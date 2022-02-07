УКР
Реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород" завершується, - ОДА

Реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород" завершується, - ОДА

У міжнародному аеропорту "Ужгород" капітально відремонтували покриття місць стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому.

Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

На фінальній стадії – реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання.

Роботи відбуваються в рамках програми "Велике будівництво".

Окрім цього, розпочато капремонт покриття перону в зоні терміналу аеродрому та розроблено робочий проєкт з реконструкції аеровокзалу.

"У 2022 році реалізацію цих проєктів продовжать і вже невдовзі аеропорт "Ужгород" буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону", - наголосив очільник Закарпатської області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського заплановане будівництво трьох нових аеропортів: біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у м. Мукачево на Закарпатті.

Реконструкція міжнародного аеропорту Ужгород завершується, - ОДА 01

Автор: 

аеропорт (1872) Ужгород (353) Велике будівництво (743) Закарпатська область (2167)
Коментувати
Сортувати:
А где зебилы волающие:

- а патронный завод?!
показати весь коментар
07.02.2022 13:42 Відповісти
А причем тут зебилы? Я никогда не был за зе, но считаю, что свой патронный завод Украине нужен. Нельзя вечно надеяться на советские запасы, и натовские подарки.
показати весь коментар
07.02.2022 14:07 Відповісти
очерёдность проблемы.
показати весь коментар
07.02.2022 14:25 Відповісти
Цікаво, яка з іноземних авіакомпаній літатиме з Ужгорода і куди саме? Особливо враховуючи, що місто знаходиться на самому кордоні, має найменше населення з усіх обласних центрів України і має розвинене наземне сполучення з сусідніми країнами
показати весь коментар
07.02.2022 14:36 Відповісти
Скоро, скоро Закарпаття буде поперед всієї планети по кількості летовищ на область - вже розпочали проектування аеропорту імені Віктора Балоги у м. Мукачево! Як казав тов. О. Бендер : Всі на крило!! Вперед товаріщі в небо з ЮНАю(чи як там її)
показати весь коментар
07.02.2022 14:43 Відповісти
 
 