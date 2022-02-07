Глава МИД Бельгии Вильмес отказалась комментировать свое возможное назначение генсеком НАТО
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес не стала комментировать журналистам сообщение агентства Bloomberg о том, что ее кандидатура рассматривается на замену генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийские СМИ.
Вернувшись из Омана и ОАЕ, где она сопровождала визит короля бельгийцев Филиппа, министр отказалась от комментариев.
Как сообщалось, Столтенберг был назначен 4 февраля главой Центробанка Норвегии. К новым обязанностям он приступит 1 декабря.
В Брюсселе указывают на преимущества потенциального бельгийского кандидата: бывший премьер-министр; первая женщина, которая могла бы возглавить Организацию Североатлантического договора; в совершенстве владеет обоими официальными языками НАТО - английским и французским.
Отметим, что 4 февраля немецкое информагентство dpa сообщило, что среди кандидатур на пост генсека НАТО - бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
На должность рассматриваются и действующие лидеры стран. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Румынии Клаус Йоханнис. Возглавить Североатлантический альянс также может политик из Италии, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.
