у цій інформкампанії із залякування українського суспільства. Краще б надрукували матеріал про "зимову" радянсько-фінську війну 1939-1940. У сов'єтів теж була найновійша зброя 4 і 5 покоління, а у фінів старі гвинтівки. Втрати сов'єтів до фінів - 4:1. Фінська рота брала у полон радянській полк. Почитайте історію.
показати весь коментар
06.02.2022 19:12 Відповісти
Хрипатий ішак зброю що прибула хоч розподілив та роздав?
Бо не дай боже ще *********** або підпалять
показати весь коментар
06.02.2022 20:39 Відповісти
Взагалі-то, аби Україна стала міжнародним суб'єктом, а не об'єктом постійного шантажу з боку Московії, треба реалізувати власну програму ракет середньої дальності. Так би мовити "зброю стримування". Дальністю хоча б до 1500 км. Ну зрозуміло, щоб куди долітало. Навіть із звичайною бойовою частиною. Бо ядерну швидко не зможемо. По-перше, усі виробництва ядерних боєзарядів залишились "за порєбріком". По-друге - Захід задовбе нас санкціями. Як Іран чи Півн.Корею. А ракети ми можемо швидко створити. Вони одноступеневі. Нічого складного. "Південмаш" такі тисячами робив. Зробити штук 200-300, і тоді не будемо хвилюватись. Але треба все фінансування на таку програму спрямувати. Поки на "Південмаші" ще старі кадри залишились. Обладнання залишилось. Бо скоро все попилять і повивозять на брухт. А Заходу сказати: "вибачте, ви нас із Будапештським меморандумом кинули. У 2014 році, коли москалі забирали в нас Крим, лише висловлювали глибоке занепокоєння. Ну тоді ми самі будемо вирішувати, що нам робити". Наші північні "брати" розуміють лише силу.
показати весь коментар
06.02.2022 21:48 Відповісти
Болванка с зарядом еще не ракета. А создать ракету, которую не перехватят, стоит дорого. Томагавки не зря дико дорогие. И мы никого не атакуем, мы мирные.
показати весь коментар
06.02.2022 22:52 Відповісти
Так Південмаш якраз ракети, а не болванки робив. Які долітали до Камчатки. Полігон Кура. Люди ми мирні, нападати не збираємось, але для стримування північного "брата" зброя потрібна, а не мирні наміри. Це ж москалі й хочуть, щоб ми були мирними. Щоб жертва не чинила опору насильнику. Як буде 300 ракет, то москалі вже 10 разів подумають, чи перехопить їх система ППО ці ракети, чи ні, якщо вони сунуться до нас.
показати весь коментар
06.02.2022 23:31 Відповісти
автору статьи.хорош сеять панику.Вы себя тоже к этим 50 тыс.зачислили?или как?
показати весь коментар
07.02.2022 03:51 Відповісти
Все вірно кажете. Але не варто ставити орієнтири на минулий час, тим паче, на часи януковича/азарова - виходить, що Ви маєте на увазі лише холодильник. І чим це краще від ситуації в Білорусі, де люди зробили теж саме? Україна рухається вперед і життя змінюється дуже динамічно. Будемо вирішувати сьогоденні проблеми і ставити нові цілі.
показати весь коментар
07.02.2022 06:52 Відповісти
Слишком много наивного шапкозакидательства в комментариях.
показати весь коментар
07.02.2022 07:55 Відповісти
Русские вани, только Грозный за несколько дней берут
показати весь коментар
07.02.2022 08:03 Відповісти
АХТУНГ, УВАГА!
Хочете посміятись? Терміново в нумер. Кацапи на виборах символу міста Новосибірськ вибирають орангутанга. Мабуть скоро його виберуть і символом всієї ерефії.
https://www.bbc.com/russian/news-60262412?at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
показати весь коментар
07.02.2022 08:34 Відповісти
уже на танках писали и на Киев и на Львов ) так в полях и остались ! как то так ) мы можем повторить ))) это вам не на Берлин ехать на мерсе и писать на Берлин )))
мозгов нема одни рабы
показати весь коментар
07.02.2022 08:48 Відповісти
харе пургугнать, да еще придумывая несуществующие "самые современные" самолеты су255м. а если разговор за грача, то у нас не Сирия, он со своим вооружением работает р радиусе максимум 10км до цели, т.е сбиваться будет из ЛЮБОГО имеющегося на вооружении ВСУ из средств ПВО.
показати весь коментар
07.02.2022 10:55 Відповісти
Хутин може тільки соснути "тунця" як він соснув з "новороССієй" !
показати весь коментар
07.02.2022 11:31 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2022 05:37 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 