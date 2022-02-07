УКР
Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5 тисяч шоломів, - Резніков

Німеччина надіслала Україні лист про намір передати 5 тисяч шоломів, - Резніков

Україна отримала офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.

Про це написав у твітері міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Отримано офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 шоломів, про який повідомила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт", - зазначив Резніков.

Він подякував послу Німеччини Анці Фельдгузен за її роботу та висловив сподівання на позитивне рішення щодо інших запитів з України та розблокування закупівель через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Німеччина (7746) оборона (4914) Резніков Олексій (1452) Фельдгузен Анка (111)
+26
4999 шлемов
07.02.2022 15:44 Відповісти
+12
и єто на 5000 шлемов больше, чем купила для ЗСУ бубочка, за последние 2 года
07.02.2022 15:40 Відповісти
+9
07.02.2022 15:49 Відповісти
Німеччина просуває шапкозакидальну тактику проти Росії...
07.02.2022 15:39 Відповісти
Гітлер завоював Європу швидше, ніж пацаки аеропорт в Донецьку?
07.02.2022 16:09 Відповісти
Украина должна передать Германии 2500 лифчиков . Пусть пошьют себе 5000 тюбетеек на свои тупые головы.
07.02.2022 17:08 Відповісти
негайно повернути взад і запросити нелетальні мухобойки для опьі.
07.02.2022 15:39 Відповісти
07.02.2022 15:55 Відповісти
Краще памперси для ОПУ - бо ще три-чотири борти із США і Великобританії і вони вже не будуть знать від чого обсираться більше - від неможливості виконать "хотєлки" Кремля чи від загрози їх "блискавичної" власної ліквідації українським народом!
07.02.2022 15:56 Відповісти
Скажу річ, яку всі замовчують, але памперси потрібні на фронті, в перше чергу пораненим, бо при подорожі він насить і нагадить, і санітарна машина буде довго смердіти. Велика купа новачків у першому бої роблять теж саме, і це норма. Мені то все одно, і сам з дивізіону гаубиць стріляв на навчаннях, і по нас кілька раз стріляли, особливо "обдаровані". А постріл 152 мм снарядом це щось. В 2014-2015 знову це згадав, коли по тобі гатять і не випадково.
07.02.2022 16:17 Відповісти
Не треба мені "відкривать Америку" Мені це прекрасно відомо -бачив "за рікою" Ще до розвалу СРСР
07.02.2022 16:26 Відповісти
Знати матеріал з якого шолом робиться, технологію виробництва, час експлуатації по нормативам і реальну, міряти, знати рік та місяць виробництва,.. То ви крутіше Супермена, взнати це усе, коли лише дивились бінокль. Я бачив китайців до 2 км, але повне ніщо у порівнянні з вами.
07.02.2022 17:38 Відповісти
Ти - ідіот? Спитайся у хлопців що пройшли Афган - "Що саме означало "за речкой"? Я не про шоломи писав а про миття "таблеток" після перевезення поранених в Кабул і Баграм І не тільки "таблеток" а й "санітарок" у "Тузелі" - після того як поранених розвантажували з "борта" і везли в Ташкентський госпіталь!
07.02.2022 17:50 Відповісти
Світ збожеволів: найкращий репер - білий, найкращий гравець у гольф - чорний,
Франція звинувачує Америку у зарозумілості, а Німеччина не хоче воювати.
07.02.2022 16:18 Відповісти
Капец кацапам,шоломами закидаем!
07.02.2022 15:39 Відповісти
Шоломами и зелеными какашками
07.02.2022 15:48 Відповісти
Пока что получается только шлимазлами.
07.02.2022 15:54 Відповісти
А може це "пікхельми" часів Бісмарка? Або Гінденбурга? Тоді цей антикваріат купу грошей коштує! Та й гострий шишак на шоломі можна навіть вважати зброєю. 😊
07.02.2022 16:01 Відповісти
Друзья, мы все ошибаемся. Оружие на продажу, шлемы на металлолом - новый бизнес Зе и Ко...(мпания)
07.02.2022 16:11 Відповісти
07.02.2022 15:39 Відповісти
Шалом, вам!)
07.02.2022 15:40 Відповісти
и єто на 5000 шлемов больше, чем купила для ЗСУ бубочка, за последние 2 года
07.02.2022 15:40 Відповісти
и на 20000 меньше чем Украина продала той же Германии в 2021
07.02.2022 15:46 Відповісти
А боты писали, что отказались от них, да и благодарности за помощь хрен дождёшься. Вот и верь их словам.
07.02.2022 15:43 Відповісти
кевлар или сталные еще вермахта?
07.02.2022 15:43 Відповісти
щедрая душа...
07.02.2022 15:43 Відповісти
и вы от таких ТЕТОК еще что-то требуете ?
07.02.2022 15:58 Відповісти
Пиз....ц! Солнечный ребенок!
07.02.2022 16:03 Відповісти
Обговорюємо на занятті "американську мрію", викладач запитує у хлопця
з Німеччини:
- Скажіть, а чи є у вас у країні "німецька мрія"?
Той відказує:
- Була. Але вона нікому не сподобалася.
07.02.2022 16:10 Відповісти
Благодійникі" ви наша, "умиротворці". дуже, дуже дякуємо
07.02.2022 15:43 Відповісти
Дуже дякуємо , прогундосив зенаркоша
07.02.2022 15:45 Відповісти
показати весь коментар
4999 шлемов
07.02.2022 15:44 Відповісти
рептилоид
07.02.2022 15:47 Відповісти
Еще один солнечный ребенок.
07.02.2022 16:05 Відповісти
вже потягнув і мабуть кришку від піаніно броньовану
07.02.2022 16:11 Відповісти
Шльома в шлемі...
07.02.2022 16:39 Відповісти
А де наші шоломі , мабуть гниють на складах !

Це пздц!!
07.02.2022 15:44 Відповісти
...такие?

...или такие?
...или вообще такие?
07.02.2022 15:44 Відповісти
Ого, 😆😏
07.02.2022 15:46 Відповісти
С орлом Зеленскому, с рогами Коломойскому.
07.02.2022 16:09 Відповісти
...у зельцмана уже есть
07.02.2022 16:51 Відповісти
молодці. У сліудующому Меморандумі буде оговорена дата поставки. Окремим Меморандумом слід оговорити спосіб доставки.Потів окремим документом будо визначено...
07.02.2022 15:44 Відповісти
С вшивой овци хоть шерсти клок.
07.02.2022 15:47 Відповісти
В этих шлемах наши будут максимально похожи на фашистов, что, в общем-то, российским пропагандонам и нужно
07.02.2022 15:47 Відповісти
+++
07.02.2022 16:11 Відповісти
Так чи інакше - дякуємо! Не Московії направили, а нам.
07.02.2022 15:48 Відповісти
хіба що...
07.02.2022 16:02 Відповісти
Лайно ці їх шоломи, вони на свою армію наклали, як наша влада на нашу армію. Самі зручні і не з кевлару, це остання модель каски армії Великобританії, тобто без терміну придатності, а от бронежилети у них заважкі, складні та незручні. І кількість касок смішна, що на половину тероборони не вистачить. І мабуть до строку придатності в них вже залишилось пару років, не більше.
07.02.2022 15:51 Відповісти
Московії також надали такі ж шоломи , отож наші військові і кацапи будуть в однакових ?
07.02.2022 15:51 Відповісти
"Намір"... А літаки зі Штатів возять десятками тон щодня. Може Німеччина з ****** про щось вже домовилась? (Польша виходить з чату)
07.02.2022 15:53 Відповісти
каски, конечно, не военные, а, скорее, строительные
07.02.2022 15:54 Відповісти
для великого будивництва
07.02.2022 15:55 Відповісти
но это не точно
07.02.2022 15:59 Відповісти
ДБР має назначити експертизи і визнати їх паршивими і залишити бійців без шоломів. Бо ті шоломи і бронежитети, що робилися при Порошенко, "згнили" на складах і вийшов їх строк придатності, а нових Володя Гундосович не наклепав, все зарив в російський бітум і вугілля.
07.02.2022 16:01 Відповісти
Нало послу Германии в ответ передать 5 тысяч газоотводных трубок с портретами Хутина. Их в попу вставляют при сильном метеоризме. Пусть копят естественые газы, с их меркантильностью вышодная вещь)
07.02.2022 16:07 Відповісти
Расщедрилась Германия неимоверно. После дождичка в четверг получим..
07.02.2022 16:07 Відповісти
Німеччина. Автобус повний туристів із Ізраїлю стоїть поламаний на узбіччі.
Водій-німець, покрутившись, йде до найближчого будинку і стукає у двері, відчиняє старий і водій
звертається до нього:
- Діду, допоможи, у мене тут повний автобус із туристами-євреями поламався.
- Ну, чим я тобі можу допомогти? У мене тільки мікрохвильова піч.
07.02.2022 16:13 Відповісти
У порівнянні з Ізраїлем, то так. Німеччина з початку конфлікту на сході України надала Києву фінансову допомогу розміром майже 1,4 мільярда євро. На запит "гуманітарна допомога Ізраїлю Україні з 2014" гугл видає - чи є антисемітизм в Україні.
07.02.2022 16:18 Відповісти
В 3:06 ночи 22 июня Начальник штаба Черноморского флота https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB контр-адмирал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иван Елисеев отдал приказ открыть огонь по германским самолётам, которые глубоко вторглись в воздушное пространство СССР. Этот приказ вошёл в историю как самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на СССР немецким войскамhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1941)#cite_note-5 [5] ....а війна офіційно почалась о 4 годині ранку...нагадує "український" безпілотник, що увійшов у повітряний простір Білорусії...
07.02.2022 16:10 Відповісти
Щедрость германии не знает границ--на целое письмо 2евро потратили.
07.02.2022 16:13 Відповісти
Новорічне звернення канцлера Німеччини вперше в 2022 р. транслюватиметься з
арабськими субтитрами. Наступне новорічне звернення буде арабською
з німецькими субтитрами. Надалі передбачається німецькі субтитри прибрати.
07.02.2022 16:15 Відповісти
Они б ещё деревянные щиты предложили.
07.02.2022 16:13 Відповісти
Вже два тижні про ці кастрюлі чуємо, а вони німчура і на це неспроможні!!!!! О це проблема!!!!!!!
07.02.2022 16:25 Відповісти
Та, и этим немцам "шалом" 5000 раз
07.02.2022 16:33 Відповісти
предлагаю Германии в качестве ответа предоставить 5 тыс памперсов
07.02.2022 16:42 Відповісти
а німці гарантують що їх шоломи врятують від ракет?
як що так то велика подяка.
а от під кожен шолом ще по одній земля-повітря, було б класно.
07.02.2022 16:49 Відповісти
а міністра оборони не збирається нам прислати, або кучку генералів на заміну існуючим щоб знали чого не хватає і почали дійсно розбудовувати армію.Щоб солдат не був непотрібом у недолугого командування
07.02.2022 16:50 Відповісти
а німці гарантують що їх шоломи врятують від ракет?
як що так то велика подяка.
а от під кожен шолом ще по одній земля-повітря, було б класно.
07.02.2022 16:50 Відповісти
Це для параду перемоги у Москві. Далекоглядні.
07.02.2022 16:59 Відповісти
І акт на кожну з 5000 касок в 3-х примірниках. Німецька педантичність
07.02.2022 18:26 Відповісти
В знак подяки назад українці зкеровують 5000памперсів.
07.02.2022 18:35 Відповісти
Нехай залишить собі замість нічних горщиків.
07.02.2022 18:43 Відповісти
5000 шт. SS- овских с рунами отправили бы...2 штурмовых бригады одеть и на Москву....сдались бы кацапы без боя...))))
07.02.2022 19:25 Відповісти
я б вернул их им взад
07.02.2022 22:20 Відповісти
 
 