Новости
"Радио Свобода" отказалось удалять по требованию Кремля статьи о расследованиях Навального

"Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" отказалось выполнять требование Роскомнадзора об удалении статей, связанных с расследованиями Алексея Навального о фактах коррупции в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Крым.Реалии".

"Радио Свобода не позволит Кремлю диктовать наши редакционные решения. Это откровенный акт политической цензуры со стороны правительства, которому, очевидно, угрожают журналисты, просто сообщающие правду", – подчеркнул президент и генеральный директор RFE/RL Джейми Флай.

Ранее Роскомнадзор прислал более 60 сообщений по электронной почте, дав "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" 24 часа на удаление содержимого материалов, связанных с расследованиями команды заключенного оппозиционера Навального.

Претензии предъявлены к двум крупнейшим веб-сайтам для российской аудитории - "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода" и "Настоящее время", нескольким российским региональным проектам, в том числе "Крым.Реалии", и сайтам казахской и таджикской служб.

Подобные сообщения получили более десятка российских изданий, в том числе газета "Новая газета", телеканал "Дождь" и радиостанция "Эхо Москвы". Некоторые СМИ решили выполнить требования Роскомнадзора и удалили указанный контент.

В 2021 году Роскомнадзор заявил о якобы более 1040 нарушениях "Радио Свободная Европа" закона об "иностранных агентах", что грозит штрафами в размере более 13,4 млн. долларов. Издание продолжает бороться с этими штрафами в российском суде, а также в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Читайте также: Россия внесла Навального в реестр террористов и экстремистов

радио (292) россия (97355) цензура (1338) Навальный Алексей (856)
Топ комментарии
+8
06.02.2022 14:46 Ответить
+7
Замєнітє вову в Мавзолєє!

(Сотню лєт лєжит одін мєртвец…)

Явно нужен тот, помоЛАЛАЛАдєє:

Замєнітє ж вову, наконєц.

Прікопайтє старого зємлью,

Шо совєцкой родіни отєц.

Нового вносітє всєй страною -

Он давно, по віду, нє жилєц.

Пусть там вдоволь на нєго глазєют

Тєроріст і феесбешний спєц.

Замєнітє вову в Мавзолєє,

А іначє будєт вам … (пушной звєрь).
06.02.2022 14:55 Ответить
+4
Не все продається і не всі продаються 😠
06.02.2022 14:52 Ответить
06.02.2022 14:46 Ответить
https://youtu.be/49dXhl-G9ls Си - бемоль минор
06.02.2022 14:54 Ответить
06.02.2022 14:55 Ответить
поки хло в пекінському вояжі прикидалося мертвим...

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR0HeVNxHlT6D2ELCVkhYBoa-z31dpXtlBDid5YOSFKQdFSIk4baORAeIaA

Генерал-полковник Ивашов - это не просто еще один Эренбург.
Это уже почти маршал Берия. Жаль что в отставке.
Счет пошел на часы. Ждем действующего полковника графа Клауса фон Штауффенберга.
06.02.2022 15:04 Ответить
Не будьте такими скупими, московські ґебнюки. Невже нема грошей, щоб викупити Радіо свобода з бебехами? Ви цілі уряди купуєте, а тут ...
06.02.2022 14:50 Ответить
Не все продається і не всі продаються 😠
06.02.2022 14:52 Ответить
Радіо Свобода фактично є підрозділом Держдепу США з 1949 року... Good luck with that!
06.02.2022 14:55 Ответить
А на каком основании, интересно этот кацапнадзор требует удалить правдивую информацию?
06.02.2022 14:52 Ответить
Наглые какие, совсем **** за ***** держат и на.уй посылают!!!
06.02.2022 15:05 Ответить
Закриють Radio Liberty, а також Voice of America з ВВС News на касапії... Ой, закриють... До речі, Deutsche Welle вже під процедурою закриття.
06.02.2022 15:07 Ответить
Какой позор! Эти кремлёвские, вороватые, в деменции ********** старички, заставляют уже удалять журналистские материалы! Не нравится им, понимаете, что их раскрыли)) Придурки кремлёвские, а вы что думали??? на дворе не совок, чтобы можно было воровать безнаказанно! На каждом углу, и в каждом кармане видеокамеры. А как вы думали, что у Навального оказались фотографии путькиного дворца? Понятно, что сами рабочие сфоткали и слили эти фотки Навальному. А вы в ярости, да?)))))
06.02.2022 15:20 Ответить
Якщо його ніхто не читає, то чому в чекістів так срака потіє від них? Їх же ж ніхто не читає...
06.02.2022 15:39 Ответить
Ну у вас, кацапів, може і не читають...
06.02.2022 15:55 Ответить
 
 