Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5 тисяч шоломів, - Резніков
Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.
Про це написав у твітері міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - зазначив Резніков.
Він подякував послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.
Франція звинувачує Америку у зарозумілості, а Німеччина не хоче воювати.
з Німеччини:
- Скажіть, а чи є у вас у країні "німецька мрія"?
Той відказує:
- Була. Але вона нікому не сподобалася.
Це пздц!!
...или такие?
...или вообще такие?
Водій-німець, покрутившись, йде до найближчого будинку і стукає у двері, відчиняє старий і водій
звертається до нього:
- Діду, допоможи, у мене тут повний автобус із туристами-євреями поламався.
- Ну, чим я тобі можу допомогти? У мене тільки мікрохвильова піч.
арабськими субтитрами. Наступне новорічне звернення буде арабською
з німецькими субтитрами. Надалі передбачається німецькі субтитри прибрати.
як що так то велика подяка.
а от під кожен шолом ще по одній земля-повітря, було б класно.
як що так то велика подяка.
а от під кожен шолом ще по одній земля-повітря, було б класно.