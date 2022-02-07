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Международные резервы Украины уменьшились из-за спроса на валюту, - НБУ

Международные резервы Украины уменьшились из-за спроса на валюту, - НБУ

Впервые с осени золотовалютные резервы сократились. Это произошло на фоне геополитического напряжения.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передает Цензор.НЕТ.

В январе международные резервы Украины сократились на 5,3 процента и на 1 февраля составили почти 29,3 миллиарда долларов США.

В НБУ считают, что сокращение золотовалютных резервов в январе обусловлено, прежде всего, интервенциями на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

"Ощутимо вырос спрос на валюту из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди прочих причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", – говорится в сообщении.

Всего в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 миллиона долларов, продал – 1,511 миллиона долларов.

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Также на размер резервов повлияли платежи по государственному долгу и переоценка финансовых инструментов.

При этом в НБУ отмечают, что текущий объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта. По данным Нацбанка, этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

В последний раз международные валютные резервы Украины снижались в сентябре 2021 года - с 31,6 миллиарда до 28,7 миллиарда долларов. В общей сложности за 2021 год они выросли на 6 процентов, до 30,6 миллиарда долларов. По данным НБУ, это произошло благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке валюты на рынке.

Автор: 

валюта (3074) валютный резерв (37) НБУ (4836) золотовалютный резерв (145)


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Топ комментарии
+13
Рєзєрви з'їли миші

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07.02.2022 17:07 Ответить
+13
Какая отвратительная рожа (с) 😀
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07.02.2022 17:09 Ответить
+7
Какой эликсир нужно употреблять, шобы так состариться в 42 рочки.
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07.02.2022 17:14 Ответить
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Рєзєрви з'їли миші

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07.02.2022 17:07 Ответить
Какая отвратительная рожа (с) 😀
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07.02.2022 17:09 Ответить
Блин, грошей немае, отбелить зубы.
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07.02.2022 17:12 Ответить
кокс ядрёный не жалеет эмаль)) только лохи дуют ноздрю, нормальные пацаны мажуть дёсны.
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07.02.2022 18:17 Ответить
Звичайна, жидівська.
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07.02.2022 17:25 Ответить
Какой эликсир нужно употреблять, шобы так состариться в 42 рочки.
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07.02.2022 17:14 Ответить
Колумбийский...белый...😀
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07.02.2022 18:08 Ответить
Гы, я вчера даже нормально сдал баксы старого образца, которые накопила моя бабушка.
Раньше не брали.
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07.02.2022 17:19 Ответить
Раньше пришлось побегать, чтобы их скинуть.
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07.02.2022 17:23 Ответить
Та хрен.
Брал только нацбанк на экспертизу.
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07.02.2022 17:31 Ответить
Получилось без НБ, Минус был от разнице купли-продажи.
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07.02.2022 17:35 Ответить
ты не поверишь но баксы принимают даже 1912 года.
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07.02.2022 18:18 Ответить
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07.02.2022 17:20 Ответить
спрос на валюту
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07.02.2022 18:23 Ответить
Кто-то неизвестные увеличили скупку доллара. А проверить, проследить. Офшоры не дают, а отменить их политическая импотенция не позволяет. Так зачем оправдывать своё бессилие какими-то цифрами.
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07.02.2022 17:20 Ответить
нічого тупішого не чув. Де зв'язок?
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07.02.2022 17:23 Ответить
Ну как же?! Что тут не понятного?!
Даже любому зебенку тут все понятно: Доллар никто не хочет покупать, поэтому его дофига на рынке и НБУ его приходится еще больше продавать, чтобы на рынке его было еще больше! Это же элементарные законы зекономики!
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07.02.2022 18:32 Ответить
говрите прямо! спустили резервы на надувание гривни как это делал янукович 2 срока подряд, а потом будет билет на ростов, пустая казна, доллар по 60 и все плачут за доларповосемь долларподвадцатьпять при стабыльнам зеленском.
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07.02.2022 17:27 Ответить
Заробитчане в прошлом году перевели в Украину $15 млрд. Это рекорд Источник:
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07.02.2022 18:12 Ответить
лучше сказать, какой налог уплатили
сколько от этого получила Украина ?
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07.02.2022 18:27 Ответить
Все 100%
Эти деньги, в полном объеме, вливаются в украинскую экономику. На них покупаются товары и услуги, с которых государство получает налоги (иногда несколько раз с одной и той же суммы).
Вы можете возразить, что мол эти деньги идут на закупку импорта (тех же телевизоров, холодильников....), но это не совсем так, перед этим деньги конвертируются в гривну, делая тем самым "вируальное производство" (т.е. услуга оказанная "там", как бы виртуально воспроизводится тут, точно так же увеличивая стоимость нац. валюты)
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07.02.2022 18:40 Ответить
вы привели пример косвенных налогов, а как же прямой налог на доходы физ. лица ?

хотя у вас как я понимаю, валюту при переводе не выдают ?
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07.02.2022 18:45 Ответить
Почему не выдают? Есть валютный счет, я могу на него ложить валюту, могу снимать, место где я это делаю значения не имеет.... А вот расчеты в валюте запрещены, поэтому она для выполнения операции, конвертируется
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07.02.2022 20:00 Ответить
Считается, что эти деньги увеличивают покупательную способность в Украине и от этого теплится жизнь в Украинской экономике. Налоги с продаж пополняют казну.
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07.02.2022 18:42 Ответить
выше вопрос, я не понимаю, зачем вы тогда пенсию просите
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07.02.2022 18:46 Ответить
Да я понимаю, и не спорю, что косвенные налоги могут быть только при непрерывном печатании гривны для обмена. Сомнительный доход от стимулирования инфляции. Но кто то от обмена и кредитования всё равно богатеет.
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07.02.2022 18:52 Ответить
Банківська мафія на чолі з нбу та зеленою шоблою обезкровлює економіку держави. За рахунок емісії нацвалюти пороздавали своїм спекулянтам за низькою обліковою ставкою величезні суми коштів під виглядом рефінансування, ті у свою чергу "інвестували" цю інфляційну масу у злочинні корупційні ОВДП, зняли з бюджету рекордні в історії кредитування вершки і побігли на валютний ринок конвертувати намиті за рахунок народу доходи у валютні цінності. Мабуть міжнародні картельні наркоторговці та торговці зброєю менше заробляють ніж українські корупціонери.
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07.02.2022 18:18 Ответить
продав - 1,511 трильйона доларів - ))))))
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07.02.2022 19:05 Ответить
Ніфіга собі?! Вже трільйонами баксів торгують, а ви кажете бідні...

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07.02.2022 19:20 Ответить
Цензор, не позорься! "Продал 1,511 триллиона"... Не триллиона, а миллиарда!!!
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07.02.2022 19:35 Ответить
Гонтарева,изгнанная тупой быдлотой и плебеями,сейчас преподает экономику в престижном английском колледже,ибо англичане ничего не понимают и тупые,а у нас экономикой и законами занимаются любимцы нарида и луччие ыкономисты вирастюк-вареник,коля-котлета,беленюк-максимка,леночка-скумбрия,лещенко-нищеброд,т.е. высокообразованные экономисты с огромными знаниями и опытом во главе с беней-приватуслугой.Так что мудрый нарид нехай не звиздит,а наслаждается до усирачки собственными продуктами их же жизнедеятельности.
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07.02.2022 21:15 Ответить
 
 