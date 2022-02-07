Реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород" завершується, - ОДА

У міжнародному аеропорту "Ужгород" капітально відремонтували покриття місць стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

На фінальній стадії – реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання.

Роботи відбуваються в рамках програми "Велике будівництво".

Окрім цього, розпочато капремонт покриття перону в зоні терміналу аеродрому та розроблено робочий проєкт з реконструкції аеровокзалу.

"У 2022 році реалізацію цих проєктів продовжать і вже невдовзі аеропорт "Ужгород" буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону", - наголосив очільник Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського заплановане будівництво трьох нових аеропортів: біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у м. Мукачево на Закарпатті.

