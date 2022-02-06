Завтра Байден и Шольц встретятся для обсуждения ситуации вокруг Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отбывает во второй половине воскресенья в Вашингтон с первым визитом в качестве главы правительства, он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщило ведомство федерального канцлера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Приблизительно полуторачасовая встреча в понедельник в Белом доме будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - отметили в пресс-службе главы немецкого правительства.
После переговоров запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.
В преддверии визита Шольц заявил изданию BILD am SONNTAG: "Тесная координация между европейскими партнерами и США очень важна. Цель – донести единый и сплоченный месседж в Кремль: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины приведет к тяжелым последствиям для России – политически, экономически и геостратегически". С этим, добавил канцлер, согласны все европейские союзники.
СМИ со своей стороны отмечает, что президент США Байден уже дважды шел на уступки федеральному правительству Германии: впервые во время канцлерства Ангелы Меркель и 3 недели назад. В обоих случаях речь шла о газопроводе "Северный поток-2". "Считается маловероятным, что Байден уступит Берлину в третий раз", – говорится в сообщении.
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.
"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.
И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
-- поддержал!
RRR4945 - https://www.flightradar24.com/RRR4945/2ab9a3d5
Первый - плохой мальчик Олаф будет отшлепан дядей Джо.
Второй - дядя Джо вместе с немецким другом Олафом, в извращенной форме наказывают мелкого засранца Вовочку из Ленинграда.
Я-я дастишь фантастишь
а самый крутой беспилотник-разведчик в мире изучает наших соседей
дядя Сем имеет право голоса.
дядя подарил немцам конституцию, что наряду с планом Маршалла сделало современную германию
понятно, что не без очень хорошего труда и усилий самих немцев