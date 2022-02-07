Напряженная атмосфера между Западом и Россией сохраняется, - Песков

В последнее время Запад предпочитает игнорировать тему гарантий безопасности, которые требует Россия, и концентрируется на "мнимой угрозе нападения на Украину".

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Его спросили, можно ли говорить о снижении градуса напряженности в отношениях между Россией и Западом в последние дни.

"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему наши западные собеседники предпочитают не упоминать, - отреагировал Песков. - Они предпочитают вместо этой темы весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения России на Украину".

"Здесь тоже вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Мы слышим, как ежедневно сыплются разные заявления на этот счет и из США, и из европейских столиц, - продолжил Песков. - Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется".