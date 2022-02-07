УКР
Співробітників МНС Білорусі планують озброїти на випадок воєнних дій

Частину співробітників МНС Білорусії планують озброїти на випадок конфлікту чи воєнних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА, це питання обговорювалося на зустрічі Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, із представниками відомства.

За його словами, співробітники МНС могли б бути задіяні нарівні з армією у разі воєнного конфлікту.

"Співробітники МНС – хлопці міцні. І не лише хлопці. У мене вони викликають дуже серйозну повагу. Ось де б МНС не було, вони одні з найкращих, якщо не найкращі. <...> Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми такими їх і вважаємо. Але для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, щоб ми визначили у МНС, яку частину ми озброюватимемо", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Український безпілотник", перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider

За інформацією Мінська, 24 січня начебто український безпілотник незаконно перетнув кордон Білорусі. У зв'язку з цим 3 лютого посла України в Мінську викликали в МЗС Білорусії, де йому заявили протест. В Україні цей інцидент вважають черговою провокацією Білорусі. 

Лукашенко наприкінці січня заявив, що Білорусія зміцнює державний кордон з Україною, "бо на кордоні з Україною у нас не краще, ніж з поляками".

Білорусь (8085) безпілотник (4942)
Топ коментарі
+11
Империи нужно больше мяса.....
Туфли они снимали...... Цветочки берегли.... Не майданили.... И вот
07.02.2022 11:57 Відповісти
+7
07.02.2022 12:04 Відповісти
+5
нема там ніякого мнс, як не існує більше й Білорусі
тепер це по факту Північно-Східний федокруг рф, набитий її військами
коли війська стоять два місяці в болоті по коліно на сухпайку раз на два дні - дуже велика імовірність, що почнуть стріляти
питання - по кому і в який/чий бік
07.02.2022 11:59 Відповісти
На границах РБ с ЕС в очередях все еще несколько тысяч машин. На 8.00 7 февраля в пунктах пропуска находится более 4740 фур, сообщает Госпогранкомитет.

Самый загруженный проездной пункт находится на выезде в Польшу - это ПП «Козловичи». Там скопилось более 800 автомобилей. В Латвийском направлении на данный момент больше всего автомобилей находится в ПП «Урбаны» - там более 610 фур. В Литве самые большие очереди на пропускном пункте «Бенякони» - там ожидает более 570 автомобилей.

Напомним, 1 февраля на границе находилось около 3,5 тыс. фур. На следующий день в очередях было больше 4 тыс. машин. 5 февраля в очередях уже было 4,3 тыс. автомобилей.

Причина, по которой очереди настолько длинные, пока не ясна.
https://t.me/charter97_org/61300
07.02.2022 11:57 Відповісти
може тупо не випускають водіїв віком від 18 до 45 ?
07.02.2022 12:16 Відповісти
Це добре. Може скоріше грохнуть цього упиря .
07.02.2022 11:57 Відповісти
треба йти вмирати
07.02.2022 12:01 Відповісти
Совсем Лука про своё очелло не беспокоится. ***** может и повезут в трибунал, а может свои раньше грохнут, а вот бульбофюрера наказать сам Бог велел
07.02.2022 11:58 Відповісти
не тіште себе примарами. Якщо почнуть то лише в наш бік. Бо там всі схибнуті імперські шовеністи. Інакші в них до війська не йдуть
07.02.2022 12:18 Відповісти
07.02.2022 12:04 Відповісти
Да уж братья , и с такими дегенератами мы же жили в одной стране . (
07.02.2022 12:12 Відповісти
ми ж не добровільно жили! а були захоплені 300 років тому силою. Згадайте про війну 1654-1667 і спалення ордою Батурина
07.02.2022 12:21 Відповісти
Так эти падлы спят и видят, что бы нас опять затащить в это стойло и руками украинцев жарок загребать. Сами эти тупые скоты кроме убивать больше ничего не умеют
07.02.2022 12:31 Відповісти
да здравствуєт саюзнає гасударство с вєлікай расісєй!
07.02.2022 12:13 Відповісти
назад до сесесеру, пожежники там теж мали зброю до 80 -х
07.02.2022 12:22 Відповісти
Че, все так плохо в Белоруссии?
07.02.2022 12:34 Відповісти
То вони "стрибків" готують! Уяви картину - почалися бої на білоруському кордоні І тут Китай починає вводить війська на територіє Далекого Сходу - для захисту "китайськомовних" (адже пробувать штурмувать Тайвань - це зв"язаться з США А вони до цього не готові - ні флоту для удару по базах ВМФ ні сил для удару по території США Японці вже знають що таке - "нестача ресурсів" у війні з США) Так що перед тим як воювать з США треба забезпечить матеріально-технічну базу І крім Росії нічого "під рукою" немає
Результат : Росія знімає війська з Білорусі і в авральному порядку жене в Сибір Китайці розносять ТрансСиб і БАМ ракетними ударами (Дивізіони вже розміщені на постійній основі у північних провінціях) і війська сидять у ешелонах десь по Омській області
А в БРСР - "безвладдя" Кацапам не до білорусів а самі війська БРСР перемелені в "асвабадительних баях" першого періоду війни на українському кордоні І війна або закінчиться "перемир"ям" (поки вони будуть між собою різаться ліквідуючи "лукашистів") або війна прийде на територію БРСР От тоді "стрибки" і можуть знадобиться Але враховуючи як білоруси у ІІ Світову "закладали" "партизанів" і німцям і "совітам" - довго вони не протримаються!
07.02.2022 13:03 Відповісти
одне застереження: китайці вже орендують на ДС території, що ними йдуть і Транссіб, і БАМ... тож по факту їх можуть швидко блоканути для російських вантажів, як треба буде
07.02.2022 13:38 Відповісти
Логический финал - Беларусь на подтанцовке у РФ, копируя всё самое худшее !
Я еще в 2017 г. был в Минске и поразила промытость мозгов большинства, с кем имел возможность побеседовать - они мне рассказывали, про бандеровцев, что на донбассе воюют французы и американцы, НАТО и т.п......
П.С.
Честно признаться, были приятные собеседники, с пониманием ситуации и поддержкой Украине, но было их мало.....
07.02.2022 12:47 Відповісти
досить зручно для влаштування інцидентів і виправдання нападу на Україну - вдягти орків хйла, вже зі своєю зброєю, у форму МНС Білорусі..
"бЄдні та нещасні пожежники у трусіках" - жертви кровожерливих фошиздо-бандерівців..
07.02.2022 12:48 Відповісти
Зарганотряди створює, щоб армія не розбіглася. За Таргана з Колєнькою немає дурних життя класти.
07.02.2022 13:11 Відповісти
А дурачок не понимает что, в случае вооружения МЧС, "ребята крепкие", МГНОВЕННО становятся КОМБАТАНТАМИ.
А тут, нужно хорошо подумать "ребятам крепким". Стрелять в них будут, точно так же, как и всех остальных военнослужащих.
И пытать.
07.02.2022 21:06 Відповісти
 
 