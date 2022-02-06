Украинцы уже потратили 2,5 миллиарда "ковидной тысячи", - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что из поданных 8,1 млн заявок на получение 1 тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка" вакцинированные украинцы уже потратили 2,5 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"В целом украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн. 2,5 млрд грн потрачено. Самыми популярными направлениями остаются книги (885 млн грн), кино (568 млн грн) и железнодорожные билеты (284 млн грн). На лекарства украинцы в возрасте от 60 лет израсходовали уже 179 млн грн", - написал Шмыгаль.
Он напомнил, что получить 1000 грн в рамках программы "єПідтримка" теперь могут и вакцинированные подростки от 14 лет. "На этой неделе правительство расширило инициативу президента. Кроме того, потратить средства можно еще и на образовательные курсы, спортивные товары, канцтовары, школьные принадлежности и печатную продукцию", - отметил премьер-министр.
Кроме того, добавил Шмыгаль, по инициативе президента украинцы вскоре смогут получить в рамках программы дополнительные 500 грн за бустерную дозу, а с 1 февраля соответствующие ковид-сертификаты уже стали доступны в приложении "Дія".
