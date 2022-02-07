Заробітчани торік переказали в Україну $15 млрд. Це рекорд
У 2021 році україські заробітчани переказали на Батьківщину на $3 млрд більше, ніж за рік до того.
Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, минулого року 8,1 мільярда надійшли через офіційні канали (у 2020-му — 7,4 мільярда), а 6,8 мільярда — через неофіційні (натомість у 2020 році було 4,5 мільярда).
З-поміж офіційних переказів 4,04 мільярда доларів заробітчани надіслали як зарплату, а 4,09 мільярда — як інші приватні перекази на кореспондентські рахунки банків та в міжнародних платіжних системах.
"Громадське" нагадує, що грошові перекази українських трудових мігрантів є однією з найбільших статей надходження валюти до економіки. Наприклад, у 2019 році перекази заробітчан становили 7,7% ВВП України, а у 2018 році — 8,3% ВВП України.
Зараз, за оцінками експертів, за кордоном перебувають приблизно 2,5-3 мільйони українських заробітчан.
Ну, и попробуй в Европе заплатить ниже минимальной оплаты труда....
А це тоді шо: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/frequently-asked-questions-on-gift-taxes
Так, зрозуміло, що мова йде не про трансфери в два бакси, але схожі закони та обмеження є в багатьох країнах світу.
Податок жодним чином не стосуєтся переказів і не збирається під час переказу.
без грошей заробітчан, купівельна спроможність населення була б на 15 ярдів меньчою, що поклало б нашу економіку нижче плінтуса. це означає що заробітчани роблять для детрави більше чим влада, але те хто з цієї ...бучої влади, хоче обкласти їх податками.
то на кого ці ...ідараси працюють, на народ чи на свій карман?
і як що друге, то нах...й нам така влада потрібна?
Еще начали ФОПы выезжать, еще больше денег перечислять будут (пока семьи не забрали туда).
Ще й гроші виведуть коли продаватимуть нерухомість.