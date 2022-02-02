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Новини Боротьба з коронавірусом
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Кабмін затвердив Національний план вакцинації проти COVID-19 на 2022 рік

Кабмін затвердив Національний план вакцинації проти COVID-19 на 2022 рік

Кабінет Міністрів України ухвалив Національний план вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2022 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"У цьому році ми будемо і далі нарощувати темпи щеплень, і для цього в нас вже є 100% забезпечення вакцинами, жодних перебоїв не буде, це гарантуємо. Для захисту населення ми використовуємо всі наявні ресурси – і можливості державного бюджету, а також продовжуємо нашу співпрацю з ініціативою COVAX. Серед важливого і те, що у Нацплані з’явилась норма, яка передбачає затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Національний план вакцинації передбачає, що загальна стратегія вакцинації проти COVID-19 буде полягати у ревакцинації бустерною дозою тих, хто вже отримав базовий курс щеплення в 2021 році, та вакцинації тих, хто не отримав жодної дози. Додатково впродовж 2022 року планується охопити щепленнями дітей та підлітків віком від 12 до 18 років.

Передбачено, що до кінця 2022 року обласні та Київська міська державні адміністрації мають забезпечити охоплення вакцинацією неповнолітніх та не менше ніж 70% дорослого населення, зокрема 80% осіб у категорії 60+. Особливо йдеться про тих, хто перебуває у групі ризику. Також державні адміністрації мають забезпечити належне функціонування центрів вакцинації населення, постійних і тимчасових пунктів щеплень на базі закладів охорони здоров’я, зокрема з використанням виїзних вакцинальних сесій в організованих колективах та за місцем проживання/перебування.

У Нацплані з’явилась норма, яка передбачає створення регіональних міжвідомчих координаційних комісій з його виконання та затвердження регіональних планів з вакцинації на 2022 рік.

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Автор: 

вакцина (4419) Кабмін (14154) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Теперь понятен ваш план, почему вакцинированные не "болеют".Гражданские супруги. Живут под одной крышей. Прописаны по разным адресам. Декларации с семейными врачами разные. Один уколотый, другой нормальный. Заболели. Симптомы одинаковые. У нормального ковид, у уколотого ОРЗ. Я просто восхищен красотой игры! При обращении к семейному врачу, с температурой, соплями, кашлем- диагноз,если привит будет ОРВИ, если не привит- корона. Просто супер развод лохов!
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02.02.2022 16:41 Відповісти
+8
Без цього таки МВФ не дає кредитів?
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02.02.2022 16:11 Відповісти
+8
Нехай йдуть до дупи, із своєю вакцинацією.
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02.02.2022 16:29 Відповісти
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Без цього таки МВФ не дає кредитів?
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02.02.2022 16:11 Відповісти
Від таких відкатів важко відмовитись.
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02.02.2022 16:17 Відповісти
Розумні країни від цього відмовляються. Першою була Великобританія, а потім потихеньку почали в Європі. У ВООЗ почалася істерика. У Великобританії не то що усілякі ковідні папірці відмінили, але можна вже і маски не носити, навіть у приміщеннях. Якщо заболів можеш піти вдома на карантин, якщо вважаєш, що це потрібно. Тобто Ковід прирівняли до грипу. Також це зробили Данія та Ірландія, кілька країн вирішили поступово відміняти обмеження.
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02.02.2022 19:33 Відповісти
та все простіше: земля в Україні файна
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03.02.2022 16:09 Відповісти
Цікаво, через скільки років аналог " WikiLeaks" зіллє у відкритий доступ документи з цього питання, а "Netflix" зніме відповідний фільм-розслідування?

Думаю, через 5 максимум
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02.02.2022 16:23 Відповісти
Хотелось бы пораньше
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02.02.2022 19:43 Відповісти
Нехай йдуть до дупи, із своєю вакцинацією.
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02.02.2022 16:29 Відповісти
О. Уже план по вакцинации, як в совке. Заганять на бустерную дозу будут плётками?
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02.02.2022 16:30 Відповісти
В Дании с 1 февраля 2022 года сняты все ограничения, связанные с COVID-19.
Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен .
По ее словам, с этой даты в королевстве коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием.
Остаются в силе только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию - данные ограничения будут действовать еще четыре недели (в течении всего февраля).
Данное решение власти страны приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.
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02.02.2022 16:39 Відповісти
Теперь понятен ваш план, почему вакцинированные не "болеют".Гражданские супруги. Живут под одной крышей. Прописаны по разным адресам. Декларации с семейными врачами разные. Один уколотый, другой нормальный. Заболели. Симптомы одинаковые. У нормального ковид, у уколотого ОРЗ. Я просто восхищен красотой игры! При обращении к семейному врачу, с температурой, соплями, кашлем- диагноз,если привит будет ОРВИ, если не привит- корона. Просто супер развод лохов!
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02.02.2022 16:41 Відповісти
Люди начинают понимать,те кто раньше не понял.что это обман афера-преступная.ничего хорошего в жиже-ковидловой,от ковидовых поклонников нет!это опасная процедура!респект чистым людям!
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02.02.2022 17:54 Відповісти
Щось не пригадую, щоб ухвалювали цілі Національні плани вакцинації проти дифтерії, кору, правця - а це справді небезпечні хвороби. Чи ухвалювали?)
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02.02.2022 17:02 Відповісти
зараз має прийти комуняка антипка 61-ий і скаже. чи не прийде і не скаже? )))
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02.02.2022 19:15 Відповісти
Жаль что нет вакцинации от глупости, всем антиваксерам не помашала бы прививка от глупости.
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02.02.2022 19:03 Відповісти
Можно быть чистым, но глупым. Чистота , с большой натяжкой-залог здоровья, но не наличие ума.
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02.02.2022 19:34 Відповісти
Для очень умных есть загадка. Оффис. Трое сотрудников. Один уколотый, двое нормальных. Заболевают, слезы, сопли, температура...
Вопрос. У скольких сотрудников при обращении к семейному врачу после посева будет обнаружен ковид?
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02.02.2022 20:07 Відповісти
для очень умных-как правильно пишется слово офис??? ))
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02.02.2022 20:18 Відповісти
Ну бывает,ошибочка, признаю...
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02.02.2022 20:20 Відповісти
молодец...скоро поймешь и признаешь что и в отношении к вакцинации ошибся.
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02.02.2022 20:23 Відповісти
 
 