Реакція на вакцину - це нормально, - МОЗ
Реакція на вакцину - це нормально. Це ознака того, що ваш організм формує імунний захист.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
"У вас може піднятися температура, боліти голова, відчуватися слабкість. Це ознака того, що ваш організм формує імунний захист. Зазвичай реакція на вакцину зникає за кілька днів", - зазначають у відомстві.
У МОЗ наголосили, що симптоми COVID-19 теж включають температуру, слабкість та головний біль. Але тривають набагато довше та можуть супроводжуватися ускладненнями: пневмонією, проблемами з нирками та/або серцем, запаленнями нервової системи й загостренням хронічних хвороб.
1.Дикие головные боли до недели.
2.Уже пол года жуткие боли в ногах и суставах.
3.Ковид + пневмония.
4.Тромбоз.
5.Одна знакомая умерла от ковида и пневмонии, правда старенькая уже была.
Ога
Переубеждать не буду. Надоело
В смысле - пиявкой? Я так-то также плачу налоги на здравоохранение. Как и среднестатистический законопослушный ваксер. И, согласись - справедливо, если врач снимает с себя ответственность за результат (а он ее снимает, информированный отказ для того и есть) - то никаких решений о выборе лечения для меня он принимать не может. Эти решения могу принимать только я. Ну или ты. Вот я и выбираю. Не прививаться, но лечиться - ведь я за это УЖЕ заплатил. И да, учитывая, что я не болел и не вакцинировался - и за Вашу вакцину тоже, и 1000 тоже... нравится паразитировать, да?
На счет риска для других. Вы, судя по нику - мужчина. Для безопасности моей супруги требую Вас кастрировать. Чтоб её от потенциального изнасилования защитить. А что - прибор же имеется, значит и риск есть... так что вперед...
Удивительное совпадение: и кастрируют и прививают по принуждению... домашних животных.
Обязанности блин... к обществу... а когда общество вспомнит, что оно мне тоже кое-что обязано?
Это было бы супер, если бы от ковида было лечение. Если у человека пошла тяжёлая реакция на ковид, то ему притупляют ответ иммунной системы и дают поддерживающую терапию. Если это не срабатывает, то всё, гайки, приплыли лодки к водопаду. Ковид (дельта) из тех болезней, которые гораздо легче предотвратить. Омикрон гораздо слабее, смысл вакцинироваться от него более спорный. А за дельту вы уже заплатили сотней тысяч жизней. И в этом ваша вина, дебилы.
Ты не понял главного. Я готов нести этот риск. И пусть меня лечат. Если я угробил свой иммунитет настолько что он не справится - то я лишь получу что заслужил. Это - мой выбор и никто не вправе его делать за меня. Ни ты, ни Ляшко ни кто-либо еще.
И кстати: есть. Лечение. Моноклональными антителами. Есть фарапиравир. Есть новый препарат от Мерк... просто людишки реально забавные. Гробят себя полжизни пятничным пивасиком или чем покрепче... сигаретками... беспорядочными половыми связями от чего страдает генотип... а потом удивляются, что их организм не "вывозит" респираторку. Вот такие - и заплатили. Я тож могу заплатить. Но это будет мой выбор. Не твой.
Кстати. Если хочешь - прививайся. Просто ко мне с ограничениями и требованиями не лезь.
600 тысяч в год в мире при отсутствии мер (масок, изоляции и тд) vs почти 6 млн за два года при беспрецедентных мерах, плюс огромное количество тяжело переболевших, плюс огромное количество косвенно пострадавших из-за несвоевременно оказанной медпомощи из-за перегруженных госпитслаей (последние были перегружены в тч из-за *********, игнорирующих все меры защиты). Да ты просто бох статистики.
> Я готов нести этот риск.
А я нет. Посколько инфекция крайне заразна, чтобы я не нёс свой риск, тебе тоже придётся соблюдать меры. Такова цена жизни в обществе людей. Не нравится - велка в шалаш в лес.
> И пусть меня лечат.
Лечения нет. Почти все ***виры и по сей день полуэкспериментальные препараты, которые в любом случае были выпущены на рынок гораздо позже вакцин. Антитела и прочее это весьма дорогая и специфическая терапия, применяющаяся как последняя мера.
> Гробят себя полжизни пятничным пивасиком или чем покрепче... сигаретками... беспорядочными половыми связями от чего страдает генотип
Не пью, не курю, фигура обычная, бепорядочных связей не имею, ковид меня свалил. Связи между зож и вероятностью схватить тяжёлое течение нет.
> а потом удивляются, что их организм не "вывозит" респираторку.
Для тупых повторим ещё раз: прямой связи между образом жизни и тяжестью течения ковида нет. Разве что есть факторы (напр., лишний вес), которые могут усугубить тяжёлое течение, когда оно уже пошлó. Всё остальное это басни тупорылых блогеров. Полагаешь, зож убережёт тебя, скажем, от вич? Вирусам это всё глубоко пофиг.
> Но это будет мой выбор. Не твой.
Как я уже сказал, твой выбор неизбежно оборачивается моим. От полио тоже умирает или калечится только 1% детей. Тем не менее, прививают всех подряд. А хотя нет, уже не всех, слабоумные антиваксы давно поднасрали. Ничо, подождите ещё десяток лет пропаганды антиваксерства, будут вам и смертельные вспышки полио, и дифтерии с корью. Тому що ви зробили це разом (с)
Есть исключения, безусловно. Относительно немногие.
2) Стоп. А ты его каким образом несешь? Вакцина не защищает от передачи вируса. Вакцина защищает тебя - по словам производителя - от того что ты не умрешь. И от того что ты не переболеешь тяжело. Так каким это образом ты от меня зависишь? Заразиться ты и от вакцинированного можешь, запросто. А от смерти и тяжелого течения - тебя защитит вакцина, а факт моей прививки или отсутствия оной на твое течение заболевания не влияет никак. Меня в этой цепочке вообще нет.
(Сейчас ты начнешь говорить о т.н. "коллективном иммунитете"... давай... я готов ответить, тебя ждут поистине великие открытия... если ты готов в них поверить... и если проверить захочешь, а проверяется легко).
3) Ты будешь смеяться, но и твоя вакцина - тоже экспериментальный препарат. Да. До сих пор. На что и ответик официальный МОЗа нашего имеется. То ли за декабрь то ли за ноябрь 2021, но вряд ли там что-то сильно изменилось.
Так чего такого? Я просто хочу другую, тоже экспериментальную, методику. Мое право.
4) Свалил. И грипп мог свалить. И ОРВИ... раз ты пишешь тут в чатике а не смотришь на травку из под земли... то скажи спасибо своей силе воли и всему тому что ты написал. Благодаря этому ты жив...
5) Ой, ВИЧ вообще интересная тема... но если взять официальную версию, то нет не убережет, наверное. Меня убережет образ жизни - я как-то по шалавам не хожу. Жена, дети... плюс меры предосторожности элементарные. Пока - уберегают.
6) Если бы ты взял на себя труд поинтересоваться... то ты бы знал. Что основным путем передачи полио (если речь о диком вирусе) является орально-фекальный. Дальше продолжать? Или сам догадаешься, каким образом тебя от него защитят элементарные санитарно-гигиенические меры? И... поинтересуйся, что такое "вакциноассоциированный полиомиелит". Узнаешь много для себя интересного.
Этот аргумент гуляет и гулял задолго до ковида. Полоумные мамаши высирали тонны смихуёчков в чатиках "пичему вибаитес маиво нивокцынированого рибьонка, вашжы вокцинирован!". Никакие объяснения, что вакцинация не работает как выключатель плюс/минус не помогали и, как я вижу, не помогают. Ну ок. Нарід мудрий, єму віднєє.
> Ляшко же сказал.
Мне насрать на Ляшко. Кроме него ещё есть люди на этой планете.
> Ты будешь смеяться, но и твоя вакцина - тоже экспериментальный препарат. Да.
Уже давно как нет.
> Ой, ВИЧ вообще интересная тема...
Лол, да кто бы сомневался. У шизофреников всегда пакет отрицалова на максималках.
> Дальше продолжать?
Спасибо, мне на сегодня достаточно параноидального бреда от юнита с тремя классами церковно-приходской, но зато который інтєрєсуєтся и откріваєт длія сбя многа новава. Тот факт, что для адекватного понимания єтаво самово новово неплохо бі иметь профильное в/о по теме, а также практику работы, мудрим нарідом отметается. Ну ок, дело ваше.
1) О кол-ве и перечне зафиксированных в Украине эпидемий в период 2018-2022. сильно удивишься. Спойлер: их не зарегистрировано. Такой документ у моих "коллег" есть.
2) О выделении образца собственно ковид. Тоже сильно удитвишься.
3) Ну и о статусе препаратов. Тоже очень сильно удивишься.
Это чтоб ты не меня-антивакса слушал, а получил информацию от "профессионалов". Вот когда ты хотя бы на п.1 ответ получишь... вот тогда и поговорим, если смелости тебе хватит.
2) Загрузи апдейты. Этот маразм про якобы невыделение и неустановление вируса ковида яро обсуждали год назад. Можем ещё плоскую Землю обсудить, там, говорят, тоже жаркие дебаты идут.
3) Статус файзера как референсной вакцины - FDA approved. Всё.
Спид-инфо на марше, какой-то ппц.
2) А ты думаешь, что мы не апдейтим документы? Наивный. Осенью как раз обновляли - та же фигня. НИЧЕГО не изменилось.
Некоторые не очень умные личности, в развитии от обезьян недалеко ушедшие сколнны все смешивать в кучу. Не уподобляйся им. Про то что Земля - групо говоря шар, а точнее - геоид, стало известно очень давно а окончательно все сомнения на эту тему развеял Юра Гагарин.
3) FDA? Отлично... осталось только уточнить - для экстренного использования. И еще уточнить какими правами обладает эта организация на территории Украины. Ну и заодно увидеть не маркетинговые картинки файзера на этот счет а официальный документ.
Дружище - а ты когда в море купаешься... то тоже спасжилет носишь? И от других требуешь? А то без моего - твой работать не будет?))
2) Слив засчитан. Дебильный вброс про якобы неустановление вируса разбирали больше года назад. Давай ещё притяни сюда вброс про то, что суд в Германии якобы постановил, что вируса кори не существует (антиваксы таскали эти фекалии очень долго, пока они не протухли окончательно).
3) Для "экстренного использования" означает прохождение всех фаз и урезание бюрократических процедур, которые обычно отнимают огромное количество времени. Хотя FDA (или её европейский аналог EMA) не имеют формального веса в Украине, на FDA и EMA имеет смысл ориентироваться, потому что это страны с наиболее развитой в мире медициной, и потому что они делают те же самые вакцины для себя.
Да, если не умею плавать - ношу. Если дети не умеют плавать - носят жилеты. Если отсутствие жилета на тебе означает, что мои способности держаться на воде ухудшаются, то я буду требовать чтобы ты тоже носил жилет.
2) Напиши официальный запрос в МОЗ, получи официальный ответ с адресом лаборатории в которой он хранится - и сообщи мне. Авось просветишь... спойлер: нет, ибо повторяю - запросы мы пишем регулярно. И в ноябре-декабре прошлого, 2021 года, то есть 3 месяца назад там ничего не было. Официальный ответ МОЗ.
Я тебе так скажу. Вирус кори есть. Ты прав, есть некоторое количество фанатиков, которые в своих предположениях заходят слишком далеко. Ты воспринимаешь их всерьез? Грустно. Тогда и я должен воспринимать тебя как дятла который призывает расстреливать невакцинированных (а я таких встречал). Не так ли?
3) Ой, да ты НИЧЕГО не знаешь о том, что такое "экстренное использование". Давай так. Ты поинтересуешься - напишешь как мы официальные запросы, получишь ответы и гордо мне продемонстрируешь их. И да, так ты меня убедишь. И не только меня. Ага, имеет... Имеет смысл почитать их отчеты и проанализировать данные и на их основании САМОМУ сделать выводы. А еще CDC забыл - там масса полезной инфы. Например статистика покрытия вакцинацией и статистика заболеваемости. Там очень интересные цифры. Например - угадай-ка на какие периоды приходятся пики заболеваемости болезнями, включенными в наицональный (их) календарь прививок?))) Сильно удивишься, когда посмотришь...
Ндаааа.... мы, наверное сильно разные. Я научился плавать и НИКОГДА не носил при этом жилет, даже будучи ребенком. Поэтому... совершенствуй свой навык - ты же видишь на моем примере что это возможно. Или стой на берегу и не люби мозги.
2) Шта?.... Кто хранится? Вирюс?? А с какого МОЗ вообще должен его хранить и тд? Т.е. МОЗ мы не доверяем, но требуем от них каких-то подтверждений, а данные тысяч институтов и сотен публикаций по всему миру в расчёт не идут. Про дятлов ты что-то там укурился.
3) В чём именно я должен тебя убеждать? В безопасности? Фазы испытаний проведены, дополнительные идут и сейчас (и будут идти ещё долго). "Очень интересные цифры" это что? Чтобы делать выводы, надо иметь корректный теоретический базис, у тебя его незаметно.
> НИКОГДА не носил при этом жилет, даже будучи ребенком.
Кто-то и после выпадения из самолёта выживает, история знает примеры. Кого-то ремень безопасности губит, но из этого не следует, что ремни вредны. Пан плохо умеет в статистику.
Зожники, бабки на лавке, яжематери, веруны, знахари, адепты "смопройдёт"/"щитота-лечиш-аштота-калечиш" - уважаемые люди с авторитетным мнением.
Мудрий нарід (с)
И да - на продвижение тоже, все по учебнику. И на мотивацию
торговых агентов, то есть врачей (ты погугли - есть видео)... все по классике.
"Учёные, фармацевты, медики всего мира" - ИМ ПРОСТО НАДО ТЕБЕ ЭТО ПРОДАТЬ. И все.
Понятно, видосы наше всё, с текстами трабла. Мож мне тиктоки ещё посмотреть?
> ИМ ПРОСТО НАДО ТЕБЕ ЭТО ПРОДАТЬ
Ну тогда не лечись вообще никакими лекарствами. Ведь всем создателям НАДО ПРОСТО ЭТО ПРОДАТЬ. Ты, часом, не зебил? У них тоже "нада проста _______ (подставить нужное)". Я не пойму, тебе все вакцины от любых болезней и все фармпрепараты должны нашарик давать? Ты хоть представляешь себе сколько стоит провести клинические испытания, проверки и вывести его на рынок? От полумиллиарда до десятка миллиардов баксов. Это не считая работы учёных до клинических испытаний, начиная с глубоко фундаментальных исследований и заканчивая подготовительными работами на животных. Миллионы людей работали, вкладывались в развитие технологий, использовали их для создания вакцин (и, в частности, от ковида) и тут такой сферический юнит в вакууме срывает покровы "им проста нада тебе ита прадать!". Мудрий нарід (с)
З.Ы.: Эй, там с 1991 года минус 10,5 миллиона населения нашей страны... и тебе до ковида было по барабану на это.
Т.е. раньше люди не мёрли, жили все до 120 лет, ничем не болели. Ну ок.
> Эй, там с 1991 года минус 10,5 миллиона населения нашей страны.
Это голимый съезд в сторону. Ты знаешь, там вон темы постоянно что люди пачками едут из страны. Так вот едут они в основном не от правителей, а вот от такого мудрого наріда. В конце концов, какой народ, такая и власть.
Это - я тебе показываю, на сколько ты поддаешься чужому влиянию. Потому как стандартная отмазка про уехали... только в евр... пардон - изр... в общем ты понял - сказочках для гоев - находятся идиоты которые бегут из рая. Из рая не бегут, зачем? И в раю... уровень рождаемости - превышает уровень смертности. А не наоборот.
Но тебя это - не волновало. Странно. 10,5 лямов - было по барабану, а вот 100 тыс...
Маркетинг. Просто маркетинг.
Чот мне этот поток сознания поднадоел. Документальное подтверждение (исследование, статья в научной периодике и т.п.) бредням про иммунитет или засчитываем твой слив. Остальной маразм про гоев, 10.5 лямов и маркетинг не вижу смысла обсуждать.
Таких ссылок нет и не будет, потому что сделать что-либо безопасным абсолютно для всех невозможно. Даже у пищевых продуктов есть свои ограничения, а уж у лекарств, включая самые обычные и популярные (вроде анальгетиков или антибиотиков) списки возможных побочек вполне конкретные.
Результатов и обсуждений вакцин в периодике огромное количество. Доступ к специализированным базам данных (вроде WoS) у тебя вряд ли есть, но можешь сам пройтись по google scholar с тегом, скажем, BNT162b2 (которая файзер). По WoS наиболее цитируемой является вот эта работа - https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577 https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577 Можешь пошариться по clinicaltrials.gov, например, или по drugs.com (в этом случае лучше искать по comirnaty). Это веб-морды медицинских баз данных, а не помойки, в которых роются мракобесы.
Пошарился. Ни одно клиническое исследование по вакцине от коронавируса не завершено. Это самая обычная практика для медпрепаратов, правда?
Татишо. https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=BNT162b2&Search=Apply&recrs=e&age_v=&gndr=&type=&rslt=
Єто только по файзеру.
!!!in Healthy Participants!!!
Other medical or psychiatric condition including recent (within the past year) or active suicidal ideation/behavior or laboratory abnormality that may increase the risk of study participation or, in the investigator's judgment, make the participant inappropriate for the study.
Known infection with HIV, HCV, or HBV.
History of severe adverse reaction associated with a vaccine and/or severe allergic reaction (eg, ***********) to any component of the study intervention.
Previous clinical (based on COVID-19 symptoms/signs alone, if a SARS-CoV-2 NAAT result was not available) or microbiological (based on COVID-19 symptoms/signs and a positive SARS-CoV-2 NAAT result) diagnosis of COVID 19.
. Immunocompromised individuals with known or suspected immunodeficiency, as determined by history and/or laboratory/physical examination.
Bleeding diathesis or condition associated with prolonged bleeding that would, in the opinion of the investigator, contraindicate intramuscular injection.
Women who are pregnant or breastfeeding.
Primary study: Previous vaccination with any coronavirus vaccine.
Booster study: Previous vaccination with any coronavirus vaccine outside of this study.
******* of medications intended to prevent COVID-19.
Individuals who receive treatment with radiotherapy or immunosuppressive therapy, including cytotoxic agents or systemic corticosteroids, eg, for cancer or an autoimmune disease, or planned ******* throughout the study.
******* of blood/plasma products or immunoglobulin, from 60 days before study intervention administration or planned ******* throughout the study.
Participation in other studies involving study intervention within 28 days prior to study entry and/or during study participation.
Previous participation in other studies involving study intervention containing lipid nanoparticles.
Investigator site staff or Pfizer/BioNTech employees directly involved in the conduct of the study, site staff otherwise supervised by the investigator, and their respective family members.
Additional Exclusion Criteria for the Booster study:
Current febrile illness (body temperature ≥100.4°F [≥38.0°C]) or other acute illness within 48 hours before study intervention administration.
******* of any seasonal or pandemic influenza vaccine within 14 days, or any other nonstudy vaccine within 28 days, before or after study intervention administration.
******* of short-term (<14 days) systemic corticosteroids. Inhaled/nebulized, intra-articular, intrabursal, or topical (skin or eyes) corticosteroids are permitted.
"No Study Results Posted on ClinicalTrials.gov for this Study"
Прикольные у тебя исследования без каких-либо опубликованных результатов.
А раньше, все то, что не являлось формированием титра антител... называлось побочными реакциями...
Прикольная грамматика от минздрава - рраз... и побочный эффект = реакция...
блд, три порядки різниця в смертності між вакцинованими та мудрим нарідом. тисячу разів. мудрий нарід (с)
> Не привиті громадяни, сьогодні, обмежені в своїх громадянських правах і сидять вдома
Та хто там вдома сидить, йой, нє делайтє мнє смєшно. Шастають як гай гуде, хто куди хоче, хоч на "ізоляції", хоч позитивні. Мудрий нарід маску під носа натягне та піде робити що заманеться. Але як що трапиться, то миттєво здіймається гвалт "ойратуууйтееее! развалілє мідіциууууу!!!". А те, що воно само як впороте шастало всюди на поширювало в фейсбучіках маразм про жижу, чіпірованіє та інші пірамідки, то не враховується. ЄТО ДРУГОЄ, як то кажуть. Так само мудрий нарід поводиться, коли паркує своє корито на газоні, коли сере в ліфті, коли гасає по місту з перевищенням +50 і так далєє.
А главное - все закончили Оксфорд после Кембриджа!