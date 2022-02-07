Реконструкция международного аэропорта "Ужгород" завершается, - ОГА
В международном аэропорту "Ужгород" капитально отремонтировали покрытие мест стоянки воздушных судов и почти завершили работы по восстановлению рулежной дорожки аэродрома.
Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.
На финальной стадии – реконструкция светосигнальной системы аэродрома и системы ее электроснабжения. Кроме того, начат капремонт покрытия перрона в зоне терминала аэродрома и разработан рабочий проект по реконструкции аэровокзала.
"В 2022 году реализацию этих проектов продолжат и уже вскоре аэропорт "Ужгород" будет полностью обновлен. Это долгожданная и важная реконструкция для нашего региона", - подчеркнул глава Закарпатской области.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского запланировано строительство трех новых аэропортов: возле Мариуполя, близ Краматорска и в г. Мукачево на Закарпатье.
