Росія внесла Навального до реєстру терористів і екстремістів
Російський опозиціонер Олексій Навальний включений до переліку організацій та фізосіб, причетних до тероризму та екстремістської діяльності.
Відповідний запис з'явився у реєстрі Росфінмоніторингу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
Відповідно до законодавства, банки заморожують кошти включених до цього списку осіб та зупиняють їх обслуговування.
Крім Навального до списку внесено його найближчих прихильників, які раніше стали фігурантами справи про екстремізм.
До реєстру додані Любов Соболь, юрист В'ячеслав Гімаді, Георгій Албуров, Руслан Шаведдінов.
Раніше в січні до списку Росфінмоніторингу вже було внесено двох інших соратників Навального - Леоніда Волкова та Івана Жданова.
Топ коментарі
+10 Алексей Рябов #486332
показати весь коментар25.01.2022 12:15 Посилання
+7 Nik Home #491151
показати весь коментар25.01.2022 12:41 Посилання
+3 Вальдемар Кепський
показати весь коментар25.01.2022 12:20 Посилання
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Крапка.
И он не против режима - он просто хочет возглавить этот режим.
Так что немного подрасти перед тем как писать фигню всякую.
Это же детская задача.
ЭТОТ режим - режим врагов. А вот ТОТ, который хочет создать Навальный - пока неизвестно какой. Поэтому - пока он против режима врагов - он союзник.
А дальше видно будет.
Но это гавно - не союзник.
Одновременно он не только поставляет Украине суперсовременные беспилотные ударные и другие системы, но и совместно разрабатывает ещё более крутую технику.
Он "враг", "говно" или союзник?
Есть моменты, которые нельзя оценивать радикально, ибо это тупо. Есть интересы демократической Украины, и только они в критические моменты истории имеют значение.
так это не Европа - это союз Москово-нацистский союз - гадость которая всё время гадит людям.
От як стане президентом Московії, бо Рашки не має бути взагалі - от тоді і почуємо, що він говорив, а що насправді думав.
Чи ти з тих наївних, що віриш в те, що хтось є 100% другом, бо каже щось проукраїнське? Так думають лохи.
Пам'ятаю, як мегаультрапатріот Ющенко колись казав, що "з Януковича можна зробити українця, а з Тимошенко ні". І цим зробив Януковича президентом.
Чим це патякання закінчилося - країна відчуває на собі восьмий рік.
Треба бути реальнозебілом чи ще яким неповносправним аби серйозно вважати ніби там на рашці залишились якісь нормальні політики після вбивств Нємцова і Новодворської
https://youtu.be/tOi8SDQRdAY
Спочатку хотіли фізично прибрати Навального ( отруїли) але він , задяки німецьким лікарям , вижив 😠, після цього його вирішили запроторити до в'язниці , за те що вижив 🙁
Навальный - террорист и экстремист, а Кадыров - герой РФ и голубь мира !
Главное не перепутать......
@MirovichMedia (С)
Хорошо помню, как в 2010-м году путинисты радовались крушению самолёта Качиньского, весело поздравляя друг друга с победой в невидимой войне. А ещё раньше радовались падению башен-близнецов в Нью-Йорке. Это я к тому, что всё это дерьмо началось далеко не в 2014-м.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0_(1169)
А против Украины начали еще летом 1992-го, на полуострове Крым. А Ельцин выдвинул ультиматум Президенту Шеварнадзе весной 1993-го, потребовав отдать РФ ВСЁ Черноморское побережье Грузии (и Абхазию и Аджарию), да только тогда Президент Кравчук приказал украинским воинским частям высадиться десантом на грузинском побережье, а армия Украины тогда насчитывала 1 миллион 200 тысяч воинов и Ельцин обосрался.
А зараз сидить на зоні, ще й опустили.
Навльный не выйдет в ближайшее десятилетие (а может и не одно), если только плешивого кто отравит? Но это вряд ли...
Чума на них! Готуймося до війни якнайкраще!
Кремльовський опариш хло такий передбачуваний...
Навальный и его команда молодцы.
А кто тут про "бутерброд" - полезные кацапап идийоты.