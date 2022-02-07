Реакція на вакцину - це нормально, - МОЗ

Реакція на вакцину - це нормально. Це ознака того, що ваш організм формує імунний захист.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

"У вас може піднятися температура, боліти голова, відчуватися слабкість. Це ознака того, що ваш організм формує імунний захист. Зазвичай реакція на вакцину зникає за кілька днів", - зазначають у відомстві.

У МОЗ наголосили, що симптоми COVID-19 теж включають температуру, слабкість та головний біль. Але тривають набагато довше та можуть супроводжуватися ускладненнями: пневмонією, проблемами з нирками та/або серцем, запаленнями нервової системи й загостренням хронічних хвороб.

