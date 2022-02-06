УКР
Завтра Байден та Шольц зустрінуться для обговорення ситуації довкола України

Канцлер ФРН Олаф Шольц відбуває в другій половині дня неділі до Вашингтона з першим візитом у якості глави уряду, він проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Про це повідомило відомство федерального канцлера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Приблизно півторагодинна зустріч у понеділок у Білому домі буде присвячена "двостороннім та економічним відносинам, українському конфлікту, європейській безпеці, глобальній боротьбі з пандемією коронавірусу та кліматичній політиці", - зазначили в пресслужбі глави німецького уряду.

Після перемовин запланована спільна пресконференція двох лідерів.

У переддень візиту Шольц заявив виданню BILD am SONNTAG: "Тісна координація між європейськими партнерами та США дуже важлива. Мета – донести єдиний і згуртований меседж до Кремля: порушення суверенітету та територіальної цілісності України призведе до тяжких наслідків для Росії – політично, економічно та геостратегічно". З цим, додав канцлер, погоджуються всі європейські союзники.

Читайте також: Байден та Шольц проведуть зустріч та обговорять стримування агресії РФ проти України, - Білий дім

ЗМІ зі свого боку зауважує, що президент США Байден уже двічі йшов на поступки федеральному уряду Німеччини: уперше за часів канцлерства Ангели Меркель і 3 тижні тому. В обох випадках йшлося про газогін "Північний потік-2". "Вважається малоймовірним, що Байден поступиться Берліну втретє", - йдеться у повідомленні.

+3
як прийдуть - дізнаються
показати весь коментар
06.02.2022 15:37 Відповісти
+2
Нищим и дурным кацапам точно не понравится...
показати весь коментар
06.02.2022 15:25 Відповісти
+2
на посадку в Бориспіль зайшов 12 борт ВПС Її Величності
RRR4945 - https://www.flightradar24.com/RRR4945/2ab9a3d5
показати весь коментар
06.02.2022 15:28 Відповісти
натомість

Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Французская элитная проститутка летит по вызову в Кремль обслужить диктатора. Она ещё не знает, что против Пу выступила собственная армия.

"...Никакого украинского блицкрига не будет. Высказывания некоторых экспертов типа «Российская армия разгромит большую часть подразделений ВСУ за 30-40 минут», «Россия способна разгромить Украину за 10 минут в случае полномасштабной войны», «Россия разгромит Украину за восемь минут» не имеют под собой серьезных оснований.

И наконец, самое главное. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. Поэтому некоторым перевозбужденным российским экспертам о своих шапкозакидательских фантазиях лучше всего забыть. И в целях предотвращения дальнейших репутационных потерь никогда больше не вспоминать." - https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html?fbclid=IwAR0FPjsSB8Lc8KjcZOh3GZrPGSM9V50Xs924zyxHkM5PBWojVvEl_SCp8jM
показати весь коментар
06.02.2022 15:19 Відповісти
І що там Шульцу та Україна, якщо вже певно в нього в кишені чудовий особисто для нього контракт з Газпромом.
показати весь коментар
06.02.2022 15:20 Відповісти
Ще Трамп пропонував вивести із Германії військовий контингент. Ці курви хочуть і мати бізнес з росіянами, і щоб американці оплачували їм захист від…Росії.
показати весь коментар
06.02.2022 15:23 Відповісти
Богатые и умные, как-нить договорятся про нищих и дурных -- не уверен, что всем объектам обсуждения это понравится.
-- поддержал!
показати весь коментар
06.02.2022 15:23 Відповісти
Нищим и дурным кацапам точно не понравится...
показати весь коментар
06.02.2022 15:25 Відповісти
Главно начать! (с) *)
показати весь коментар
06.02.2022 15:26 Відповісти
Попробуй, казламордае...
показати весь коментар
06.02.2022 21:37 Відповісти
Байден зняв санкції з північного потоку,це явно не подружньому для України.1000 гранатометів не рівноцінно цьому дійстві.
показати весь коментар
06.02.2022 15:25 Відповісти
на посадку в Бориспіль зайшов 12 борт ВПС Її Величності
RRR4945 - https://www.flightradar24.com/RRR4945/2ab9a3d5
показати весь коментар
06.02.2022 15:28 Відповісти
Ещё б узнать, куда все эти стрелялки деваются?
показати весь коментар
06.02.2022 15:32 Відповісти
Ну, это же очевидно, куда.
показати весь коментар
06.02.2022 15:35 Відповісти
як прийдуть - дізнаються
показати весь коментар
06.02.2022 15:37 Відповісти
Очевидно, что Веховного Главнокомандующего это нервирует...
показати весь коментар
06.02.2022 15:51 Відповісти
Кого вы имеете в виду?
показати весь коментар
06.02.2022 16:11 Відповісти
Вы еврей?
показати весь коментар
06.02.2022 16:16 Відповісти
Я уточнял - кого вы имеете в виду, а вы напротив - спросили.
показати весь коментар
06.02.2022 16:29 Відповісти
Ещё раз уточните, кого вы имеете в виду?
показати весь коментар
06.02.2022 16:37 Відповісти
Если вы имеете в виду ото трусливое, злопамятное, воровитое и лживое ничтожество, что сейчас, временно, занимает первый пост в моей стране - так это Верховодный ГОВНОкомандующий и я к нему не имею ни какого отношения. Как и оно ко мне.
показати весь коментар
06.02.2022 16:42 Відповісти
Нет. А вы?
показати весь коментар
06.02.2022 18:00 Відповісти
Дядя Джо перескажет два варианта сценария нового немецкого фильма.
Первый - плохой мальчик Олаф будет отшлепан дядей Джо.
Второй - дядя Джо вместе с немецким другом Олафом, в извращенной форме наказывают мелкого засранца Вовочку из Ленинграда.
Я-я дастишь фантастишь
показати весь коментар
06.02.2022 15:31 Відповісти
Часть задаю себе вопрос и роюсь в исторической литературе в поисках ответа на него. И не нахожу.
показати весь коментар
06.02.2022 15:34 Відповісти
https://www.flightradar24.com/FORTE12/2ab95aba https://www.flightradar24.com/FORTE12/2ab95aba


а самый крутой беспилотник-разведчик в мире изучает наших соседей
показати весь коментар
06.02.2022 15:35 Відповісти
Німці, в цій ситуації не мають право голосу взагалі! Чому американські платники податків повинні оплачувати безпечність цих курв від Росії!?
показати весь коментар
06.02.2022 15:37 Відповісти
наоборот.
дядя Сем имеет право голоса.
дядя подарил немцам конституцию, что наряду с планом Маршалла сделало современную германию
понятно, что не без очень хорошего труда и усилий самих немцев
показати весь коментар
06.02.2022 15:46 Відповісти
🇺🇸🔞🔞🔞🇩🇪➡️🍾
показати весь коментар
06.02.2022 15:55 Відповісти
вокруг да около, скорей всего вместо
показати весь коментар
06.02.2022 16:37 Відповісти
Вони обговорять не скільки ситуацію "навколо України" , скільки стратегічний союз Росії з Китаєм. І, в цьому контексті - спроби Німеччини "усидіти одною сракою на двох базарах"...
показати весь коментар
06.02.2022 20:14 Відповісти
 
 