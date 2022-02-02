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Новости Борьба с коронавирусом
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Вакцинированные подростки смогут получить СOVID-тысячу уже 7 февраля

Вакцинированные подростки смогут получить СOVID-тысячу уже 7 февраля

2 февраля Кабинет Министров расширил программу выплат за вакцинацию на подростков в возрасте 14-18 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что средства можно будет получить уже с 7 февраля с помощью приложения "Дія".

На эти деньги можно приобрести:

  • билеты в кино;
  • образовательные курсы;
  • билеты в театры, концерты и развлекательные услуги;
  • железнодорожные и авиабилеты;
  • тренировка в спортзале;
  • пребывание в летнем/спортивном детском лагере;
  • книги;
  • канцелярские изделия;
  • посещение детских внешкольных кружков;
  • школьные принадлежности;
  • спортивные товары

"Программу "єПідтримка" мы постоянно расширяем. В настоящее время украинцы в рамках этой программы уже потратили 2,3 млрд гривен", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил Национальный план вакцинации против COVID-19 на 2022 год

Также сообщили, что около 75 тысяч подростков уже прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Было отмечено, что после того, как украинцам в возрасте от 60 лет разрешили покупать лекарства за ковидную тысячу, они потратили на медицинские препараты 132 млн гривен.

Шмыгаль также напомнил, что в будущем людям с инвалидностью первой и второй группы также разрешат покупать лекарства и оплачивать коммунальные услуги по программе "єПідтримка".

Вакцинированные подростки смогут получить СOVID-тысячу уже 7 февраля 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за "ковідну" тисячу, - Шмигаль

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (661) подростки (461) прививка (191) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
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уряд дибілоїдів ,скільки вже можна ускладнювати життя людям ,якщо ви чуєте ...зробіть однакові правила отримання цієї соц підтримки яка іде з бюджету для всіх груп населення, бо дискримінація напряму порушує норми Конституції України в правовому поля якої ви здійснюєте свої повноваження.
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02.02.2022 17:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
уряд дибілоїдів ,скільки вже можна ускладнювати життя людям ,якщо ви чуєте ...зробіть однакові правила отримання цієї соц підтримки яка іде з бюджету для всіх груп населення, бо дискримінація напряму порушує норми Конституції України в правовому поля якої ви здійснюєте свої повноваження.
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02.02.2022 17:53 Ответить
Антиваксерам більше грошей виділяють на кисневі намордники . 28 тис. коштує не завжди успішне лікування антиваксера + вони заразу розносять .
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02.02.2022 19:09 Ответить
https://www.delfi.lt/ru/detektor-lzhi/lozh/fejk-k-mestu-vakcinacii-neprityagivaetsya-magnit.d?id=87522723 Доктор Джейн Руби не является врачом, на своем сайте о себе она сообщает, что является экономистом в области здравоохранения Вашингтона, округ Колумбия, и политическим экспертом. Ни Стив Питерс, ни Джейн Руби не являются ни учеными, ни экспертами по вирусологии.

Так что засунь свой фейк себе... Ну ты - в курсе.
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02.02.2022 18:29 Ответить
Якого разрєшєнія ? Вас судити потрібно за обмеження неповнолітнім доступу до медичних послуг та посягання на життя та здоров'я дітей . Перешкоджання вакцинації саме так повинно розглядатись в судах .
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02.02.2022 19:15 Ответить
КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ КОНАВІРУСУ В ІЗРАЇЛІ НАЙВИЩА В СВІТІ

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html https://.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html
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02.02.2022 21:11 Ответить
 
 