Глава МЗС Бельгії Вільмес відмовилася коментувати своє можливе призначення генсеком НАТО

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес не стала коментувати журналістам повідомлення агентства Bloomberg про те, що її кандидатура розглядається на заміну генеральному секретарю НАТО Йєнсу Столтенбергу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на бельгійські ЗМІ.

Повернувшись із Оману та ОАЄ, де вона супроводжувала візит короля бельгійців Філіпа, міністр відмовилася від коментарів.

Як повідомлялося, Столтенберга було призначено 4 лютого головою Центробанку Норвегії. Нові обов'язки він почне виконувати 1 грудня.

У Брюсселі вказують на переваги потенційного бельгійського кандидата: колишній прем'єр-міністр; перша жінка, яка могла б очолити Організацію Північноатлантичного договору; досконало володіє обома офіційними мовами НАТО - англійською та французькою.

Зазначимо, що 4 лютого німецьке інформагентство dpa повідомило, що серед кандидатур на пост генсека НАТО — колишня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.<

На посаду розглядаються і чинні лідери країн. Зокрема прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та президент Румунії Клаус Йоханніс. Очолити Північноатлантичний альянс також може політик з Італії, колишня Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні.