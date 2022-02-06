РУС
Украинцы уже потратили 2,5 миллиарда "ковидной тысячи", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из поданных 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"В целом украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн. 2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными направлениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и железнодорожные билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет израсходовали уже 179 млн грн", - написал Шмыгаль.

Он напомнил, что получить 1000 грн в рамках программы "єПідтримка" теперь могут и вакцинированные подростки от 14 лет. "На этой неделе правительство расширило инициативу президента. Кроме того, потратить средства можно еще и на образовательные курсы, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию", - отметил премьер-министр.

Кроме того, добавил Шмыгаль, по инициативе президента украинцы вскоре смогут получить в рамках программы дополнительные 500 грн за бустерную дозу, а с 1 февраля соответствующие ковид-сертификаты уже стали доступны в приложении "Дія".

Читайте также: Вакцинированные подростки смогут получить СOVID-тысячу уже 7 февраля

выплаты (697) Шмыгаль Денис (2862) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
Господи, эти деньги нужны на ВСУ, а не на книжки с кино! театр абсурда!!!
06.02.2022 16:23 Ответить
+7
А могли бы потратить эти 2.5 млрд на "нептуны", "гром2" или "ольху". А потратили на хер знает что. Потому что страной управляют долбанные рашисткие калаборанты, которые уже сняли штаны, намазили очко вазелином, стали раком и ждут когда в Киев прийдут "освободители".
06.02.2022 16:11 Ответить
+6
Такое впечатление, что прислуга урода сама заработала эти деньги и раздала, эти же средства оторваны от наших налогов, можно их потратить туда, где людям важнее в данную минуту, на теже лекарства, а не загоняя табунами людей в кино во время буйствования омикрона
06.02.2022 16:49 Ответить
Распил идет - аж гай шумит. Шмыгаль не успевает свой процент скирдовать
06.02.2022 15:55 Ответить
ШМЫГАЛЬ, расскажи пожалуйста, почему ковидный фонд разокраден, а статистика коронавирусной заболеваемости постоянно фальсифицировалась, потому что медики получают за корону надбавки. Расскажи людям результаты проверки государственной аудиторской службой этого фонда и какую фальсификацию и кражи они раскрыли . А проверка показала массовую фальсификацию по ковиду, подлый обман людей, кража бюджета, даже полиция в этом участвовала. По результатам проверки из ковидного фонда, который был создан год назад - 400 млн гривен было разокрадено по нарисованной с потолка статистике, по мертвым душам, по фальшивым диагнозам и т.д. Неэффективно было истрачено 25 млрд гривен !!! из нашего бюджета в период войны и падения экономики. Шмыгаль и Зеленский , вы должны идти в отставку и немедленно. Вы не управляете страной. Вы пустили все на мародерство чиновникам мародерам. Наибольшие нарушения выявлены в ведомстве Ляшка, в МОЗ !!! - 249 млн гривен!!! Как может работать Ляшко - вор и проходимец на своей должности? Как может работать Кабмин с такими нарушениями? Подавайте в отставку и немедленно! А Ляшка и всех виновных в тюрьму.
06.02.2022 18:03 Ответить
Ну, не знаю... -- мне бы было унизительно получать мизерную пайку за самое дорогое -- за личное здоровье.
06.02.2022 15:56 Ответить
Я свою ще не витратила...Не знаю куди.
06.02.2022 16:08 Ответить
Сходи на українське кіно, купи українські книжки...
06.02.2022 16:12 Ответить
Яких авторів порадите ?
06.02.2022 16:19 Ответить
Винничук та Кокотюха, Коломійчук, можливо Курков (але смак до літератури в мене специфічний).
06.02.2022 20:44 Ответить
Ковидовы поклонники,хотите существенно увеличить число ужаленых?даю совет,давайте тысячу на руки,сразу после укола шмурдяком!все,бомжи,алкоголики,наркоманы,тунеядцы,жлобы.ВАШИ!!!удачи!респект и уважение чистым и здравомыслящим людям!
06.02.2022 17:09 Ответить
06.02.2022 17:11 Ответить
Бу-га-га-га... скоморох идет в оппзицию к девушке - здравомыслящий чел...ХЕХ...
06.02.2022 17:46 Ответить
Тю, на жалкой тыще можно отбить живой баблосик минимум в 10000, если потерпеть и в течении 9 месяцев сделать, о сказка, тернивку( на завершающей стадии, перед бутылированием, которая доводится до кипения, как аглицкий грог))). Но предупреждаю, для нее нужна занадто крепка водка, потому с медспиртом покупать еще и мед дистиллят. Но для кого я это стараюсь, вы же тернивку опустошите еще брагой, на стадии брожения.
06.02.2022 17:36 Ответить
А я считаую ваапше зазорным прикасаться к этой подачке, тем более что я за 5 месяцев до этой подачки трижды вакцинировался. По деревням у кого есть смарт и дия мечтают на все тыщу затариться медицинским спиртом , перегнать на самогон и баблосик отбить.
06.02.2022 17:30 Ответить
Пияки теж люди.
06.02.2022 20:45 Ответить
Базара нет,конечно люди!но многие из них,за возможность пить неделю дешёвую борматуху,пойдут и двинуться жижей ковидловой
06.02.2022 22:42 Ответить
Люди ждут возможность отдать эти деньги армии.
Дайте им такую возможность!
Это вполне логично в такое время. И не логично со стороны государства!
06.02.2022 16:22 Ответить
Сайт markobook.com . Я отправил на технику на фронт
06.02.2022 16:47 Ответить
А что ВСУ,не на гос обеспечении?
06.02.2022 18:19 Ответить
Что вы, зеленопотворные, пиаритесь на этой одноразовой тысяче?! Тысяча гривен- это цена всей вашей политической шоблы! Ты лучше скажи, сколько сумок по 130т.дол члены вашей преступной организации под названием "Слуги народа" отвезли в офис президента за эти три года?!
06.02.2022 16:25 Ответить
1000гр.это цена твоего здоровья,а может быть и жизни
06.02.2022 18:33 Ответить
Эта подачка по какой-то левой статье подвержена оподаткуванню, хотя грится (по ушам спагетти), шо нет. кто позарится на сворованную у вас же тысячу, еще и должен будет.
06.02.2022 17:40 Ответить
Им надо как можно больше людей испортить!вот поэтому и дают вам деньги,покупают вас,а вы продаетесь,и цена вам 1000гр
06.02.2022 18:47 Ответить
Антиваксерным троллям убедительная просьба здесь не баламутить.
06.02.2022 19:27 Ответить
А ваксерам, поклонников ковидовых,просьба не сунуть свой ковидловый нос к чистым людям
06.02.2022 20:18 Ответить
А сколько всего миллионов человек в Украине?
Это как это? Зелёная математика такая занимательная.........
У кого очередного наблюдать новые особняки, парки машин, офшорики?..............
06.02.2022 20:19 Ответить
Мені соромно за тих, хто взяв цю тисячу
06.02.2022 21:35 Ответить
тупорила іудейська влада знову бреше, а бидлота вірить
06.02.2022 22:34 Ответить
 
 