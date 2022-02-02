Вакцинированные подростки смогут получить СOVID-тысячу уже 7 февраля
2 февраля Кабинет Министров расширил программу выплат за вакцинацию на подростков в возрасте 14-18 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что средства можно будет получить уже с 7 февраля с помощью приложения "Дія".
На эти деньги можно приобрести:
- билеты в кино;
- образовательные курсы;
- билеты в театры, концерты и развлекательные услуги;
- железнодорожные и авиабилеты;
- тренировка в спортзале;
- пребывание в летнем/спортивном детском лагере;
- книги;
- канцелярские изделия;
- посещение детских внешкольных кружков;
- школьные принадлежности;
- спортивные товары
"Программу "єПідтримка" мы постоянно расширяем. В настоящее время украинцы в рамках этой программы уже потратили 2,3 млрд гривен", - сказал Шмыгаль.
Также сообщили, что около 75 тысяч подростков уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19.
Было отмечено, что после того, как украинцам в возрасте от 60 лет разрешили покупать лекарства за ковидную тысячу, они потратили на медицинские препараты 132 млн гривен.
Шмыгаль также напомнил, что в будущем людям с инвалидностью первой и второй группы также разрешат покупать лекарства и оплачивать коммунальные услуги по программе "єПідтримка".
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https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html https://.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html