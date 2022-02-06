Українці вже витратили 2,5 мільярда "ковідної тисячі", - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що із поданих 8,1 млн заявок на отримання 1 тисячі гривень в межах програми єПідтримка вакциновані українці вже витратили 2,5 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив у Фейсбуці.

"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено. Найпопулярнішими напрямами залишаються книжки (885 млн грн), кіно (568 млн грн) і залізничні квитки (284 млн грн). На ліки українці віком від 60 років витратили вже 179 млн грн", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що отримати 1000 грн в межах програми єПідтримка тепер можуть і повністю щеплені підлітки від 14 років. "Цього тижня уряд розширив ініціативу Президента. Крім того, витратити кошти можна ще й на освітні курси, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію", - зауважив Прем’єр-міністр.

Окрім того, додав Шмигаль, за ініціативою Президента українці невдовзі зможуть отримати в межах програми додаткові 500 грн за бустерну дозу, а з 1 лютого відповідні ковід-сертифікати вже стали доступні в застосунку Дія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакциновані підлітки зможуть отримати СOVID-тисячу вже 7 лютого