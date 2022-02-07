РУС
Реконструкция международного аэропорта "Ужгород" завершается, - ОГА

В международном аэропорту "Ужгород" капитально отремонтировали покрытие мест стоянки воздушных судов и почти завершили работы по восстановлению рулежной дорожки аэродрома.

 Об этом сообщает глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

На финальной стадии – реконструкция светосигнальной системы аэродрома и системы ее электроснабжения. Кроме того, начат капремонт покрытия перрона в зоне терминала аэродрома и разработан рабочий проект по реконструкции аэровокзала.

"В 2022 году реализацию этих проектов продолжат и уже вскоре аэропорт "Ужгород" будет полностью обновлен. Это долгожданная и важная реконструкция для нашего региона", - подчеркнул глава Закарпатской области.

Также читайте: Пограничную дорогу к КПП "Дяковцы" отремонтировали на Буковине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского запланировано строительство трех новых аэропортов: возле Мариуполя, близ Краматорска и в г. Мукачево на Закарпатье.

Реконструкция международного аэропорта Ужгород завершается, - ОГА 01

аэропорт (1523) Ужгород (442) Большая стройка (728) Закарпатская область (2685)
А где зебилы волающие:

- а патронный завод?!
07.02.2022 13:42 Ответить
А причем тут зебилы? Я никогда не был за зе, но считаю, что свой патронный завод Украине нужен. Нельзя вечно надеяться на советские запасы, и натовские подарки.
07.02.2022 14:07 Ответить
очерёдность проблемы.
07.02.2022 14:25 Ответить
Цікаво, яка з іноземних авіакомпаній літатиме з Ужгорода і куди саме? Особливо враховуючи, що місто знаходиться на самому кордоні, має найменше населення з усіх обласних центрів України і має розвинене наземне сполучення з сусідніми країнами
07.02.2022 14:36 Ответить
Скоро, скоро Закарпаття буде поперед всієї планети по кількості летовищ на область - вже розпочали проектування аеропорту імені Віктора Балоги у м. Мукачево! Як казав тов. О. Бендер : Всі на крило!! Вперед товаріщі в небо з ЮНАю(чи як там її)
07.02.2022 14:43 Ответить
 
 