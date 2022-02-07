УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4925 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 580 22

Напружена атмосфера між Заходом і Росією зберігається, - Пєсков

Напружена атмосфера між Заходом і Росією зберігається, - Пєсков

Останнім часом Захід вважає за краще ігнорувати тему гарантій безпеки, які вимагає Росія, і концентрується на "уявній загрозі нападу на Україну".

Про це заявив сьогодні на брифінгу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Його запитали, чи можна говорити про зниження градусу напруженості у відносинах між Росією та Заходом останніми днями.

"Насамперед треба сказати, що за останні дні не було нічого нового в плані теми гарантій безпеки для Росії. Цю тему наші західні співрозмовники вважають за краще не згадувати, - відреагував Пєсков. - Вони вважають за краще замість цієї теми дуже екзальтовано обговорювати існуючу, на їхню думку , проблему майбутнього нападу Росії на Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною: "Ми у себе вдома"

"Тут теж навряд чи можна говорити про якесь затишшя. Ми чуємо, як щодня сиплються різні заяви з цього приводу і зі США, і з європейських столиць, - продовжив Пєсков. - Тому поки що дуже напружена атмосфера зберігається".

Пєсков Дмитро (1760) росія (68027)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
07.02.2022 13:12 Відповісти
+2
показати весь коментар
07.02.2022 13:09 Відповісти
+2
интересно,кто ж ее так напряг,эту атмосферу?
показати весь коментар
07.02.2022 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пургомет
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
аж 100 фамилий
показати весь коментар
07.02.2022 13:45 Відповісти
Жить страшно !
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:09 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:12 Відповісти
правду говорят, что китайцы реально рослые. на голову выше самого путина, это ж где-то 2,30 у гвардейца, не меньше
показати весь коментар
07.02.2022 13:25 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:25 Відповісти
Останнім часом Захід вважає за краще ігнорувати тему гарантій безпеки, які вимагає Росія, і концентрується на "уявній загрозі нападу на Україну". "ЛАПОТЬ" рашистський.Правильно-Рашист з 2014 року ігнорує гарантії безпеки для України,які вимагає і Україна і весь світ і концентрується на"уявній загрозі і НАТО І України територіальній цілосності рашистської федерації"
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
ху@лостан ніхто і ваша справа вже теляча. Обтекайте і чекайте що цивілізовані люди по вам вирішать
показати весь коментар
07.02.2022 13:12 Відповісти
Анонсована від партнерів військова допомога активно постачається до України - відповідно до карти, яку підтверджують українські посадовці, тільки з 22 січня США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних ***********

показати весь коментар
07.02.2022 13:18 Відповісти
дякую, кеп!
показати весь коментар
07.02.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:21 Відповісти
интересно,кто ж ее так напряг,эту атмосферу?
показати весь коментар
07.02.2022 13:22 Відповісти
Старого пердуна до Кобзона відправляйте - атмосфера поліпшиться.
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
Усім селом накинулись, ледь шо відгавкалась
показати весь коментар
07.02.2022 13:25 Відповісти
Да, нелегка самypайская жизнь
Hо делать себе хаpакиpи
Обидно, поевши пельменей... (с)
показати весь коментар
07.02.2022 13:27 Відповісти
Песков стареет. Ему надо расслабиться.
показати весь коментар
07.02.2022 13:30 Відповісти
а ти, баран, не бачиш, що у заходу зі всіма все добре крім вас, дебілів?
показати весь коментар
07.02.2022 13:38 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:48 Відповісти
ПЕСКОВ!!!! куплю твою яхту за 5$ ,Не прогадай ,завтра за неё вообще ничего не получишь
показати весь коментар
07.02.2022 14:47 Відповісти
 
 