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Міжнародні резерви України зменшилися через попит на валюту, - НБУ

Міжнародні резерви України зменшилися через попит на валюту, - НБУ

Вперше з осені золотовалютні резерви України скоротилися. Це сталося на тлі геополітичного напруження.

Про це повідомили в Національному банку України, інформує Цензор.НЕТ.

У січні міжнародні резерви України скоротилися на 5,3 відсотка і станом на 1 лютого становили майже 29,3 мільярда доларів США.

В НБУ вважають, що скорочення золотовалютних резервів у січні зумовлено насамперед інтервенціями на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань курсу гривні.

"Відчутно зріс попит на валюту через погіршення інформаційного середовища на тлі геополітичного напруження. Серед інших причин - сезонна активізація бюджетних виплат наприкінці 2021 року та високі ціни на енергоносії на світових ринках", - йдеться у повідомленні.

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Загалом у січні НБУ купив на валютному ринку 197,7 млн доларів, продав - 1,511 млн доларів.

Також на розмір резервів вплинули платежі за державним боргом та переоцінка фінансових інструментів.

При цьому в НБУ наголошують, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту. За даними Нацбанку, цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

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Востаннє міжнародні валютні резерви України знижувалися у вересні 2021 року - з 31,6 мільярдів до 28,7 мільярдів доларів. Загалом за 2021 рік вони зросли на 6 відсотків, до 30,6 мільярда доларів. За даними НБУ, це відбулося завдяки отриманню Україною зовнішнього фінансування та купівлі валюти на ринку.

Автор: 

валюта (2457) валютний резерв (217) НБУ (10501) золотовалютний резерв (283)


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Топ коментарі
+13
Рєзєрви з'їли миші

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07.02.2022 17:07 Відповісти
+13
Какая отвратительная рожа (с) 😀
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07.02.2022 17:09 Відповісти
+7
Какой эликсир нужно употреблять, шобы так состариться в 42 рочки.
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07.02.2022 17:14 Відповісти
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Рєзєрви з'їли миші

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07.02.2022 17:07 Відповісти
Какая отвратительная рожа (с) 😀
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07.02.2022 17:09 Відповісти
Блин, грошей немае, отбелить зубы.
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07.02.2022 17:12 Відповісти
кокс ядрёный не жалеет эмаль)) только лохи дуют ноздрю, нормальные пацаны мажуть дёсны.
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07.02.2022 18:17 Відповісти
Звичайна, жидівська.
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07.02.2022 17:25 Відповісти
Какой эликсир нужно употреблять, шобы так состариться в 42 рочки.
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07.02.2022 17:14 Відповісти
Колумбийский...белый...😀
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07.02.2022 18:08 Відповісти
Гы, я вчера даже нормально сдал баксы старого образца, которые накопила моя бабушка.
Раньше не брали.
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07.02.2022 17:19 Відповісти
Раньше пришлось побегать, чтобы их скинуть.
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07.02.2022 17:23 Відповісти
Та хрен.
Брал только нацбанк на экспертизу.
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07.02.2022 17:31 Відповісти
Получилось без НБ, Минус был от разнице купли-продажи.
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07.02.2022 17:35 Відповісти
ты не поверишь но баксы принимают даже 1912 года.
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07.02.2022 18:18 Відповісти
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07.02.2022 17:20 Відповісти
спрос на валюту
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07.02.2022 18:23 Відповісти
Кто-то неизвестные увеличили скупку доллара. А проверить, проследить. Офшоры не дают, а отменить их политическая импотенция не позволяет. Так зачем оправдывать своё бессилие какими-то цифрами.
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07.02.2022 17:20 Відповісти
нічого тупішого не чув. Де зв'язок?
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07.02.2022 17:23 Відповісти
Ну как же?! Что тут не понятного?!
Даже любому зебенку тут все понятно: Доллар никто не хочет покупать, поэтому его дофига на рынке и НБУ его приходится еще больше продавать, чтобы на рынке его было еще больше! Это же элементарные законы зекономики!
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07.02.2022 18:32 Відповісти
говрите прямо! спустили резервы на надувание гривни как это делал янукович 2 срока подряд, а потом будет билет на ростов, пустая казна, доллар по 60 и все плачут за доларповосемь долларподвадцатьпять при стабыльнам зеленском.
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07.02.2022 17:27 Відповісти
Заробитчане в прошлом году перевели в Украину $15 млрд. Это рекорд Источник:
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07.02.2022 18:12 Відповісти
лучше сказать, какой налог уплатили
сколько от этого получила Украина ?
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07.02.2022 18:27 Відповісти
Все 100%
Эти деньги, в полном объеме, вливаются в украинскую экономику. На них покупаются товары и услуги, с которых государство получает налоги (иногда несколько раз с одной и той же суммы).
Вы можете возразить, что мол эти деньги идут на закупку импорта (тех же телевизоров, холодильников....), но это не совсем так, перед этим деньги конвертируются в гривну, делая тем самым "вируальное производство" (т.е. услуга оказанная "там", как бы виртуально воспроизводится тут, точно так же увеличивая стоимость нац. валюты)
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07.02.2022 18:40 Відповісти
вы привели пример косвенных налогов, а как же прямой налог на доходы физ. лица ?

хотя у вас как я понимаю, валюту при переводе не выдают ?
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07.02.2022 18:45 Відповісти
Почему не выдают? Есть валютный счет, я могу на него ложить валюту, могу снимать, место где я это делаю значения не имеет.... А вот расчеты в валюте запрещены, поэтому она для выполнения операции, конвертируется
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07.02.2022 20:00 Відповісти
Считается, что эти деньги увеличивают покупательную способность в Украине и от этого теплится жизнь в Украинской экономике. Налоги с продаж пополняют казну.
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07.02.2022 18:42 Відповісти
выше вопрос, я не понимаю, зачем вы тогда пенсию просите
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07.02.2022 18:46 Відповісти
Да я понимаю, и не спорю, что косвенные налоги могут быть только при непрерывном печатании гривны для обмена. Сомнительный доход от стимулирования инфляции. Но кто то от обмена и кредитования всё равно богатеет.
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07.02.2022 18:52 Відповісти
Банківська мафія на чолі з нбу та зеленою шоблою обезкровлює економіку держави. За рахунок емісії нацвалюти пороздавали своїм спекулянтам за низькою обліковою ставкою величезні суми коштів під виглядом рефінансування, ті у свою чергу "інвестували" цю інфляційну масу у злочинні корупційні ОВДП, зняли з бюджету рекордні в історії кредитування вершки і побігли на валютний ринок конвертувати намиті за рахунок народу доходи у валютні цінності. Мабуть міжнародні картельні наркоторговці та торговці зброєю менше заробляють ніж українські корупціонери.
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07.02.2022 18:18 Відповісти
продав - 1,511 трильйона доларів - ))))))
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07.02.2022 19:05 Відповісти
Ніфіга собі?! Вже трільйонами баксів торгують, а ви кажете бідні...

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07.02.2022 19:20 Відповісти
Цензор, не позорься! "Продал 1,511 триллиона"... Не триллиона, а миллиарда!!!
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07.02.2022 19:35 Відповісти
Гонтарева,изгнанная тупой быдлотой и плебеями,сейчас преподает экономику в престижном английском колледже,ибо англичане ничего не понимают и тупые,а у нас экономикой и законами занимаются любимцы нарида и луччие ыкономисты вирастюк-вареник,коля-котлета,беленюк-максимка,леночка-скумбрия,лещенко-нищеброд,т.е. высокообразованные экономисты с огромными знаниями и опытом во главе с беней-приватуслугой.Так что мудрый нарид нехай не звиздит,а наслаждается до усирачки собственными продуктами их же жизнедеятельности.
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07.02.2022 21:15 Відповісти
 
 