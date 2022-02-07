Зеленський доручив розробити план продовольчої трансформації України
Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити план продовольчої трансформації України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йдеться в Указі президента №41/2022 від 7 лютого.
Так, з метою "сталого економічного розвитку України, забезпечення національних інтересів у сфері продовольчої безпеки та подальшого утвердження нашої держави як одного зі світових лідерів постачання окремих видів сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів" Зеленський доручив Кабміну у двомісячний строк розробити за участю провідних вітчизняних і міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722, та затвердити план заходів щодо трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, передбачивши, зокрема:
1) визначення національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, у тому числі за такими напрямами, як здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення;
2) забезпечення реалізації національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, зокрема, під час розроблення проєктів прогнозних і програмних документів та проєктів нормативно-правових актів, насамперед у сферах сільського господарства, з питань продовольчої безпеки, безпечності та якості харчових продуктів;
3) запровадження системи моніторингу реалізації національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року з обов'язковим оприлюдненням результатів такого моніторингу щороку до 1 березня року, який настає за звітним.
Також зазначається, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.
