Сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить на случай военных действий

Часть сотрудников МЧС Беларуси планируется вооружить на случай конфликта или военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА, этот вопрос обсуждался на встрече Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с представителями ведомства.

По его словам, сотрудники МЧС могли бы быть задействованы наравне с армией в случае военного конфликта.

"Сотрудники МЧС — ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие. <...> Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать", — сказал Лукашенко.

По информации Минска, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек границу Беларуси, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил республики. В Украине этот инцидент назвали "очередной провокацией" Беларуси.

Лукашенко в конце января заявил, что то Беларусь укрепляет государственную границу с Украиной, "потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками".