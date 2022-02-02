Вакцинированные подростки смогут получить СOVID-тысячу уже 7 февраля

2 февраля Кабинет Министров расширил программу выплат за вакцинацию на подростков в возрасте 14-18 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что средства можно будет получить уже с 7 февраля с помощью приложения "Дія".

На эти деньги можно приобрести:

билеты в кино;

образовательные курсы;

билеты в театры, концерты и развлекательные услуги;

железнодорожные и авиабилеты;

тренировка в спортзале;

пребывание в летнем/спортивном детском лагере;

книги;

канцелярские изделия;

посещение детских внешкольных кружков;

школьные принадлежности;

спортивные товары

"Программу "єПідтримка" мы постоянно расширяем. В настоящее время украинцы в рамках этой программы уже потратили 2,3 млрд гривен", - сказал Шмыгаль.

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Также сообщили, что около 75 тысяч подростков уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Было отмечено, что после того, как украинцам в возрасте от 60 лет разрешили покупать лекарства за ковидную тысячу, они потратили на медицинские препараты 132 млн гривен.

Шмыгаль также напомнил, что в будущем людям с инвалидностью первой и второй группы также разрешат покупать лекарства и оплачивать коммунальные услуги по программе "єПідтримка".

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