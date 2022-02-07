Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план продовольственной трансформации Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом говорится в Указе президента №41/2022 от 7 февраля.

Так, с целью "устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров" Зеленский поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать с участием ведущих отечественных и международных экспертов и с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, определенных Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 № 722, и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, предусмотрев, в частности:

1) определение национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в том числе по таким направлениям, как здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения;

2) обеспечение реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в частности, при разработке проектов прогнозных и программных документов и проектов нормативно-правовых актов, прежде всего в сферах сельского хозяйства, по вопросам продовольственной безопасности, безопасности и качества пищевых продуктов;

3) внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Также отмечается, что Указ вступает в силу с дня его опубликования.