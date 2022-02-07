Міжнародні резерви України зменшилися через попит на валюту, - НБУ

Вперше з осені золотовалютні резерви України скоротилися. Це сталося на тлі геополітичного напруження.

Про це повідомили в Національному банку України, інформує Цензор.НЕТ.

У січні міжнародні резерви України скоротилися на 5,3 відсотка і станом на 1 лютого становили майже 29,3 мільярда доларів США.

В НБУ вважають, що скорочення золотовалютних резервів у січні зумовлено насамперед інтервенціями на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу гривні.

"Відчутно зріс попит на валюту через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться у повідомленні.

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Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав - 1,511 млн доларів.

Також на розмір резервів вплинули платежі за державним боргом та переоцінка фінансових інструментів.

При цьому в НБУ наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

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Востаннє міжнародні валютні резерви України знижувалися у вересні 2021 року - з 31,6 мільярдів до 28,7 мільярдів доларів. Загалом за 2021 рік вони зросли на 6 відсотків, до 30,6 мільярда доларів. За даними НБУ, це відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти на ринку.