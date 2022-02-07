РУС
Сотрудников МЧС Беларуси планируют вооружить на случай военных действий

Часть сотрудников МЧС Беларуси планируется вооружить на случай конфликта или военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА, этот вопрос обсуждался на встрече Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, с представителями ведомства.

По его словам, сотрудники МЧС могли бы быть задействованы наравне с армией в случае военного конфликта.

"Сотрудники МЧС — ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие. <...> Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать", — сказал Лукашенко.

По информации Минска, 24 января украинский беспилотник незаконно пересек границу Беларуси, который затем принудили к посадке специалисты Вооруженных сил республики.  В Украине этот инцидент назвали "очередной провокацией" Беларуси.

Лукашенко в конце января заявил, что то Беларусь укрепляет государственную границу с Украиной, "потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками".

+11
Империи нужно больше мяса.....
Туфли они снимали...... Цветочки берегли.... Не майданили.... И вот
показать весь комментарий
07.02.2022 11:57 Ответить
+7
показать весь комментарий
07.02.2022 12:04 Ответить
+5
нема там ніякого мнс, як не існує більше й Білорусі
тепер це по факту Північно-Східний федокруг рф, набитий її військами
коли війська стоять два місяці в болоті по коліно на сухпайку раз на два дні - дуже велика імовірність, що почнуть стріляти
питання - по кому і в який/чий бік
показать весь комментарий
07.02.2022 11:59 Ответить
На границах РБ с ЕС в очередях все еще несколько тысяч машин. На 8.00 7 февраля в пунктах пропуска находится более 4740 фур, сообщает Госпогранкомитет.

Самый загруженный проездной пункт находится на выезде в Польшу - это ПП «Козловичи». Там скопилось более 800 автомобилей. В Латвийском направлении на данный момент больше всего автомобилей находится в ПП «Урбаны» - там более 610 фур. В Литве самые большие очереди на пропускном пункте «Бенякони» - там ожидает более 570 автомобилей.

Напомним, 1 февраля на границе находилось около 3,5 тыс. фур. На следующий день в очередях было больше 4 тыс. машин. 5 февраля в очередях уже было 4,3 тыс. автомобилей.

Причина, по которой очереди настолько длинные, пока не ясна.
https://t.me/charter97_org/61300
показать весь комментарий
07.02.2022 11:57 Ответить
може тупо не випускають водіїв віком від 18 до 45 ?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:16 Ответить
Це добре. Може скоріше грохнуть цього упиря .
показать весь комментарий
07.02.2022 11:57 Ответить
треба йти вмирати
показать весь комментарий
07.02.2022 12:01 Ответить
Совсем Лука про своё очелло не беспокоится. ***** может и повезут в трибунал, а может свои раньше грохнут, а вот бульбофюрера наказать сам Бог велел
показать весь комментарий
07.02.2022 11:58 Ответить
не тіште себе примарами. Якщо почнуть то лише в наш бік. Бо там всі схибнуті імперські шовеністи. Інакші в них до війська не йдуть
показать весь комментарий
07.02.2022 12:18 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 12:04 Ответить
Да уж братья , и с такими дегенератами мы же жили в одной стране . (
показать весь комментарий
07.02.2022 12:12 Ответить
ми ж не добровільно жили! а були захоплені 300 років тому силою. Згадайте про війну 1654-1667 і спалення ордою Батурина
показать весь комментарий
07.02.2022 12:21 Ответить
Так эти падлы спят и видят, что бы нас опять затащить в это стойло и руками украинцев жарок загребать. Сами эти тупые скоты кроме убивать больше ничего не умеют
показать весь комментарий
07.02.2022 12:31 Ответить
да здравствуєт саюзнає гасударство с вєлікай расісєй!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:13 Ответить
назад до сесесеру, пожежники там теж мали зброю до 80 -х
показать весь комментарий
07.02.2022 12:22 Ответить
Че, все так плохо в Белоруссии?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:34 Ответить
То вони "стрибків" готують! Уяви картину - почалися бої на білоруському кордоні І тут Китай починає вводить війська на територіє Далекого Сходу - для захисту "китайськомовних" (адже пробувать штурмувать Тайвань - це зв"язаться з США А вони до цього не готові - ні флоту для удару по базах ВМФ ні сил для удару по території США Японці вже знають що таке - "нестача ресурсів" у війні з США) Так що перед тим як воювать з США треба забезпечить матеріально-технічну базу І крім Росії нічого "під рукою" немає
Результат : Росія знімає війська з Білорусі і в авральному порядку жене в Сибір Китайці розносять ТрансСиб і БАМ ракетними ударами (Дивізіони вже розміщені на постійній основі у північних провінціях) і війська сидять у ешелонах десь по Омській області
А в БРСР - "безвладдя" Кацапам не до білорусів а самі війська БРСР перемелені в "асвабадительних баях" першого періоду війни на українському кордоні І війна або закінчиться "перемир"ям" (поки вони будуть між собою різаться ліквідуючи "лукашистів") або війна прийде на територію БРСР От тоді "стрибки" і можуть знадобиться Але враховуючи як білоруси у ІІ Світову "закладали" "партизанів" і німцям і "совітам" - довго вони не протримаються!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:03 Ответить
одне застереження: китайці вже орендують на ДС території, що ними йдуть і Транссіб, і БАМ... тож по факту їх можуть швидко блоканути для російських вантажів, як треба буде
показать весь комментарий
07.02.2022 13:38 Ответить
Логический финал - Беларусь на подтанцовке у РФ, копируя всё самое худшее !
Я еще в 2017 г. был в Минске и поразила промытость мозгов большинства, с кем имел возможность побеседовать - они мне рассказывали, про бандеровцев, что на донбассе воюют французы и американцы, НАТО и т.п......
П.С.
Честно признаться, были приятные собеседники, с пониманием ситуации и поддержкой Украине, но было их мало.....
показать весь комментарий
07.02.2022 12:47 Ответить
досить зручно для влаштування інцидентів і виправдання нападу на Україну - вдягти орків хйла, вже зі своєю зброєю, у форму МНС Білорусі..
"бЄдні та нещасні пожежники у трусіках" - жертви кровожерливих фошиздо-бандерівців..
показать весь комментарий
07.02.2022 12:48 Ответить
Зарганотряди створює, щоб армія не розбіглася. За Таргана з Колєнькою немає дурних життя класти.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
А дурачок не понимает что, в случае вооружения МЧС, "ребята крепкие", МГНОВЕННО становятся КОМБАТАНТАМИ.
А тут, нужно хорошо подумать "ребятам крепким". Стрелять в них будут, точно так же, как и всех остальных военнослужащих.
И пытать.
показать весь комментарий
07.02.2022 21:06 Ответить
 
 