Глава МИД Бельгии Вильмес отказалась комментировать свое возможное назначение генсеком НАТО

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес не стала комментировать журналистам сообщение агентства Bloomberg о том, что ее кандидатура рассматривается на замену генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийские СМИ.

Вернувшись из Омана и ОАЕ, где она сопровождала визит короля бельгийцев Филиппа, министр отказалась от комментариев.

Как сообщалось, Столтенберг был назначен 4 февраля главой Центробанка Норвегии. К новым обязанностям он приступит 1 декабря.

В Брюсселе указывают на преимущества потенциального бельгийского кандидата: бывший премьер-министр; первая женщина, которая могла бы возглавить Организацию Североатлантического договора; в совершенстве владеет обоими официальными языками НАТО - английским и французским.

Отметим, что 4 февраля немецкое информагентство dpa сообщило, что среди кандидатур на пост генсека НАТО - бывшая премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

На должность рассматриваются и действующие лидеры стран. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Румынии Клаус Йоханнис. Возглавить Североатлантический альянс также может политик из Италии, бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.