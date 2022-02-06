"Радио Свобода" отказалось удалять по требованию Кремля статьи о расследованиях Навального
"Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" отказалось выполнять требование Роскомнадзора об удалении статей, связанных с расследованиями Алексея Навального о фактах коррупции в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Крым.Реалии".
"Радио Свобода не позволит Кремлю диктовать наши редакционные решения. Это откровенный акт политической цензуры со стороны правительства, которому, очевидно, угрожают журналисты, просто сообщающие правду", – подчеркнул президент и генеральный директор RFE/RL Джейми Флай.
Ранее Роскомнадзор прислал более 60 сообщений по электронной почте, дав "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" 24 часа на удаление содержимого материалов, связанных с расследованиями команды заключенного оппозиционера Навального.
Претензии предъявлены к двум крупнейшим веб-сайтам для российской аудитории - "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" и "Настоящее время", нескольким российским региональным проектам, в том числе "Крым.Реалии", и сайтам казахской и таджикской служб.
Подобные сообщения получили более десятка российских изданий, в том числе газета "Новая газета", телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Некоторые СМИ решили выполнить требования Роскомнадзора и удалили указанный контент.
В 2021 году Роскомнадзор заявил о якобы более 1040 нарушениях "Радио Свободная Европа" закона об "иностранных агентах", что грозит штрафами в размере более 13,4 млн. долларов. Издание продолжает бороться с этими штрафами в российском суде, а также в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
(Сотню лєт лєжит одін мєртвец…)
Явно нужен тот, помоЛАЛАЛАдєє:
Замєнітє ж вову, наконєц.
Прікопайтє старого зємлью,
Шо совєцкой родіни отєц.
Нового вносітє всєй страною -
Он давно, по віду, нє жилєц.
Пусть там вдоволь на нєго глазєют
Тєроріст і феесбешний спєц.
Замєнітє вову в Мавзолєє,
А іначє будєт вам … (пушной звєрь).
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR0HeVNxHlT6D2ELCVkhYBoa-z31dpXtlBDid5YOSFKQdFSIk4baORAeIaA
Генерал-полковник Ивашов - это не просто еще один Эренбург.
Это уже почти маршал Берия. Жаль что в отставке.
Счет пошел на часы. Ждем действующего полковника графа Клауса фон Штауффенберга.