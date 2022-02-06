Завтра Байден та Шольц зустрінуться для обговорення ситуації довкола України
Канцлер ФРН Олаф Шольц відбуває в другій половині дня неділі до Вашингтона з першим візитом у якості глави уряду, він проведе переговори з президентом США Джо Байденом.
Про це повідомило відомство федерального канцлера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Приблизно півторагодинна зустріч у понеділок у Білому домі буде присвячена "двостороннім та економічним відносинам, українському конфлікту, європейській безпеці, глобальній боротьбі з пандемією коронавірусу та кліматичній політиці", - зазначили в пресслужбі глави німецького уряду.
Після перемовин запланована спільна пресконференція двох лідерів.
У переддень візиту Шольц заявив виданню BILD am SONNTAG: "Тісна координація між європейськими партнерами та США дуже важлива. Мета – донести єдиний і згуртований меседж до Кремля: порушення суверенітету та територіальної цілісності України призведе до тяжких наслідків для Росії – політично, економічно та геостратегічно". З цим, додав канцлер, погоджуються всі європейські союзники.
ЗМІ зі свого боку зауважує, що президент США Байден уже двічі йшов на поступки федеральному уряду Німеччини: уперше за часів канцлерства Ангели Меркель і 3 тижні тому. В обох випадках йшлося про газогін "Північний потік-2". "Вважається малоймовірним, що Байден поступиться Берліну втретє", - йдеться у повідомленні.
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky
Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.
"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.
И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
-- поддержал!
RRR4945 - https://www.flightradar24.com/RRR4945/2ab9a3d5
Первый - плохой мальчик Олаф будет отшлепан дядей Джо.
Второй - дядя Джо вместе с немецким другом Олафом, в извращенной форме наказывают мелкого засранца Вовочку из Ленинграда.
Я-я дастишь фантастишь
а самый крутой беспилотник-разведчик в мире изучает наших соседей
дядя Сем имеет право голоса.
дядя подарил немцам конституцию, что наряду с планом Маршалла сделало современную германию
понятно, что не без очень хорошего труда и усилий самих немцев