Россия внесла Навального в реестр террористов и экстремистов
Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в список организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и останавливают их обслуживание.
Кроме Навального в список внесены его ближайшие сторонники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме.
В реестр добавлены Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.
Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены два других соратника Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.
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+10 Алексей Рябов #486332
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+7 Nik Home #491151
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+3 Вальдемар Кепський
показать весь комментарий25.01.2022 12:20 Ссылка
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Крапка.
И он не против режима - он просто хочет возглавить этот режим.
Так что немного подрасти перед тем как писать фигню всякую.
Это же детская задача.
ЭТОТ режим - режим врагов. А вот ТОТ, который хочет создать Навальный - пока неизвестно какой. Поэтому - пока он против режима врагов - он союзник.
А дальше видно будет.
Но это гавно - не союзник.
Одновременно он не только поставляет Украине суперсовременные беспилотные ударные и другие системы, но и совместно разрабатывает ещё более крутую технику.
Он "враг", "говно" или союзник?
Есть моменты, которые нельзя оценивать радикально, ибо это тупо. Есть интересы демократической Украины, и только они в критические моменты истории имеют значение.
так это не Европа - это союз Москово-нацистский союз - гадость которая всё время гадит людям.
От як стане президентом Московії, бо Рашки не має бути взагалі - от тоді і почуємо, що він говорив, а що насправді думав.
Чи ти з тих наївних, що віриш в те, що хтось є 100% другом, бо каже щось проукраїнське? Так думають лохи.
Пам'ятаю, як мегаультрапатріот Ющенко колись казав, що "з Януковича можна зробити українця, а з Тимошенко ні". І цим зробив Януковича президентом.
Чим це патякання закінчилося - країна відчуває на собі восьмий рік.
Треба бути реальнозебілом чи ще яким неповносправним аби серйозно вважати ніби там на рашці залишились якісь нормальні політики після вбивств Нємцова і Новодворської
https://youtu.be/tOi8SDQRdAY
Спочатку хотіли фізично прибрати Навального ( отруїли) але він , задяки німецьким лікарям , вижив 😠, після цього його вирішили запроторити до в'язниці , за те що вижив 🙁
Навальный - террорист и экстремист, а Кадыров - герой РФ и голубь мира !
Главное не перепутать......
@MirovichMedia (С)
Хорошо помню, как в 2010-м году путинисты радовались крушению самолёта Качиньского, весело поздравляя друг друга с победой в невидимой войне. А ещё раньше радовались падению башен-близнецов в Нью-Йорке. Это я к тому, что всё это дерьмо началось далеко не в 2014-м.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_(1169)
А против Украины начали еще летом 1992-го, на полуострове Крым. А Ельцин выдвинул ультиматум Президенту Шеварнадзе весной 1993-го, потребовав отдать РФ ВСЁ Черноморское побережье Грузии (и Абхазию и Аджарию), да только тогда Президент Кравчук приказал украинским воинским частям высадиться десантом на грузинском побережье, а армия Украины тогда насчитывала 1 миллион 200 тысяч воинов и Ельцин обосрался.
А зараз сидить на зоні, ще й опустили.
Навльный не выйдет в ближайшее десятилетие (а может и не одно), если только плешивого кто отравит? Но это вряд ли...
Чума на них! Готуймося до війни якнайкраще!
Кремльовський опариш хло такий передбачуваний...
Навальный и его команда молодцы.
А кто тут про "бутерброд" - полезные кацапап идийоты.