Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого
2 лютого Кабінет Міністрів розширив програму виплат за вакцинацію на підлітків віком 14-18 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що кошти можна буде отримати вже з 7 лютого за допомогою застосунку "Дія".
На ці гроші можна придбати:
- квитки в кіно;
- освітні курси;
- квитки в театри, на концерти та розважальні послуги;
- залізничні та авіа квитки;
- тренування у спортзалі;
- перебування в літньому/спортивному дитячому таборі;
- книги;
- канцелярські вироби;
- відвідування дитячих позашкільних гуртків;
- шкільне приладдя;
- спортивні товари.
"Програму "єПідтримка" ми постійно розширюємо. Наразі українці в межах цієї програми вже витратили 2,3 млрд гривень", - сказав Шмигаль.
Також повідомили, що близько 75 тисяч підлітків вже пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.
Було зазначено, що після того, як українцям віком від 60 років дозволили купувати ліки за ковідну тисячу, вони витратили на медичні препарати 132 млн гривень.
Шмигаль також нагадав, що в майбутньому людям з інвалідністю першої та другої групи також дозволять купувати ліки та оплачувати комунальні послуги за програмою "єПідтримка".
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https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html https://.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html