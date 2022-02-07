Реакция на вакцину - это нормально, - Минздрав

Реакция на вакцину - это нормально. Это признак того, что ваш организм формирует иммунную защиту.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"У вас может подняться температура, болеть голова, ощущаться слабость. Это признак того, что ваш организм формирует иммунную защиту. Обычно реакция на вакцину исчезает через несколько дней", - отмечают в ведомстве.

В Минздраве отметили, что симптомы COVID-19 тоже включают температуру, слабость и головные боли. Но продолжаются гораздо дольше и могут сопровождаться осложнениями: пневмонией, проблемами с почками и/или сердцем, воспалениями нервной системы и обострением хронических заболеваний.

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