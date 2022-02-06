Завтра Байден и Шольц встретятся для обсуждения ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отбывает во второй половине воскресенья в Вашингтон с первым визитом в качестве главы правительства, он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщило ведомство федерального канцлера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приблизительно полуторачасовая встреча в понедельник в Белом доме будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - отметили в пресс-службе главы немецкого правительства.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

В преддверии визита Шольц заявил изданию BILD am SONNTAG: "Тесная координация между европейскими партнерами и США очень важна. Цель – донести единый и сплоченный месседж в Кремль: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины приведет к тяжелым последствиям для России – политически, экономически и геостратегически". С этим, добавил канцлер, согласны все европейские союзники.

СМИ со своей стороны отмечает, что президент США Байден уже дважды шел на уступки федеральному правительству Германии: впервые во время канцлерства Ангелы Меркель и 3 недели назад. В обоих случаях речь шла о газопроводе "Северный поток-2". "Считается маловероятным, что Байден уступит Берлину в третий раз", – говорится в сообщении.