Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого

2 лютого Кабінет Міністрів розширив програму виплат за вакцинацію на підлітків віком 14-18 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що кошти можна буде отримати вже з 7 лютого за допомогою застосунку "Дія".

На ці гроші можна придбати:

квитки в кіно;

освітні курси;

квитки в театри, на концерти та розважальні послуги;

залізничні та авіа квитки;

тренування у спортзалі;

перебування в літньому/спортивному дитячому таборі;

книги;

канцелярські вироби;

відвідування дитячих позашкільних гуртків;

шкільне приладдя;

спортивні товари.

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"Програму "єПідтримка" ми постійно розширюємо. Наразі українці в межах цієї програми вже витратили 2,3 млрд гривень", - сказав Шмигаль.

Також повідомили, що близько 75 тисяч підлітків вже пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Було зазначено, що після того, як українцям віком від 60 років дозволили купувати ліки за ковідну тисячу, вони витратили на медичні препарати 132 млн гривень.

Шмигаль також нагадав, що в майбутньому людям з інвалідністю першої та другої групи також дозволять купувати ліки та оплачувати комунальні послуги за програмою "єПідтримка".

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