Завтра Байден та Шольц зустрінуться для обговорення ситуації довкола України

Канцлер ФРН Олаф Шольц відбуває в другій половині дня неділі до Вашингтона з першим візитом у якості глави уряду, він проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомило відомство федерального канцлера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Приблизно півторагодинна зустріч у понеділок у Білому домі буде присвячена "двостороннім та економічним відносинам, українському конфлікту, європейській безпеці, глобальній боротьбі з пандемією коронавірусу та кліматичній політиці", - зазначили в пресслужбі глави німецького уряду.

Після перемовин запланована спільна пресконференція двох лідерів.

У переддень візиту Шольц заявив виданню BILD am SONNTAG: "Тісна координація між європейськими партнерами та США дуже важлива. Мета – донести єдиний і згуртований меседж до Кремля: порушення суверенітету та територіальної цілісності України призведе до тяжких наслідків для Росії – політично, економічно та геостратегічно". З цим, додав канцлер, погоджуються всі європейські союзники.

ЗМІ зі свого боку зауважує, що президент США Байден уже двічі йшов на поступки федеральному уряду Німеччини: уперше за часів канцлерства Ангели Меркель і 3 тижні тому. В обох випадках йшлося про газогін "Північний потік-2". "Вважається малоймовірним, що Байден поступиться Берліну втретє", - йдеться у повідомленні.