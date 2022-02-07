Співробітників МНС Білорусі планують озброїти на випадок воєнних дій
Частину співробітників МНС Білорусії планують озброїти на випадок конфлікту чи воєнних дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА, це питання обговорювалося на зустрічі Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, із представниками відомства.
За його словами, співробітники МНС могли б бути задіяні нарівні з армією у разі воєнного конфлікту.
"Співробітники МНС – хлопці міцні. І не лише хлопці. У мене вони викликають дуже серйозну повагу. Ось де б МНС не було, вони одні з найкращих, якщо не найкращі. <...> Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми такими їх і вважаємо. Але для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, щоб ми визначили у МНС, яку частину ми озброюватимемо", - сказав Лукашенко.
За інформацією Мінська, 24 січня начебто український безпілотник незаконно перетнув кордон Білорусі. У зв'язку з цим 3 лютого посла України в Мінську викликали в МЗС Білорусії, де йому заявили протест. В Україні цей інцидент вважають черговою провокацією Білорусі.
Лукашенко наприкінці січня заявив, що Білорусія зміцнює державний кордон з Україною, "бо на кордоні з Україною у нас не краще, ніж з поляками".
Туфли они снимали...... Цветочки берегли.... Не майданили.... И вот
тепер це по факту Північно-Східний федокруг рф, набитий її військами
коли війська стоять два місяці в болоті по коліно на сухпайку раз на два дні - дуже велика імовірність, що почнуть стріляти
питання - по кому і в який/чий бік
Результат : Росія знімає війська з Білорусі і в авральному порядку жене в Сибір Китайці розносять ТрансСиб і БАМ ракетними ударами (Дивізіони вже розміщені на постійній основі у північних провінціях) і війська сидять у ешелонах десь по Омській області
А в БРСР - "безвладдя" Кацапам не до білорусів а самі війська БРСР перемелені в "асвабадительних баях" першого періоду війни на українському кордоні І війна або закінчиться "перемир"ям" (поки вони будуть між собою різаться ліквідуючи "лукашистів") або війна прийде на територію БРСР От тоді "стрибки" і можуть знадобиться Але враховуючи як білоруси у ІІ Світову "закладали" "партизанів" і німцям і "совітам" - довго вони не протримаються!
Я еще в 2017 г. был в Минске и поразила промытость мозгов большинства, с кем имел возможность побеседовать - они мне рассказывали, про бандеровцев, что на донбассе воюют французы и американцы, НАТО и т.п......
П.С.
Честно признаться, были приятные собеседники, с пониманием ситуации и поддержкой Украине, но было их мало.....
"бЄдні та нещасні пожежники у трусіках" - жертви кровожерливих фошиздо-бандерівців..
А тут, нужно хорошо подумать "ребятам крепким". Стрелять в них будут, точно так же, как и всех остальных военнослужащих.
И пытать.