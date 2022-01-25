Россия внесла Навального в реестр террористов и экстремистов

Российский оппозиционер Алексей Навальный включен в список организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в этот список лиц и останавливают их обслуживание.

Кроме Навального в список внесены его ближайшие сторонники, которые ранее стали фигурантами дела об экстремизме.

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В реестр добавлены Любовь Соболь, юрист Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов.

Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены два других соратника Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.