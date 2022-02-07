Заробітчани торік переказали в Україну $15 млрд. Це рекорд

У 2021 році україські заробітчани переказали на Батьківщину на $3 млрд більше, ніж за рік до того.

Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, минулого року 8,1 мільярда надійшли через офіційні канали (у 2020-му — 7,4 мільярда), а 6,8 мільярда — через неофіційні (натомість у 2020 році було 4,5 мільярда).

З-поміж офіційних переказів 4,04 мільярда доларів заробітчани надіслали як зарплату, а 4,09 мільярда — як інші приватні перекази на кореспондентські рахунки банків та в міжнародних платіжних системах.

"Громадське" нагадує, що грошові перекази українських трудових мігрантів є однією з найбільших статей надходження валюти до економіки. Наприклад, у 2019 році перекази заробітчан становили 7,7% ВВП України, а у 2018 році — 8,3% ВВП України.

Також читайте: За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа"

Зараз, за оцінками експертів, за кордоном перебувають приблизно 2,5-3 мільйони українських заробітчан.