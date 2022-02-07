РУС
Зеленский поручил разработать план продовольственной трансформации Украины

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать план продовольственной трансформации Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом говорится в Указе президента №41/2022 от 7 февраля.

Так, с целью "устойчивого экономического развития Украины, обеспечения национальных интересов в сфере продовольственной безопасности и дальнейшего утверждения нашего государства как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров" Зеленский поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать с участием ведущих отечественных и международных экспертов и с учетом Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, определенных Указом Президента Украины от 30 сентября 2019 № 722, и утвердить план мероприятий по трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, предусмотрев, в частности:

1) определение национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в том числе по таким направлениям, как здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения;

2) обеспечение реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года, в частности, при разработке проектов прогнозных и программных документов и проектов нормативно-правовых актов, прежде всего в сферах сельского хозяйства, по вопросам продовольственной безопасности, безопасности и качества пищевых продуктов;

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины есть значительный потенциал для увеличения своей роли в формировании устойчивого снабжения пищевой продукции, - Зеленский

3) внедрение системы мониторинга реализации национальных приоритетов трансформации продовольственных систем в Украине на период до 2030 года с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Также отмечается, что Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Зеленский Владимир (22060) продовольствие (262)
Топ комментарии
+43
Раз Вова взявся за продовольство, значить потрібно запасатись харчами
07.02.2022 13:07 Ответить
+28
07.02.2022 13:18 Ответить
+25
мля.. квартальне попандопуло добралося й до продовольства..
не здивуюсь голодомору через рік..
07.02.2022 13:14 Ответить
Жрать давай ,мать вашу так ...
07.02.2022 13:05 Ответить
07.02.2022 13:11 Ответить
07.02.2022 13:16 Ответить
мля.. квартальне попандопуло добралося й до продовольства..
не здивуюсь голодомору через рік..
07.02.2022 13:14 Ответить
"Згідно продовольчої програми Зеленського - населення вимушено переходить на триразове харчування : в понеділок-четвер і суботу"
07.02.2022 13:25 Ответить
07.02.2022 13:41 Ответить
Якщо за це взявся сам зелох, той який не "мальчик", то буде голод. Ти більш його же єдинокровні вже українцям три Голодомору зробили.
07.02.2022 14:09 Ответить
🐲🦠🤡🐛,ЧТОБ. ВЫ ГНДЫ ЗДОХЛИ
07.02.2022 15:31 Ответить
круглі миші потираюсть лапки...
07.02.2022 13:05 Ответить
07.02.2022 13:18 Ответить
Раз Вова взявся за продовольство, значить потрібно запасатись харчами
07.02.2022 13:07 Ответить
А когда он поручит разработать программу правительства в конце концов !?
07.02.2022 13:08 Ответить
Мене інше цікавить, якого хріна воно про 2030 рік базікає?
07.02.2022 13:14 Ответить
Ну як. Хто буде з нього що запитувати?
07.02.2022 13:29 Ответить
юзіку та стефанчуку..
а, щн цей є... "аналтабу", який пожрав всю піццу на якісь зустрічі
07.02.2022 13:18 Ответить
Готовімся к земле.
07.02.2022 13:08 Ответить
Значить вивезуть продовольство.
07.02.2022 13:08 Ответить
трансформируют в кеш ))))
07.02.2022 13:43 Ответить
Уже. Зерно 3 класса практически все вывезли.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:44 Ответить
07.02.2022 13:09 Ответить
А кто-то задумывался , как будет орда грабить супермаркеты и торговые центры?

опыт лугандона показал , что развороваливсе .
МОЖЕТ НАДО СТРАХОВАТЬ ИМУЩЕСТВО в западных страховых компаниях , чтобы потом выставить счета кацапам и белорусам?
07.02.2022 13:09 Ответить
"продовольственная трансформация" будет осуществляться через "продовольственные карточки"
07.02.2022 13:09 Ответить
знову жабу тОркнуло....
07.02.2022 13:12 Ответить
Вова взявся за продукти. Торба продуктам
07.02.2022 13:13 Ответить
так, срочно всем покупать хавку долгосрочного хранения
07.02.2022 13:15 Ответить
унівєр ім. голобородова підготує розрахунки для конала рада.
07.02.2022 13:15 Ответить
после лярда дерев и 20 новых бригад, зелье взялось за продовольствие)
07.02.2022 13:16 Ответить
деревья нужны для того, что бы всегда можно было потихоньку уйти в лес.
07.02.2022 13:42 Ответить
в лес уже иди, трансформатор
07.02.2022 13:18 Ответить
тем более мульярд ужеж насадил )))
07.02.2022 13:45 Ответить
Це щось буде аналогічно з меню в шкільних столових?
07.02.2022 13:18 Ответить
після того,як вчителі вже отримують обіцяні "зе" по 4 тисячі "зеленими зарплатні і пенсіонери отримують по 600 доларів пенсії наступним кроком стане " зелений продовольчий геноцид"
07.02.2022 13:19 Ответить
Оце чеше по вухах зедібілів. Яка трансформація? Ти, Осляра, вже аеропорти в кожному місті побудував? Університет ослів, найбільшу в світі авіакомпанію, космодром, мильярд дерев, в кожному дворі -спртивний майданчик, мангал і шаурмятню запустив?
07.02.2022 13:20 Ответить
Це зелене непорозуміння щось утне, можемо бути на порозі нового голодомору.
07.02.2022 13:23 Ответить
заберіть у нього кооооооооооокс
07.02.2022 13:24 Ответить
ЗелеБоб хоче перевести населення на споживання зеленої трави, ну щоб обличчя не стали як морда найЗеленішого.
07.02.2022 13:24 Ответить
Значит это пистец!
07.02.2022 13:28 Ответить
Это звучит как угроза...
07.02.2022 13:29 Ответить
А Цензор не может поставить табло с отсчётом дней до конца срока верхоглавноверховного ?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:29 Ответить
це найкрутіша ідея, яку я чув за останні роки.
велике табло і щоб не зникало.
07.02.2022 13:35 Ответить
типа... табло отсчета конца апокалипсиса...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:47 Ответить
мля,это ж сколько работы будет новой ВР и новому кабмину....полсрока придется только отменять зеленые нововведения
07.02.2022 13:30 Ответить
в турборежиме...
07.02.2022 13:55 Ответить
..и пакетно..
07.02.2022 14:38 Ответить
о! ну вот и до аграриев добрались.
скоро под ОПой:
07.02.2022 13:32 Ответить
Верю приЗЕденту. На завтрак можно смотреть Сватов, на обед Папика, а на ужин Голобродько или 95 квартал. А вот цены на газ, свет и воду нужно обязательно поднять. Во первых это удар под дых путену, а во вторых приобритение ахметовым,пинчуком, суркисами, коломойским новых вилл и недвижняка в Швейцарии/испании/Монако - это укрепление международного имеджа Украины как успешной и богатой европейской супердержавы. И вообще, кто плохо пишет за приЗЕдента тот - агент кремля, неофашист и антисемит.
07.02.2022 13:32 Ответить
для початку трансформації продовольчої програми, треба було вивезти та продати все зерно.
почати купувати борошно в турції,
а тепер почати розвивати продовольчу безпеку.
07.02.2022 13:33 Ответить
25 й съезд КПСС, Продовольстенная программа, Лёня Брежнев, дежа вю
07.02.2022 13:33 Ответить
Я читал материалы 22,2324,25 съезда и план развития Украины зели это просто детский лепет
07.02.2022 13:47 Ответить
Задолбал этот трансформатор. За что ни возьмется все в унылое зеленое говно превращается.
07.02.2022 13:33 Ответить
Украинцы стали поголовно безземельными. Только раклы -латифундисты типа Богдана ,сольского,косюков и других.Плюс раклы из местной властной шпаны с повадками кремлевского карлика..Реформа по обезземеливанию в разгаре.
07.02.2022 13:34 Ответить
вот оно че, просто двух месяцев и трускавецких специалистов не хватало, чтобы обеспечить устойчивое развитие, а щас все попрет
07.02.2022 13:34 Ответить
миллиард калорий
07.02.2022 13:36 Ответить
"как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции"
т.е. нам надо выращивать для него больше кустов коки???
07.02.2022 13:38 Ответить
Зелю завтра народ на вилы посадит ,а он планы до 30 года строит...
07.02.2022 13:43 Ответить
Ну все п$%#ц, не будет еды теперь. И сюда своими ручками кривыми тянется.
07.02.2022 13:43 Ответить
Я человек с опытом длительного проживания в СССРе.
Когда государство и КПСС занимались решением продовольственных вопросов и выполняли продовольственную программу, харчей в магазинах становилось всё меньше, пока они исчезли почти совсем.
Как только развитой социализм накрылся медным тазом, КПСС почила в Бозе, а решением продовольственного снабжения населения стал заниматься частный бизнес, всё и везде появилось в изобилии.
Ну при СССРе хотя бы руководство было более-менее вменяемое, и то не справлялось с обеспечением продуктами, а уж что будет, если наш дурачок, избранный мудрым народом на свою голову в президенты начнёт заниматься вопросами обеспечения посполитых продовольствием, страшно даже подумать.
Может, проще поменять дурачка на кого-то более вменяемого, чем давать ему возможность экспериментировать по своему разумению.
А то ведь и без жратвы можем остаться.
07.02.2022 13:43 Ответить
07.02.2022 15:52 Ответить
Цей трансформатор зламаний. Треба шукати новий!
07.02.2022 13:46 Ответить
07.02.2022 13:46 Ответить
Запланированный голод. Зерно уже вывезли все.
07.02.2022 13:47 Ответить
Где то в параллельной реальности...
Рыночная экономика? Не, не слышал.
Госрезерв? Не, не слышал.
Вот прям счас все фермеры изучают трансформацию, а что им сеять.
А народ изучит, а что ему жрать.
Какая такая трансформация?...
07.02.2022 13:47 Ответить
Результатом продовольчої програми зеленого шмуля буде збільшення імпорту продуктів харчування з Польші та Туреччини...
07.02.2022 13:49 Ответить
Vot skazhite pazhalusta , pachemu mne , staronnemu zritelju , prazhitav takije ZEnovosti , hochetsa rzhatj.....hmm
07.02.2022 13:56 Ответить
Тобто на ринкову економіку зєлєнскі не покладаються? Тягне на планову? Ринкова їм не подобається тому, що є НЕрегульованою і розвивається, спираючись на ринок і кон'юнктуру, вчасно реагуючи і перебудову чиїсь під запити споживачів. Але любителям жити за чужий кошт таке не підходить. Тому їм потрібно все зарегулювати законами, розпорядженнями, приписами, які дають змогу чинвнику заробляти, нічого не виробляючи.
07.02.2022 13:57 Ответить
07.02.2022 14:04 Ответить
Вова и Лена Селёдкины нагреваются продавая зерно а потом покупая его в виде муки, это бизнес такой....
07.02.2022 14:05 Ответить
покращення від Су Народа

В Украине хотят взыскать налоги за подработки: список профессий

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

https://inforesist.org/ua/v-ukra%d1%97ni-hochut-styagnuti-podatki-za-**********-spisok-profesij/ Читать материал на украинском

Фото: autocentre.ua

В Украине готовится проект налоговой реформы, согласно которому более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. Об этом пишет https://inforesist.org/goto/https://www.epravda.com.ua/publications/2022/02/7/682095/ ЭП .

Речь идет о налогах с подработки. Так, к примеру, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром, ему придется платить налог. Для этого гражданам необходимо будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.

Согласно проекту, сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат, в 2022 году это 994,5 тыс грн в год или 82 875 грн в месяц. За более высокие доходы налог составит 18%.

Благодаря кассовому аппарату налоговая будет считать сумму его дохода и сумму налога, которую нужно будет уплатить в бюджет. Указанные отчеты налоговая будет посылать через «Дію». Уплачивать этот налог нужно будет ежемесячно по итогам предыдущего месяца.

07.02.2022 14:10 Ответить
Звучит угрожающе, если чмо взялось за продовольствие, жди Голодомора
07.02.2022 14:12 Ответить
Просто голода. До Голодомора, надеюсь, уже никогда не дойдёт. Слишком много вменяемого и умеющего пользоваться оружием в Украине.
07.02.2022 14:27 Ответить
По задания своих кураторов хочет похоронить наш агропромышленный сектор. И это в стране-одном из ведущих экспортеров продовольствия.
07.02.2022 14:19 Ответить
"продовольствЄнная_проґрамма" Брежнєва... В травні 1982р ухвалено на пленумі цк, а в листопаді Брежнєв вирушив на лафеті в свою подорож до ями..
07.02.2022 14:24 Ответить
Держрезерв трансформували, наступне не важко передбачити. Говнокомандуючий трансформатор. Ну як можна було обирати таку потвору?
07.02.2022 14:25 Ответить
В 1933 одноплемінники Вовіка вже робила продовольчу трансформацію українцям..
07.02.2022 14:30 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат после того как его Сброд растянул госрезерв чем создал дефицит внутреннего рынка, что привело к охренительному скачку цен на большинство продуктов в частности подс.масло решил "заняться" продовольственной трансформацией, но это не Х,,,М по роялю стукать да ЗЕБилы....???
07.02.2022 14:38 Ответить
Прочитал текст . Да уж , одни наркоманы указ составляют , другой подписывает.
07.02.2022 14:49 Ответить
07.02.2022 14:51 Ответить
Вот теперь можно закупаться продуктами.
07.02.2022 15:06 Ответить
Ясно. Мышей занесут в Красную книгу и они будут подчиняться только ДБР.
07.02.2022 15:10 Ответить
А шо там на счет скумбрии? Будет по 8?
07.02.2022 15:13 Ответить
Ждём начало голодомора. Зе и его ЗЕшобла - враги украинцев. ***** капитулировать не получается, так они решили заморить Украину голодом
07.02.2022 15:47 Ответить
с эпохой бедности наборолся уже
пора браться за эпоху передания....

пора закупать продукты мешками впрок
07.02.2022 15:49 Ответить
Только тепер чекати голоду?
07.02.2022 16:00 Ответить
План прост и гениален!
Высаживаем миллиард хлебных деревьев и запускаем группировку украинских спутников, которые круглогодично будут облучать деревья теплом.
07.02.2022 17:14 Ответить
пистец.... это продразвертка?)
07.02.2022 19:37 Ответить
пидступная зрадулька.
07.02.2022 22:54 Ответить
Зеленський нас обкраде й звалить в свій Ізраїль
06.08.2022 21:11 Ответить
 
 