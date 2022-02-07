УКР
Зеленський доручив розробити план продовольчої трансформації України

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити план продовольчої трансформації України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йдеться в Указі президента №41/2022 від 7 лютого.

Так, з метою "сталого економічного розвитку України, забезпечення національних інтересів у сфері продовольчої безпеки та подальшого утвердження нашої держави як одного зі світових лідерів постачання окремих видів сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів" Зеленський доручив Кабміну у двомісячний строк розробити за участю провідних вітчизняних і міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722, та затвердити план заходів щодо трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, передбачивши, зокрема:

1) визначення національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, у тому числі за такими напрямами, як здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення;

2) забезпечення реалізації національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року, зокрема, під час розроблення проєктів прогнозних і програмних документів та проєктів нормативно-правових актів, насамперед у сферах сільського господарства, з питань продовольчої безпеки, безпечності та якості харчових продуктів;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції, - Зеленський

3) запровадження системи моніторингу реалізації національних пріоритетів трансформації продовольчих систем в Україні на період до 2030 року з обов'язковим оприлюдненням результатів такого моніторингу щороку до 1 березня року, який настає за звітним.

Також зазначається, що Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раз Вова взявся за продовольство, значить потрібно запасатись харчами
мля.. квартальне попандопуло добралося й до продовольства..
не здивуюсь голодомору через рік..
Жрать давай ,мать вашу так ...
мля.. квартальне попандопуло добралося й до продовольства..
не здивуюсь голодомору через рік..
"Згідно продовольчої програми Зеленського - населення вимушено переходить на триразове харчування : в понеділок-четвер і суботу"
Якщо за це взявся сам зелох, той який не "мальчик", то буде голод. Ти більш його же єдинокровні вже українцям три Голодомору зробили.
🐲🦠🤡🐛,ЧТОБ. ВЫ ГНДЫ ЗДОХЛИ
круглі миші потираюсть лапки...
Раз Вова взявся за продовольство, значить потрібно запасатись харчами
А когда он поручит разработать программу правительства в конце концов !?
Мене інше цікавить, якого хріна воно про 2030 рік базікає?
Ну як. Хто буде з нього що запитувати?
юзіку та стефанчуку..
а, щн цей є... "аналтабу", який пожрав всю піццу на якісь зустрічі
Готовімся к земле.
Значить вивезуть продовольство.
трансформируют в кеш ))))
Уже. Зерно 3 класса практически все вывезли.
А кто-то задумывался , как будет орда грабить супермаркеты и торговые центры?

опыт лугандона показал , что развороваливсе .
МОЖЕТ НАДО СТРАХОВАТЬ ИМУЩЕСТВО в западных страховых компаниях , чтобы потом выставить счета кацапам и белорусам?
"продовольственная трансформация" будет осуществляться через "продовольственные карточки"
знову жабу тОркнуло....
Вова взявся за продукти. Торба продуктам
так, срочно всем покупать хавку долгосрочного хранения
унівєр ім. голобородова підготує розрахунки для конала рада.
после лярда дерев и 20 новых бригад, зелье взялось за продовольствие)
деревья нужны для того, что бы всегда можно было потихоньку уйти в лес.
в лес уже иди, трансформатор
тем более мульярд ужеж насадил )))
Це щось буде аналогічно з меню в шкільних столових?
після того,як вчителі вже отримують обіцяні "зе" по 4 тисячі "зеленими зарплатні і пенсіонери отримують по 600 доларів пенсії наступним кроком стане " зелений продовольчий геноцид"
Оце чеше по вухах зедібілів. Яка трансформація? Ти, Осляра, вже аеропорти в кожному місті побудував? Університет ослів, найбільшу в світі авіакомпанію, космодром, мильярд дерев, в кожному дворі -спртивний майданчик, мангал і шаурмятню запустив?
Це зелене непорозуміння щось утне, можемо бути на порозі нового голодомору.
заберіть у нього кооооооооооокс
ЗелеБоб хоче перевести населення на споживання зеленої трави, ну щоб обличчя не стали як морда найЗеленішого.
Значит это пистец!
Это звучит как угроза...
А Цензор не может поставить табло с отсчётом дней до конца срока верхоглавноверховного ?
це найкрутіша ідея, яку я чув за останні роки.
велике табло і щоб не зникало.
типа... табло отсчета конца апокалипсиса...
хотел написать - дембеля... но то доя зельца непонятное слово))))
мля,это ж сколько работы будет новой ВР и новому кабмину....полсрока придется только отменять зеленые нововведения
в турборежиме...
..и пакетно..
о! ну вот и до аграриев добрались.
скоро под ОПой:
Верю приЗЕденту. На завтрак можно смотреть Сватов, на обед Папика, а на ужин Голобродько или 95 квартал. А вот цены на газ, свет и воду нужно обязательно поднять. Во первых это удар под дых путену, а во вторых приобритение ахметовым,пинчуком, суркисами, коломойским новых вилл и недвижняка в Швейцарии/испании/Монако - это укрепление международного имеджа Украины как успешной и богатой европейской супердержавы. И вообще, кто плохо пишет за приЗЕдента тот - агент кремля, неофашист и антисемит.
для початку трансформації продовольчої програми, треба було вивезти та продати все зерно.
почати купувати борошно в турції,
а тепер почати розвивати продовольчу безпеку.
25 й съезд КПСС, Продовольстенная программа, Лёня Брежнев, дежа вю
Я читал материалы 22,2324,25 съезда и план развития Украины зели это просто детский лепет
Задолбал этот трансформатор. За что ни возьмется все в унылое зеленое говно превращается.
Украинцы стали поголовно безземельными. Только раклы -латифундисты типа Богдана ,сольского,косюков и других.Плюс раклы из местной властной шпаны с повадками кремлевского карлика..Реформа по обезземеливанию в разгаре.
вот оно че, просто двух месяцев и трускавецких специалистов не хватало, чтобы обеспечить устойчивое развитие, а щас все попрет
миллиард калорий
"как одного из мировых лидеров поставок отдельных видов сельскохозяйственной продукции"
т.е. нам надо выращивать для него больше кустов коки???
Зелю завтра народ на вилы посадит ,а он планы до 30 года строит...
Ну все п$%#ц, не будет еды теперь. И сюда своими ручками кривыми тянется.
Я человек с опытом длительного проживания в СССРе.
Когда государство и КПСС занимались решением продовольственных вопросов и выполняли продовольственную программу, харчей в магазинах становилось всё меньше, пока они исчезли почти совсем.
Как только развитой социализм накрылся медным тазом, КПСС почила в Бозе, а решением продовольственного снабжения населения стал заниматься частный бизнес, всё и везде появилось в изобилии.
Ну при СССРе хотя бы руководство было более-менее вменяемое, и то не справлялось с обеспечением продуктами, а уж что будет, если наш дурачок, избранный мудрым народом на свою голову в президенты начнёт заниматься вопросами обеспечения посполитых продовольствием, страшно даже подумать.
Может, проще поменять дурачка на кого-то более вменяемого, чем давать ему возможность экспериментировать по своему разумению.
А то ведь и без жратвы можем остаться.
Цей трансформатор зламаний. Треба шукати новий!
Запланированный голод. Зерно уже вывезли все.
Где то в параллельной реальности...
Рыночная экономика? Не, не слышал.
Госрезерв? Не, не слышал.
Вот прям счас все фермеры изучают трансформацию, а что им сеять.
А народ изучит, а что ему жрать.
Какая такая трансформация?...
Результатом продовольчої програми зеленого шмуля буде збільшення імпорту продуктів харчування з Польші та Туреччини...
Vot skazhite pazhalusta , pachemu mne , staronnemu zritelju , prazhitav takije ZEnovosti , hochetsa rzhatj.....hmm
Тобто на ринкову економіку зєлєнскі не покладаються? Тягне на планову? Ринкова їм не подобається тому, що є НЕрегульованою і розвивається, спираючись на ринок і кон'юнктуру, вчасно реагуючи і перебудову чиїсь під запити споживачів. Але любителям жити за чужий кошт таке не підходить. Тому їм потрібно все зарегулювати законами, розпорядженнями, приписами, які дають змогу чинвнику заробляти, нічого не виробляючи.
Вова и Лена Селёдкины нагреваются продавая зерно а потом покупая его в виде муки, это бизнес такой....
Звучит угрожающе, если чмо взялось за продовольствие, жди Голодомора
Просто голода. До Голодомора, надеюсь, уже никогда не дойдёт. Слишком много вменяемого и умеющего пользоваться оружием в Украине.
По задания своих кураторов хочет похоронить наш агропромышленный сектор. И это в стране-одном из ведущих экспортеров продовольствия.
"продовольствЄнная_проґрамма" Брежнєва... В травні 1982р ухвалено на пленумі цк, а в листопаді Брежнєв вирушив на лафеті в свою подорож до ями..
Держрезерв трансформували, наступне не важко передбачити. Говнокомандуючий трансформатор. Ну як можна було обирати таку потвору?
В 1933 одноплемінники Вовіка вже робила продовольчу трансформацію українцям..
малоПИД,,,роский, бенин Нарко-Дегенерат после того как его Сброд растянул госрезерв чем создал дефицит внутреннего рынка, что привело к охренительному скачку цен на большинство продуктов в частности подс.масло решил "заняться" продовольственной трансформацией, но это не Х,,,М по роялю стукать да ЗЕБилы....???
Прочитал текст . Да уж , одни наркоманы указ составляют , другой подписывает.
Вот теперь можно закупаться продуктами.
Ясно. Мышей занесут в Красную книгу и они будут подчиняться только ДБР.
А шо там на счет скумбрии? Будет по 8?
Ждём начало голодомора. Зе и его ЗЕшобла - враги украинцев. ***** капитулировать не получается, так они решили заморить Украину голодом
с эпохой бедности наборолся уже
пора браться за эпоху передания....

пора закупать продукты мешками впрок
Только тепер чекати голоду?
План прост и гениален!
Высаживаем миллиард хлебных деревьев и запускаем группировку украинских спутников, которые круглогодично будут облучать деревья теплом.
пистец.... это продразвертка?)
пидступная зрадулька.
Зеленський нас обкраде й звалить в свій Ізраїль
