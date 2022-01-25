Росія внесла Навального до реєстру терористів і екстремістів

Російський опозиціонер Олексій Навальний включений до переліку організацій та фізосіб, причетних до тероризму та екстремістської діяльності.

Відповідний запис з'явився у реєстрі Росфінмоніторингу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Відповідно до законодавства, банки заморожують кошти включених до цього списку осіб та зупиняють їх обслуговування.

Крім Навального до списку внесено його найближчих прихильників, які раніше стали фігурантами справи про екстремізм.

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До реєстру додані Любов Соболь, юрист В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов.

Раніше в січні до списку Росфінмоніторингу вже було внесено двох інших соратників Навального - Леоніда Волкова та Івана Жданова.