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Россия внесла Навального в реестр террористов и экстремистов

Россия внесла Навального в реестр террористов и экстремистов

Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в список организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и останавливают их обслуживание.

Кроме Навального в список внесены его ближайшие сторонники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следком РФ возбудил уголовные дела против Навального и его соратников

В реестр добавлены Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.

Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены два других соратника Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.

россия (96038) терроризм (18692) экстремизм (145) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
Бутерброда не жалко.
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25.01.2022 12:15
+7
Навальный - гавно.
И он не против режима - он просто хочет возглавить этот режим.
Так что немного подрасти перед тем как писать фигню всякую.
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25.01.2022 12:41
+3
У Навального взгляд как будто бутерброд увидел
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25.01.2022 12:20
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***** занесен в список голубей мира..
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25.01.2022 12:13 Ответить
..., и голубцов параши.
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25.01.2022 12:21 Ответить
Бутерброда не жалко.
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25.01.2022 12:15 Ответить
логично, епт...следующего Пуйла давайте!
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25.01.2022 12:18 Ответить
У Навального взгляд как будто бутерброд увидел
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25.01.2022 12:20 Ответить
Забыли про реестр гомосексуалистов, вуайеристов, эксгибиционистов. Полёт фантазии должен быть безграничен.
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25.01.2022 12:24 Ответить
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25.01.2022 12:25 Ответить
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25.01.2022 12:26 Ответить
скоро кадыров с шойгу всех гусских террами объявит)
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25.01.2022 12:29 Ответить
Навальний про и Путіна. Неважливо, за що він там "за". З цим потім розберемося. Важливо, що він проти режиму. І тому той, хто проти Навального - той є ворогом України.
Крапка.
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25.01.2022 12:30 Ответить
полезный идиот...
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25.01.2022 12:35 Ответить
Ну, представився ти. Можна сказати - відрекомендувався. А щось по ділу?
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25.01.2022 12:36 Ответить
Навальный - гавно.
И он не против режима - он просто хочет возглавить этот режим.
Так что немного подрасти перед тем как писать фигню всякую.
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25.01.2022 12:41 Ответить
Бугога. Юношеский максимализм налицо.
Это же детская задача.
ЭТОТ режим - режим врагов. А вот ТОТ, который хочет создать Навальный - пока неизвестно какой. Поэтому - пока он против режима врагов - он союзник.
А дальше видно будет.
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25.01.2022 12:47 Ответить
пока он суёт палки в колёса моксве - ему нужно содействовать.
Но это гавно - не союзник.
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25.01.2022 15:29 Ответить
Эрдоган купил рашистские ракеты ПВО, чем вступил в идеологический конфликт с НАТО.
Одновременно он не только поставляет Украине суперсовременные беспилотные ударные и другие системы, но и совместно разрабатывает ещё более крутую технику.
Он "враг", "говно" или союзник?
Есть моменты, которые нельзя оценивать радикально, ибо это тупо. Есть интересы демократической Украины, и только они в критические моменты истории имеют значение.
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25.01.2022 15:42 Ответить
Навального поддерживает Европа. Ему сливают компромат на рос. коррупционеров. Сливают разведки западных стран, тому что он проевропейский политик. Соответственно он не может творить всякую хрень, который вытворяет нынешний абсолютно вражеский к Украине режим. А полезные идиоты в Украине, это те, которые хают Навального в унисон с кремлёвскими.
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25.01.2022 13:09 Ответить
гнилая обоссанная немецкая немчура поддерживает?
так это не Европа - это союз Москово-нацистский союз - гадость которая всё время гадит людям.
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25.01.2022 15:28 Ответить
А хто каже, що Крим це росія, той хто?
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25.01.2022 12:59 Ответить
Навальний не міг казати нічого іншого, бо він претендував на президента Рашки, а там специфічний "електорат".
От як стане президентом Московії, бо Рашки не має бути взагалі - от тоді і почуємо, що він говорив, а що насправді думав.
Чи ти з тих наївних, що віриш в те, що хтось є 100% другом, бо каже щось проукраїнське? Так думають лохи.
Пам'ятаю, як мегаультрапатріот Ющенко колись казав, що "з Януковича можна зробити українця, а з Тимошенко ні". І цим зробив Януковича президентом.
Чим це патякання закінчилося - країна відчуває на собі восьмий рік.
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25.01.2022 13:07 Ответить
Насральний називав грузинів гризунами і радів ватній агрессії проти Грузії ще в 2008-му. А ще тусувався із нациками і поділяє шовіністичні погляди.
Треба бути реальнозебілом чи ще яким неповносправним аби серйозно вважати ніби там на рашці залишились якісь нормальні політики після вбивств Нємцова і Новодворської
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25.01.2022 14:22 Ответить
Айдер Муждабаев очень точно выразился про эту шелупонь...
https://youtu.be/tOi8SDQRdAY
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25.01.2022 12:30 Ответить
Муждабаєв проти України, за логікою miko
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25.01.2022 13:00 Ответить
Кремлівський фюрер - це жорстокий вбивця і кат 😡
Спочатку хотіли фізично прибрати Навального ( отруїли) але він , задяки німецьким лікарям , вижив 😠, після цього його вирішили запроторити до в'язниці , за те що вижив 🙁
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25.01.2022 12:31 Ответить
Всем !!! Кому не безразлично !!! этот линк мне прислали мокшанские тролли ( убийства наших солдат на донбасе ) нужно зайти и забанить https://www.youtube.com/watch?v=IFJpg5q5uLE
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25.01.2022 12:33 Ответить
⬆️Бережіться інформаційних провокацій. Можливо, це полювання на антипутінський актив.
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25.01.2022 13:08 Ответить
Ну всё правильно!
Навальный - террорист и экстремист, а Кадыров - герой РФ и голубь мира !
Главное не перепутать......
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25.01.2022 12:33 Ответить
Максим Мирович
@MirovichMedia (С)

Хорошо помню, как в 2010-м году путинисты радовались крушению самолёта Качиньского, весело поздравляя друг друга с победой в невидимой войне. А ещё раньше радовались падению башен-близнецов в Нью-Йорке. Это я к тому, что всё это дерьмо началось далеко не в 2014-м.
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25.01.2022 12:41 Ответить
Якщо бути точним, в 1169 році.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_(1169)
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25.01.2022 12:47 Ответить
100% ++++

А против Украины начали еще летом 1992-го, на полуострове Крым. А Ельцин выдвинул ультиматум Президенту Шеварнадзе весной 1993-го, потребовав отдать РФ ВСЁ Черноморское побережье Грузии (и Абхазию и Аджарию), да только тогда Президент Кравчук приказал украинским воинским частям высадиться десантом на грузинском побережье, а армия Украины тогда насчитывала 1 миллион 200 тысяч воинов и Ельцин обосрался.
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25.01.2022 15:43 Ответить
Як він казав- ;Крім нє бутерброд;?
А зараз сидить на зоні, ще й опустили.
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25.01.2022 12:43 Ответить
Попереджали - "дачу" не чіпати. Не послухався - отримав.
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25.01.2022 12:45 Ответить
Не допускать к власти в Украине всякую шалупонь пророссийскую. Блокировать их всех, и под санкции хотя бы! Всяких Мураевых, Бойко, Рабиновичей- этих потом не выгонишь. Будут фальсифицировать выборы, уберут свободу слова, и убивать, сажать всех кто против. Если надо и одкб призовут, эти будут идти рядком и расстреливать всё живое.
Навльный не выйдет в ближайшее десятилетие (а может и не одно), если только плешивого кто отравит? Но это вряд ли...
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25.01.2022 12:49 Ответить
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25.01.2022 12:49 Ответить
ku*wa, та такого навіть при совку не було.
Чума на них! Готуймося до війни якнайкраще!
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25.01.2022 12:51 Ответить
Это ж он предлагал бомбить Тбилиси ядерными бомбами? Правильно внесли.
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25.01.2022 13:31 Ответить
Ссут орки - значит боятся!
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25.01.2022 13:33 Ответить
Ну якже, випустив Навальний (штаб ) другу серію фільму про Палац, то вже одразу до списку екстремістів попав.

Кремльовський опариш хло такий передбачуваний...
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25.01.2022 13:34 Ответить
Любые проявления настоящей свободы личности, правде о системе закрепощения и независимость - это всегда типа "терроризм" и не только в РАБСКОЙ паРАшке, а почти в любом ГОСУДАРСТВЕ (кстати, в США не менее кошмарная госсистема - мафия)!
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25.01.2022 13:40 Ответить
Навальный - это человек путина, не верьте этому цирку!!! Всех кто может быть врагом путина внутри - он убил!!! Это просто игра!!!!
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25.01.2022 13:48 Ответить
Навальний - не бутерброд .
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25.01.2022 13:48 Ответить
Милые бронятся, только тешатся. Пуйло и Навальный - это звенья одной цепи.
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25.01.2022 15:03 Ответить
Это ему месть за очередное разоблачение про дворец пу.
Навальный и его команда молодцы.
А кто тут про "бутерброд" - полезные кацапап идийоты.
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25.01.2022 23:42 Ответить
 
 