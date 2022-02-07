Международные резервы Украины уменьшились из-за спроса на валюту, - НБУ

Впервые с осени золотовалютные резервы сократились. Это произошло на фоне геополитического напряжения.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передает Цензор.НЕТ.

В январе международные резервы Украины сократились на 5,3 процента и на 1 февраля составили почти 29,3 миллиарда долларов США.

В НБУ считают, что сокращение золотовалютных резервов в январе обусловлено, прежде всего, интервенциями на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

"Ощутимо вырос спрос на валюту из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди прочих причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", – говорится в сообщении.

Всего в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 миллиона долларов, продал – 1,511 миллиона долларов.

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Также на размер резервов повлияли платежи по государственному долгу и переоценка финансовых инструментов.

При этом в НБУ отмечают, что текущий объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта. По данным Нацбанка, этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

В последний раз международные валютные резервы Украины снижались в сентябре 2021 года - с 31,6 миллиарда до 28,7 миллиарда долларов. В общей сложности за 2021 год они выросли на 6 процентов, до 30,6 миллиарда долларов. По данным НБУ, это произошло благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты на рынке.