Германия направила Украине письмо о намерении передать 5 тысяч шлемов, - Резников

Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных.

Об этом написал в твиттере министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", - отметил Резников.

Он поблагодарил посла Германии Анку Фельдгузен за ее работу и выразил надежду на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокированию закупок через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

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