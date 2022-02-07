Міжнародні резерви України зменшилися через попит на валюту, - НБУ
Вперше з осені золотовалютні резерви України скоротилися. Це сталося на тлі геополітичного напруження.
Про це повідомили в Національному банку України, інформує Цензор.НЕТ.
У січні міжнародні резерви України скоротилися на 5,3 відсотка і станом на 1 лютого становили майже 29,3 мільярда доларів США.
В НБУ вважають, що скорочення золотовалютних резервів у січні зумовлено насамперед інтервенціями на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу гривні.
"Відчутно зріс попит на валюту через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться у повідомленні.
Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав - 1,511 млн доларів.
Також на розмір резервів вплинули платежі за державним боргом та переоцінка фінансових інструментів.
При цьому в НБУ наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.
Востаннє міжнародні валютні резерви України знижувалися у вересні 2021 року - з 31,6 мільярдів до 28,7 мільярдів доларів. Загалом за 2021 рік вони зросли на 6 відсотків, до 30,6 мільярда доларів. За даними НБУ, це відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти на ринку.
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Раньше не брали.
Брал только нацбанк на экспертизу.
Даже любому зебенку тут все понятно: Доллар никто не хочет покупать, поэтому его дофига на рынке и НБУ его приходится еще больше продавать, чтобы на рынке его было еще больше! Это же элементарные законы зекономики!
доларповосемьдолларподвадцатьпять при стабыльнам зеленском.
сколько от этого получила Украина ?
Эти деньги, в полном объеме, вливаются в украинскую экономику. На них покупаются товары и услуги, с которых государство получает налоги (иногда несколько раз с одной и той же суммы).
Вы можете возразить, что мол эти деньги идут на закупку импорта (тех же телевизоров, холодильников....), но это не совсем так, перед этим деньги конвертируются в гривну, делая тем самым "вируальное производство" (т.е. услуга оказанная "там", как бы виртуально воспроизводится тут, точно так же увеличивая стоимость нац. валюты)
хотя у вас как я понимаю, валюту при переводе не выдают ?