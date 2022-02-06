РУС
Завтра Байден и Шольц встретятся для обсуждения ситуации вокруг Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отбывает во второй половине воскресенья в Вашингтон с первым визитом в качестве главы правительства, он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщило ведомство федерального канцлера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приблизительно полуторачасовая встреча в понедельник в Белом доме будет посвящена двусторонним и экономическим отношениям, украинскому конфликту, европейской безопасности, глобальной борьбе с пандемией коронавируса и климатической политике", - отметили в пресс-службе главы немецкого правительства.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция двух лидеров.

В преддверии визита Шольц заявил изданию BILD am SONNTAG: "Тесная координация между европейскими партнерами и США очень важна. Цель – донести единый и сплоченный месседж в Кремль: нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины приведет к тяжелым последствиям для России – политически, экономически и геостратегически". С этим, добавил канцлер, согласны все европейские союзники.

СМИ со своей стороны отмечает, что президент США Байден уже дважды шел на уступки федеральному правительству Германии: впервые во время канцлерства Ангелы Меркель и 3 недели назад. В обоих случаях речь шла о газопроводе "Северный поток-2". "Считается маловероятным, что Байден уступит Берлину в третий раз", – говорится в сообщении.

армия (8518) Байден Джо (2801) Германия (7284) США (27960) Шольц Олаф (912)
Топ комментарии
+3
як прийдуть - дізнаються
06.02.2022 15:37 Ответить
+2
Нищим и дурным кацапам точно не понравится...
06.02.2022 15:25 Ответить
+2
на посадку в Бориспіль зайшов 12 борт ВПС Її Величності
RRR4945 - https://www.flightradar24.com/RRR4945/2ab9a3d5
06.02.2022 15:28 Ответить
натомість

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.

"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
06.02.2022 15:19 Ответить
І що там Шульцу та Україна, якщо вже певно в нього в кишені чудовий особисто для нього контракт з Газпромом.
06.02.2022 15:20 Ответить
Ще Трамп пропонував вивести із Германії військовий контингент. Ці курви хочуть і мати бізнес з росіянами, і щоб американці оплачували їм захист від…Росії.
06.02.2022 15:23 Ответить
Богатые и умные, как-нить договорятся про нищих и дурных -- не уверен, что всем объектам обсуждения это понравится.
-- поддержал!
06.02.2022 15:23 Ответить
Нищим и дурным кацапам точно не понравится...
06.02.2022 15:25 Ответить
Главно начать! (с) *)
06.02.2022 15:26 Ответить
Попробуй, казламордае...
06.02.2022 21:37 Ответить
Байден зняв санкції з північного потоку,це явно не подружньому для України.1000 гранатометів не рівноцінно цьому дійстві.
06.02.2022 15:25 Ответить
на посадку в Бориспіль зайшов 12 борт ВПС Її Величності
RRR4945 - https://www.flightradar24.com/RRR4945/2ab9a3d5
06.02.2022 15:28 Ответить
Ещё б узнать, куда все эти стрелялки деваются?
06.02.2022 15:32 Ответить
Ну, это же очевидно, куда.
06.02.2022 15:35 Ответить
як прийдуть - дізнаються
06.02.2022 15:37 Ответить
Очевидно, что Веховного Главнокомандующего это нервирует...
06.02.2022 15:51 Ответить
Кого вы имеете в виду?
06.02.2022 16:11 Ответить
Вы еврей?
06.02.2022 16:16 Ответить
Я уточнял - кого вы имеете в виду, а вы напротив - спросили.
06.02.2022 16:29 Ответить
Ещё раз уточните, кого вы имеете в виду?
06.02.2022 16:37 Ответить
Если вы имеете в виду ото трусливое, злопамятное, воровитое и лживое ничтожество, что сейчас, временно, занимает первый пост в моей стране - так это Верховодный ГОВНОкомандующий и я к нему не имею ни какого отношения. Как и оно ко мне.
06.02.2022 16:42 Ответить
Нет. А вы?
06.02.2022 18:00 Ответить
Дядя Джо перескажет два варианта сценария нового немецкого фильма.
Первый - плохой мальчик Олаф будет отшлепан дядей Джо.
Второй - дядя Джо вместе с немецким другом Олафом, в извращенной форме наказывают мелкого засранца Вовочку из Ленинграда.
Я-я дастишь фантастишь
06.02.2022 15:31 Ответить
Часть задаю себе вопрос и роюсь в исторической литературе в поисках ответа на него. И не нахожу.
06.02.2022 15:34 Ответить
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2ab95aba https://www.flightradar24.com/FORTE12/2ab95aba


а самый крутой беспилотник-разведчик в мире изучает наших соседей
06.02.2022 15:35 Ответить
Німці, в цій ситуації не мають право голосу взагалі! Чому американські платники податків повинні оплачувати безпечність цих курв від Росії!?
06.02.2022 15:37 Ответить
наоборот.
дядя Сем имеет право голоса.
дядя подарил немцам конституцию, что наряду с планом Маршалла сделало современную германию
понятно, что не без очень хорошего труда и усилий самих немцев
06.02.2022 15:46 Ответить
🇺🇸🔞🔞🔞🇩🇪➡️🍾
06.02.2022 15:55 Ответить
вокруг да около, скорей всего вместо
06.02.2022 16:37 Ответить
Вони обговорять не скільки ситуацію "навколо України" , скільки стратегічний союз Росії з Китаєм. І, в цьому контексті - спроби Німеччини "усидіти одною сракою на двох базарах"...
06.02.2022 20:14 Ответить
 
 