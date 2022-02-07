Напружена атмосфера між Заходом і Росією зберігається, - Пєсков

Останнім часом Захід вважає за краще ігнорувати тему гарантій безпеки, які вимагає Росія, і концентрується на "уявній загрозі нападу на Україну".

Про це заявив сьогодні на брифінгу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

Його запитали, чи можна говорити про зниження градусу напруженості у відносинах між Росією та Заходом останніми днями.

"Насамперед треба сказати, що за останні дні не було нічого нового в плані теми гарантій безпеки для Росії. Цю тему наші західні співрозмовники вважають за краще не згадувати, - відреагував Пєсков. - Вони вважають за краще замість цієї теми дуже екзальтовано обговорювати існуючу, на їхню думку , проблему майбутнього нападу Росії на Україну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ про концентрацію російських військ біля кордонів з Україною: "Ми у себе вдома"

"Тут теж навряд чи можна говорити про якесь затишшя. Ми чуємо, як щодня сиплються різні заяви з цього приводу і зі США, і з європейських столиць, - продовжив Пєсков. - Тому поки що дуже напружена атмосфера зберігається".