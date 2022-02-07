Співробітників МНС Білорусі планують озброїти на випадок воєнних дій

Частину співробітників МНС Білорусії планують озброїти на випадок конфлікту чи воєнних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелТА, це питання обговорювалося на зустрічі Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, із представниками відомства.

За його словами, співробітники МНС могли б бути задіяні нарівні з армією у разі воєнного конфлікту.

"Співробітники МНС – хлопці міцні. І не лише хлопці. У мене вони викликають дуже серйозну повагу. Ось де б МНС не було, вони одні з найкращих, якщо не найкращі. <...> Я хилю до того, що всі співробітники МНС, особливо за нинішнього міністра, хочуть бути силовим блоком. Силовики. Ми такими їх і вважаємо. Але для того, щоб бути силовиком, треба чудово володіти зброєю. Моє розпорядження було, щоб ми визначили у МНС, яку частину ми озброюватимемо", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Український безпілотник", перехоплений у Білорусі, виявився російським, - The Insider

За інформацією Мінська, 24 січня начебто український безпілотник незаконно перетнув кордон Білорусі. У зв'язку з цим 3 лютого посла України в Мінську викликали в МЗС Білорусії, де йому заявили протест. В Україні цей інцидент вважають черговою провокацією Білорусі.

Лукашенко наприкінці січня заявив, що Білорусія зміцнює державний кордон з Україною, "бо на кордоні з Україною у нас не краще, ніж з поляками".