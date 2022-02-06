"Радіо Свобода" відмовилося видаляти на вимогу Кремля статті про розслідування Навального

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відмовилося виконувати вимогу Роскомнагляду про видалення статей, пов'язаних з розслідуваннями Олексія Навального про факти корупції в РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Крим.Реалії".

"Радіо Свобода не дозволить Кремлю диктувати наші редакційні рішення. Це відвертий акт політичної цензури з боку уряду, якому, очевидно, загрожують журналісти, які просто повідомляють правду", – наголосив президент та генеральний директор RFE/RL Джеймі Флай.

Раніше Роскомнагляд надіслав більше 60 повідомлень електронною поштою, давши "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" 24 години на видалення вмісту матеріалів, пов'язаних із розслідуваннями команди ув'язненого опозиціонера Навального.

Претензії пред'явлені до двох найбільших веб-сайтів для російської аудиторії – "Радіо Вільна Європа"/"Радіо Свобода" та "Сьогодні", кількох російських регіональних проектів, у тому числі "Крим.Реалії" та сайтів казахської та таджицької служб.

Подібні повідомлення отримали понад десяток російських видань, зокрема газета "Нова газета", телеканал "Дождь" та радіостанція "Эхо Москвы". Деякі ЗМІ вирішили виконати вимоги Роскомнагляду та видалили вказаний контент.

У 2021 році Роскомнагляд заявив про нібито більше 1040 порушень "Радіо Вільна Європа" закону про "іноземних агентів", що загрожує штрафами у розмірі понад 13,4 млн. доларів. Видання продовжує боротися з цими штрафами у російському суді, а також у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

