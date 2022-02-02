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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого

Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого

2 лютого Кабінет Міністрів розширив програму виплат за вакцинацію на підлітків віком 14-18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що кошти можна буде отримати вже з 7 лютого за допомогою застосунку "Дія". 

На ці гроші можна придбати:

  • квитки в кіно;
  • освітні курси;
  • квитки в театри, на концерти та розважальні послуги;
  • залізничні та авіа квитки;
  • тренування у спортзалі;
  • перебування в літньому/спортивному дитячому таборі;
  • книги;
  • канцелярські вироби;
  • відвідування дитячих позашкільних гуртків;
  • шкільне приладдя;
  • спортивні товари.

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"Програму "єПідтримка" ми постійно розширюємо. Наразі українці в межах цієї програми вже витратили 2,3 млрд гривень", - сказав Шмигаль.

Також повідомили, що близько 75 тисяч підлітків вже пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Було зазначено, що після того, як українцям віком від 60 років дозволили купувати ліки за ковідну тисячу, вони витратили на медичні препарати 132 млн гривень.

Шмигаль також нагадав, що в майбутньому людям з інвалідністю першої та другої групи також дозволять купувати ліки та оплачувати комунальні послуги за програмою "єПідтримка".

Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за "ковідну" тисячу, - Шмигаль

вакцина (4419) виплати (1070) підлітки (423) щеплення (174) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+1
уряд дибілоїдів ,скільки вже можна ускладнювати життя людям ,якщо ви чуєте ...зробіть однакові правила отримання цієї соц підтримки яка іде з бюджету для всіх груп населення, бо дискримінація напряму порушує норми Конституції України в правовому поля якої ви здійснюєте свої повноваження.
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02.02.2022 17:53 Відповісти
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уряд дибілоїдів ,скільки вже можна ускладнювати життя людям ,якщо ви чуєте ...зробіть однакові правила отримання цієї соц підтримки яка іде з бюджету для всіх груп населення, бо дискримінація напряму порушує норми Конституції України в правовому поля якої ви здійснюєте свої повноваження.
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02.02.2022 17:53 Відповісти
Антиваксерам більше грошей виділяють на кисневі намордники . 28 тис. коштує не завжди успішне лікування антиваксера + вони заразу розносять .
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02.02.2022 19:09 Відповісти
https://www.delfi.lt/ru/detektor-lzhi/lozh/fejk-k-mestu-vakcinacii-neprityagivaetsya-magnit.d?id=87522723 Доктор Джейн Руби не является врачом, на своем сайте о себе она сообщает, что является экономистом в области здравоохранения Вашингтона, округ Колумбия, и политическим экспертом. Ни Стив Питерс, ни Джейн Руби не являются ни учеными, ни экспертами по вирусологии.

Так что засунь свой фейк себе... Ну ты - в курсе.
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02.02.2022 18:29 Відповісти
Якого разрєшєнія ? Вас судити потрібно за обмеження неповнолітнім доступу до медичних послуг та посягання на життя та здоров'я дітей . Перешкоджання вакцинації саме так повинно розглядатись в судах .
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02.02.2022 19:15 Відповісти
КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ КОНАВІРУСУ В ІЗРАЇЛІ НАЙВИЩА В СВІТІ

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html https://.morgenpost.de/vermischtes/article234396131/omikron-israel-corona-welle-strategie.html
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02.02.2022 21:11 Відповісти
 
 