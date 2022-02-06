УКР
"Радіо Свобода" відмовилося видаляти на вимогу Кремля статті про розслідування Навального

"Радіо Свобода" відмовилося видаляти на вимогу Кремля статті про розслідування Навального

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відмовилося виконувати вимогу Роскомнагляду про видалення статей, пов'язаних з розслідуваннями Олексія Навального про факти корупції в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Крим.Реалії".

"Радіо Свобода не дозволить Кремлю диктувати наші редакційні рішення. Це відвертий акт політичної цензури з боку уряду, якому, очевидно, загрожують журналісти, які просто повідомляють правду", – наголосив президент та генеральний директор RFE/RL Джеймі Флай.

Раніше Роскомнагляд надіслав більше 60 повідомлень електронною поштою, давши "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" 24 години на видалення вмісту матеріалів, пов'язаних із розслідуваннями команди ув'язненого опозиціонера Навального.

Претензії пред'явлені до двох найбільших веб-сайтів для російської аудиторії – "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" та "Сьогодні", кількох російських регіональних проектів, у тому числі "Крим.Реалії" та сайтів казахської та таджицької служб.

Подібні повідомлення отримали понад десяток російських видань, зокрема газета "Нова газета", телеканал "Дождь" та радіостанція "Эхо Москвы". Деякі ЗМІ вирішили виконати вимоги Роскомнагляду та видалили вказаний контент.

У 2021 році Роскомнагляд заявив про нібито більше 1040 порушень "Радіо Вільна Європа" закону про "іноземних агентів", що загрожує штрафами у розмірі понад 13,4 млн. доларів. Видання продовжує боротися з цими штрафами у російському суді, а також у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

+8
06.02.2022 14:46 Відповісти
+7
Замєнітє вову в Мавзолєє!

(Сотню лєт лєжит одін мєртвец…)

Явно нужен тот, помоЛАЛАЛАдєє:

Замєнітє ж вову, наконєц.

Прікопайтє старого зємлью,

Шо совєцкой родіни отєц.

Нового вносітє всєй страною -

Он давно, по віду, нє жилєц.

Пусть там вдоволь на нєго глазєют

Тєроріст і феесбешний спєц.

Замєнітє вову в Мавзолєє,

А іначє будєт вам … (пушной звєрь).
06.02.2022 14:55 Відповісти
+4
Не все продається і не всі продаються 😠
06.02.2022 14:52 Відповісти
06.02.2022 14:46 Відповісти
https://youtu.be/49dXhl-G9ls Си - бемоль минор
06.02.2022 14:54 Відповісти
06.02.2022 14:55 Відповісти
поки хло в пекінському вояжі прикидалося мертвим...

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79?fbclid=IwAR0HeVNxHlT6D2ELCVkhYBoa-z31dpXtlBDid5YOSFKQdFSIk4baORAeIaA

Генерал-полковник Ивашов - это не просто еще один Эренбург.
Это уже почти маршал Берия. Жаль что в отставке.
Счет пошел на часы. Ждем действующего полковника графа Клауса фон Штауффенберга.
06.02.2022 15:04 Відповісти
Не будьте такими скупими, московські ґебнюки. Невже нема грошей, щоб викупити Радіо свобода з бебехами? Ви цілі уряди купуєте, а тут ...
06.02.2022 14:50 Відповісти
Не все продається і не всі продаються 😠
06.02.2022 14:52 Відповісти
Радіо Свобода фактично є підрозділом Держдепу США з 1949 року... Good luck with that!
06.02.2022 14:55 Відповісти
А на каком основании, интересно этот кацапнадзор требует удалить правдивую информацию?
06.02.2022 14:52 Відповісти
Наглые какие, совсем **** за ***** держат и на.уй посылают!!!
06.02.2022 15:05 Відповісти
Закриють Radio Liberty, а також Voice of America з ВВС News на касапії... Ой, закриють... До речі, Deutsche Welle вже під процедурою закриття.
06.02.2022 15:07 Відповісти
Какой позор! Эти кремлёвские, вороватые, в деменции ********** старички, заставляют уже удалять журналистские материалы! Не нравится им, понимаете, что их раскрыли)) Придурки кремлёвские, а вы что думали??? на дворе не совок, чтобы можно было воровать безнаказанно! На каждом углу, и в каждом кармане видеокамеры. А как вы думали, что у Навального оказались фотографии путькиного дворца? Понятно, что сами рабочие сфоткали и слили эти фотки Навальному. А вы в ярости, да?)))))
06.02.2022 15:20 Відповісти
Якщо його ніхто не читає, то чому в чекістів так срака потіє від них? Їх же ж ніхто не читає...
06.02.2022 15:39 Відповісти
Ну у вас, кацапів, може і не читають...
06.02.2022 15:55 Відповісти
 
 