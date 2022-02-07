Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5 тисяч шоломів, - Резніков

Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.

Про це написав у твітері міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - зазначив Резніков.

Він подякував послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.