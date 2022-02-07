РУС
Глава МИД Бельгии Вильмес отказалась комментировать свое возможное назначение генсеком НАТО

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес не стала комментировать журналистам сообщение агентства Bloomberg о том, что ее кандидатура рассматривается на замену генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийские СМИ.

Вернувшись из Омана и ОАЕ, где она сопровождала визит короля бельгийцев Филиппа, министр отказалась от комментариев.

Как сообщалось, Столтенберг был назначен 4 февраля главой Центробанка Норвегии. К новым обязанностям он приступит 1 декабря.

В Брюсселе указывают на преимущества потенциального бельгийского кандидата: бывший премьер-министр; первая женщина, которая могла бы возглавить Организацию Североатлантического договора; в совершенстве владеет обоими официальными языками НАТО - английским и французским.

Также читайте: Члены НАТО готовы к двум сценариям нападения России на Украину, - МИД Польши

Отметим, что 4 февраля немецкое информагентство dpa сообщило, что среди кандидатур на пост генсека НАТО - бывшая премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

На должность рассматриваются и действующие лидеры стран. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Румынии Клаус Йоханнис. Возглавить Североатлантический альянс также может политик из Италии, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.

Тільки Даля!
07.02.2022 08:30 Ответить
+1
П-ц, які "переваги" цієї кандидатки - перша жінка і володіє двома мовами!
Генсеком НАТО має бути не всяка розмазня, а досвічений професіонал, бажано американський генерал з досвідом бойових дій (у В"єтнамі, Сирії, Іраку, Афганістані, на Балканах...). Ця демократична цивільно-гендерна ху.ня вилізе для Альянсу раком. НАТО уже і без того хитається...
07.02.2022 10:47 Ответить
