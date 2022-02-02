Кабмин утвердил Национальный план вакцинации против COVID-19 на 2022 год

Кабинет Министров Украины принял Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19 на 2022 год.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"В этом году мы будем и дальше наращивать темпы прививок, и для этого у нас уже есть 100% обеспечения вакцинами, никаких перебоев не будет, это гарантируем. Для защиты населения мы используем все имеющиеся ресурсы – и возможности государственного бюджета, а также продолжаем наше сотрудничество с инициативой COVAX. Среди важного и то, что в Нацплане появилась норма, предусматривающая утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Национальный план вакцинации предусматривает, что общая стратегия вакцинации против COVID-19 будет заключаться в ревакцинации бустерной дозой тех, кто уже получил базовый курс прививки в 2021 году, и вакцинации тех, кто не получил никакой дозы. Дополнительно в течение 2022 года планируется охватить прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

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Предусмотрено, что до конца 2022 года областные и Киевская городские государственные администрации должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних и не менее 70% взрослого населения, в том числе 80% в категории 60+. Особенно речь идет о тех, кто находится в группе риска. Также государственные администрации должны обеспечить надлежащее функционирование центров вакцинации населения, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в частности, с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства/нахождения.

В Нацплане появилась норма, предусматривающая создание региональных межведомственных координационных комиссий по его выполнению и утверждение региональных планов по вакцинации на 2022 год.

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