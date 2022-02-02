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Новости Борьба с коронавирусом
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Кабмин утвердил Национальный план вакцинации против COVID-19 на 2022 год

Кабмин утвердил Национальный план вакцинации против COVID-19 на 2022 год

Кабинет Министров Украины принял Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 на 2022 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Национальный план вакцинации предусматривает, что общая стратегия вакцинации против COVID-19 будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы. Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

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Предусмотрено, что до конца 2022 года областные и Киевская городские государственные администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска. Также государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

В Нацплане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

Также читайте: COVID-сертификат для привитых бустерной дозой можно сгенерировать в "Дії", - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14035) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Теперь понятен ваш план, почему вакцинированные не "болеют".Гражданские супруги. Живут под одной крышей. Прописаны по разным адресам. Декларации с семейными врачами разные. Один уколотый, другой нормальный. Заболели. Симптомы одинаковые. У нормального ковид, у уколотого ОРЗ. Я просто восхищен красотой игры! При обращении к семейному врачу, с температурой, соплями, кашлем- диагноз,если привит будет ОРВИ, если не привит- корона. Просто супер развод лохов!
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02.02.2022 16:41 Ответить
+8
Без цього таки МВФ не дає кредитів?
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02.02.2022 16:11 Ответить
+8
Нехай йдуть до дупи, із своєю вакцинацією.
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02.02.2022 16:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Без цього таки МВФ не дає кредитів?
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02.02.2022 16:11 Ответить
Від таких відкатів важко відмовитись.
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02.02.2022 16:17 Ответить
Розумні країни від цього відмовляються. Першою була Великобританія, а потім потихеньку почали в Європі. У ВООЗ почалася істерика. У Великобританії не то що усілякі ковідні папірці відмінили, але можна вже і маски не носити, навіть у приміщеннях. Якщо заболів можеш піти вдома на карантин, якщо вважаєш, що це потрібно. Тобто Ковід прирівняли до грипу. Також це зробили Данія та Ірландія, кілька країн вирішили поступово відміняти обмеження.
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02.02.2022 19:33 Ответить
та все простіше: земля в Україні файна
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03.02.2022 16:09 Ответить
Цікаво, через скільки років аналог " WikiLeaks" зіллє у відкритий доступ документи з цього питання, а "Netflix" зніме відповідний фільм-розслідування?

Думаю, через 5 максимум
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02.02.2022 16:23 Ответить
Хотелось бы пораньше
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02.02.2022 19:43 Ответить
Нехай йдуть до дупи, із своєю вакцинацією.
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02.02.2022 16:29 Ответить
О. Уже план по вакцинации, як в совке. Заганять на бустерную дозу будут плётками?
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02.02.2022 16:30 Ответить
В Дании с 1 февраля 2022 года сняты все ограничения, связанные с COVID-19.
Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен .
По ее словам, с этой даты в королевстве коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием.
Остаются в силе только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию - данные ограничения будут действовать еще четыре недели (в течении всего февраля).
Данное решение власти страны приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.
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02.02.2022 16:39 Ответить
Теперь понятен ваш план, почему вакцинированные не "болеют".Гражданские супруги. Живут под одной крышей. Прописаны по разным адресам. Декларации с семейными врачами разные. Один уколотый, другой нормальный. Заболели. Симптомы одинаковые. У нормального ковид, у уколотого ОРЗ. Я просто восхищен красотой игры! При обращении к семейному врачу, с температурой, соплями, кашлем- диагноз,если привит будет ОРВИ, если не привит- корона. Просто супер развод лохов!
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02.02.2022 16:41 Ответить
Люди начинают понимать,те кто раньше не понял.что это обман афера-преступная.ничего хорошего в жиже-ковидловой,от ковидовых поклонников нет!это опасная процедура!респект чистым людям!
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02.02.2022 17:54 Ответить
Щось не пригадую, щоб ухвалювали цілі Національні плани вакцинації проти дифтерії, кору, правця - а це справді небезпечні хвороби. Чи ухвалювали?)
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02.02.2022 17:02 Ответить
зараз має прийти комуняка антипка 61-ий і скаже. чи не прийде і не скаже? )))
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02.02.2022 19:15 Ответить
Жаль что нет вакцинации от глупости, всем антиваксерам не помашала бы прививка от глупости.
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02.02.2022 19:03 Ответить
Можно быть чистым, но глупым. Чистота , с большой натяжкой-залог здоровья, но не наличие ума.
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02.02.2022 19:34 Ответить
Для очень умных есть загадка. Оффис. Трое сотрудников. Один уколотый, двое нормальных. Заболевают, слезы, сопли, температура...
Вопрос. У скольких сотрудников при обращении к семейному врачу после посева будет обнаружен ковид?
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02.02.2022 20:07 Ответить
для очень умных-как правильно пишется слово офис??? ))
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02.02.2022 20:18 Ответить
Ну бывает,ошибочка, признаю...
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02.02.2022 20:20 Ответить
молодец...скоро поймешь и признаешь что и в отношении к вакцинации ошибся.
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02.02.2022 20:23 Ответить
 
 