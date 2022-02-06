Путін може спрямувати війська РФ на Київ та спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України, - Washington Post про загрозу вторгнення

За оцінками США, Росія може захопити Київ за кілька днів і спричинити загибель 50 тисяч мирних жителів України.

Спостерігаючи за скупченням російських військ на північі від України - в Білорусі, а також уздовж самого російського кордону, знайомі з інформацією американські чиновники вважають, що Кремль, можливо, налаштовує їх на наступ на сам Київ, відправивши війська на південь до українського міста Житомир і рухаючись на схід до столиці, тоді як більші сили зможуть просуватися на захід із російської території.

Такий крок дозволить росіянам уникнути місця аварії на Чорнобильській АЕС, яке знаходиться в Україні біля кордону з Білоруссю.

Супутникові знімки вказують на те, що деякі російські наземні підрозділи, які вже знаходяться в Білорусі, наближаються до українського кордону. Міністерство оборони Росії повідомило у суботу, що літаки Су-25М, найдосконаліша версія реактивних літаків, призначених для ураження наземних і низькошвидкісних повітряних цілей, були перекинуті в Білорусь для участі у поточних " військових навчаннях".

Видання пише, що "за оновленими оцінками військових і розвідки США, представленими законодавцям та європейським партнерам", Росії для того, щоб увійти до Києва, "буде потрібно два дні". Американське видання у своєму матеріалі поширює інформацію, що це може "привести до загибелі до 50 тис. мирних жителів (...), викликати гуманітарну кризу, в результаті якої до 5 млн біженців будуть рятуватися від хаосу".

Посилаючись на "чисельні джерела" з числа офіційних осіб і співробітників американської розвідки, видання стверджує про те, що Росія "стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення".

"Для можливого нападу Росією підготовлено 83 батальйонні тактичні групи кількістю близько 750 військовослужбовців у кожній". У статті йдеться, що "два тижні тому було зафіксовано присутність 60 таких груп".

Видання стверджує, що "сили, зокрема, підрозділи з наведення мостів, продовжують прибувати на кордон", при цьому "дедалі більше батальйонних тактичних груп перебувають у дорозі, лише небагато з них у віддалених районах, таких як Арктика, залишаються на своїх базах".

Крім цього, у публікації містяться твердження про те, "у Росії є від 20 до 30 бойових кораблів у Чорному морі, і вона може розпочати десантні атаки вздовж узбережжя".

ЗМІ також повідомляє, що американські офіційні представники "занепокоєні тим, що вторгнення в позначених масштабах, матиме глобальні наслідки, навіть якщо російські війська не вийдуть за межі України".

Масштаб нарощування дає зрозуміти, що це більше, ніж блеф, але деякі європейські чиновники все ще не впевнені, сказав представник західної безпеки.

Однак чиновник попередив, що Путін чинить настільки сильний політичний та економічний тиск на Україну, в тому числі перекриваючи транзит газу через її територію, що уряд України "може впасти навіть без повного вторгнення".

