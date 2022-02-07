Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план продовольственной трансформации Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом говорится в Указе президента №41/2022 от 7 февраля.
Так, с целью "устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров" Зеленский поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать с участием ведущих отечественных и международных экспертов и с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, определенных Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 № 722, и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, предусмотрев, в частности:
1) определение национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в том числе по таким направлениям, как здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения;
2) обеспечение реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в частности, при разработке проектов прогнозных и программных документов и проектов нормативно-правовых актов, прежде всего в сферах сельского хозяйства, по вопросам продовольственной безопасности, безопасности и качества пищевых продуктов;
3) внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Также отмечается, что Указ вступает в силу с дня его опубликования.
не здивуюсь голодомору через рік..
а, щн цей є... "аналтабу", який пожрав всю піццу на якісь зустрічі
опыт лугандона показал , что развороваливсе .
МОЖЕТ НАДО СТРАХОВАТЬ ИМУЩЕСТВО в западных страховых компаниях , чтобы потом выставить счета кацапам и белорусам?
велике табло і щоб не зникало.
хотел написать - дембеля... но то доя зельца непонятное слово))))
скоро под ОПой:
почати купувати борошно в турції,
а тепер почати розвивати продовольчу безпеку.
т.е. нам надо выращивать для него больше кустов коки???
Когда государство и КПСС занимались решением продовольственных вопросов и выполняли продовольственную программу, харчей в магазинах становилось всё меньше, пока они исчезли почти совсем.
Как только развитой социализм накрылся медным тазом, КПСС почила в Бозе, а решением продовольственного снабжения населения стал заниматься частный бизнес, всё и везде появилось в изобилии.
Ну при СССРе хотя бы руководство было более-менее вменяемое, и то не справлялось с обеспечением продуктами, а уж что будет, если наш дурачок, избранный мудрым народом на свою голову в президенты начнёт заниматься вопросами обеспечения посполитых продовольствием, страшно даже подумать.
Может, проще поменять дурачка на кого-то более вменяемого, чем давать ему возможность экспериментировать по своему разумению.
А то ведь и без жратвы можем остаться.
Рыночная экономика? Не, не слышал.
Госрезерв? Не, не слышал.
Вот прям счас все фермеры изучают трансформацию, а что им сеять.
А народ изучит, а что ему жрать.
Какая такая трансформация?...
В Украине хотят взыскать налоги за подработки: список профессий
https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist
https://inforesist.org/ua/v-ukra%d1%97ni-hochut-styagnuti-podatki-za-**********-spisok-profesij/ Читать материал на украинском
Фото: autocentre.ua
В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. Об этом пишет https://inforesist.org/goto/https://www.epravda.com.ua/publications/2022/02/7/682095/ ЭП .
Речь идет о налогах с подработки. Так, к примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром, ему придется платить налог. Для этого гражданам необходимо будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.
Согласно проекту, сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, в 2022 году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.
Благодаря кассовому аппарату налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет. Указанные отчеты налоговая будет посылать через «Дію». Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.
пора браться за эпоху передания....
пора закупать продукты мешками впрок
Высаживаем миллиард хлебных деревьев и запускаем группировку украинских спутников, которые круглогодично будут облучать деревья теплом.