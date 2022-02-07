Германия направила Украине письмо о намерении передать 5 тысяч шлемов, - Резников
Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 защитных шлемов для военных.
Об этом написал в твиттере министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о котором сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", - отметил Резников.
Он поблагодарил посла Германии Анку Фельдгузен за ее работу и выразил надежду на положительное решение по другим запросам из Украины и разблокированию закупок через Агентство НАТО по поддержке и поставке.
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Франція звинувачує Америку у зарозумілості, а Німеччина не хоче воювати.
з Німеччини:
- Скажіть, а чи є у вас у країні "німецька мрія"?
Той відказує:
- Була. Але вона нікому не сподобалася.
Це пздц!!
...или такие?
...или вообще такие?
Водій-німець, покрутившись, йде до найближчого будинку і стукає у двері, відчиняє старий і водій
звертається до нього:
- Діду, допоможи, у мене тут повний автобус із туристами-євреями поламався.
- Ну, чим я тобі можу допомогти? У мене тільки мікрохвильова піч.
арабськими субтитрами. Наступне новорічне звернення буде арабською
з німецькими субтитрами. Надалі передбачається німецькі субтитри прибрати.
як що так то велика подяка.
а от під кожен шолом ще по одній земля-повітря, було б класно.
як що так то велика подяка.
а от під кожен шолом ще по одній земля-повітря, було б класно.