Напряженная атмосфера между Западом и Россией сохраняется, - Песков

Напряженная атмосфера между Западом и Россией сохраняется, - Песков

В последнее время Запад предпочитает игнорировать тему гарантий безопасности, которые требует Россия, и концентрируется на "мнимой угрозе нападения на Украину".

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

Его спросили, можно ли говорить о снижении градуса напряженности в отношениях между Россией и Западом в последние дни.

"В первую очередь нужно сказать, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему наши западные собеседники предпочитают не упоминать, - отреагировал Песков. - Они предпочитают вместо этой темы весьма экзальтированно обсуждать существующую, по их мнению, проблему грядущего нападения России на Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ о концентрации российских войск у границ с Украиной: "Мы у себя дома"

"Здесь тоже вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Мы слышим, как ежедневно сыплются разные заявления на этот счет и из США, и из европейских столиц, - продолжил Песков. - Поэтому пока весьма и весьма напряженная атмосфера сохраняется".

+5
07.02.2022 13:12 Ответить
07.02.2022 13:12 Ответить
+2
07.02.2022 13:09 Ответить
07.02.2022 13:09 Ответить
+2
интересно,кто ж ее так напряг,эту атмосферу?
07.02.2022 13:22 Ответить
07.02.2022 13:22 Ответить
пургомет
07.02.2022 13:05 Ответить
07.02.2022 13:05 Ответить
аж 100 фамилий
07.02.2022 13:45 Ответить
07.02.2022 13:45 Ответить
Жить страшно !
07.02.2022 13:05 Ответить
07.02.2022 13:05 Ответить
07.02.2022 13:09 Ответить
07.02.2022 13:09 Ответить
07.02.2022 13:12 Ответить
07.02.2022 13:12 Ответить
правду говорят, что китайцы реально рослые. на голову выше самого путина, это ж где-то 2,30 у гвардейца, не меньше
07.02.2022 13:25 Ответить
07.02.2022 13:25 Ответить
07.02.2022 13:25 Ответить
07.02.2022 13:25 Ответить
Останнім часом Захід вважає за краще ігнорувати тему гарантій безпеки, які вимагає Росія, і концентрується на "уявній загрозі нападу на Україну". "ЛАПОТЬ" рашистський.Правильно-Рашист з 2014 року ігнорує гарантії безпеки для України,які вимагає і Україна і весь світ і концентрується на"уявній загрозі і НАТО І України територіальній цілосності рашистської федерації"
07.02.2022 13:11 Ответить
07.02.2022 13:11 Ответить
ху@лостан ніхто і ваша справа вже теляча. Обтекайте і чекайте що цивілізовані люди по вам вирішать
07.02.2022 13:12 Ответить
07.02.2022 13:12 Ответить
Анонсована від партнерів військова допомога активно постачається до України - відповідно до карти, яку підтверджують українські посадовці, тільки з 22 січня США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних ***********

07.02.2022 13:18 Ответить
07.02.2022 13:18 Ответить
дякую, кеп!
07.02.2022 13:21 Ответить
07.02.2022 13:21 Ответить
07.02.2022 13:21 Ответить
07.02.2022 13:21 Ответить
интересно,кто ж ее так напряг,эту атмосферу?
07.02.2022 13:22 Ответить
07.02.2022 13:22 Ответить
Старого пердуна до Кобзона відправляйте - атмосфера поліпшиться.
07.02.2022 13:24 Ответить
07.02.2022 13:24 Ответить
Усім селом накинулись, ледь шо відгавкалась
07.02.2022 13:25 Ответить
07.02.2022 13:25 Ответить
Да, нелегка самypайская жизнь
Hо делать себе хаpакиpи
Обидно, поевши пельменей... (с)
07.02.2022 13:27 Ответить
07.02.2022 13:27 Ответить
Песков стареет. Ему надо расслабиться.
07.02.2022 13:30 Ответить
07.02.2022 13:30 Ответить
а ти, баран, не бачиш, що у заходу зі всіма все добре крім вас, дебілів?
07.02.2022 13:38 Ответить
07.02.2022 13:38 Ответить
07.02.2022 13:48 Ответить
07.02.2022 13:48 Ответить
ПЕСКОВ!!!! куплю твою яхту за 5$ ,Не прогадай ,завтра за неё вообще ничего не получишь
07.02.2022 14:47 Ответить
07.02.2022 14:47 Ответить
 
 