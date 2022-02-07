Сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить на случай военных действий
Часть сотрудников МЧС Беларуси планируется вооружить на случай конфликта или военных действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА, этот вопрос обсуждался на встрече Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с представителями ведомства.
По его словам, сотрудники МЧС могли бы быть задействованы наравне с армией в случае военного конфликта.
"Сотрудники МЧС — ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие. <...> Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать", — сказал Лукашенко.
По информации Минска, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек границу Беларуси, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил республики. В Украине этот инцидент назвали "очередной провокацией" Беларуси.
Лукашенко в конце января заявил, что то Беларусь укрепляет государственную границу с Украиной, "потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками".
Самый загруженный проездной пункт находится на выезде в Польшу - это ПП «Козловичи». Там скопилось более 800 автомобилей. В Латвийском направлении на данный момент больше всего автомобилей находится в ПП «Урбаны» - там более 610 фур. В Литве самые большие очереди на пропускном пункте «Бенякони» - там ожидает более 570 автомобилей.
Напомним, 1 февраля на границе находилось около 3,5 тыс. фур. На следующий день в очередях было больше 4 тыс. машин. 5 февраля в очередях уже было 4,3 тыс. автомобилей.
Причина, по которой очереди настолько длинные, пока не ясна.
Туфли они снимали...... Цветочки берегли.... Не майданили.... И вот
тепер це по факту Північно-Східний федокруг рф, набитий її військами
коли війська стоять два місяці в болоті по коліно на сухпайку раз на два дні - дуже велика імовірність, що почнуть стріляти
питання - по кому і в який/чий бік
Результат : Росія знімає війська з Білорусі і в авральному порядку жене в Сибір Китайці розносять ТрансСиб і БАМ ракетними ударами (Дивізіони вже розміщені на постійній основі у північних провінціях) і війська сидять у ешелонах десь по Омській області
А в БРСР - "безвладдя" Кацапам не до білорусів а самі війська БРСР перемелені в "асвабадительних баях" першого періоду війни на українському кордоні І війна або закінчиться "перемир"ям" (поки вони будуть між собою різаться ліквідуючи "лукашистів") або війна прийде на територію БРСР От тоді "стрибки" і можуть знадобиться Але враховуючи як білоруси у ІІ Світову "закладали" "партизанів" і німцям і "совітам" - довго вони не протримаються!
Я еще в 2017 г. был в Минске и поразила промытость мозгов большинства, с кем имел возможность побеседовать - они мне рассказывали, про бандеровцев, что на донбассе воюют французы и американцы, НАТО и т.п......
П.С.
Честно признаться, были приятные собеседники, с пониманием ситуации и поддержкой Украине, но было их мало.....
"бЄдні та нещасні пожежники у трусіках" - жертви кровожерливих фошиздо-бандерівців..
А тут, нужно хорошо подумать "ребятам крепким". Стрелять в них будут, точно так же, как и всех остальных военнослужащих.
И пытать.