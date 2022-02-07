УКР
Заробітчани торік переказали в Україну $15 млрд. Це рекорд

Заробітчани торік переказали в Україну $15 млрд. Це рекорд

У 2021 році україські заробітчани переказали на Батьківщину на $3 млрд більше, ніж за рік до того.

Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, минулого року 8,1 мільярда надійшли через офіційні канали (у 2020-му — 7,4 мільярда), а 6,8 мільярда — через неофіційні (натомість у 2020 році було 4,5 мільярда).

З-поміж офіційних переказів 4,04 мільярда доларів заробітчани надіслали як зарплату, а 4,09 мільярда — як інші приватні перекази на кореспондентські рахунки банків та в міжнародних платіжних системах.

"Громадське" нагадує, що грошові перекази українських трудових мігрантів є однією з найбільших статей надходження валюти до економіки. Наприклад, у 2019 році перекази заробітчан становили 7,7% ВВП України, а у 2018 році — 8,3% ВВП України.

Зараз, за оцінками експертів, за кордоном перебувають приблизно 2,5-3 мільйони українських заробітчан.

НБУ (10691) заробітчани (674) грошові перекази (226)
+16
Украинские заробитчане не платят налоги в Украине, рассказал глава Государственной налоговой службы..... Дядя наверное даже не слышал про Закон о запрете двойного налогооблажения... Зеуровень знаний....
07.02.2022 16:00 Відповісти
+10
Не кажіть про це гетьманцеву.
07.02.2022 16:02 Відповісти
+9
Самий великий інвестор в українську економіку.
07.02.2022 15:57 Відповісти
07.02.2022 15:48 Відповісти
Инфляция в ЕС и USA
07.02.2022 16:21 Відповісти
Почти бесплатная раб.сила.для Европы,пусть шмаркле спасибо скажут!а то у нас уже настали багатыии вримина,да? шмаркля?
07.02.2022 16:51 Відповісти
Ти перепутав бесплатна раб сила в паРаші.
07.02.2022 18:11 Відповісти
вася - ты в натуре имбицил! еще раз повторю для дебилов, вроде тебя - 15 млрд долларов смогли заробитчане ПЕРЕЧИСЛИТЬ в Украину! Это значит, что заробитчане ЗАРАБОТАЛ минимум в несколько раз больше, того что переслали, потому что им еще нужно на что-то жить заграницей!
07.02.2022 18:21 Відповісти
Почти бесплатная раб.сила.для Европы
07.02.2022 18:26 Відповісти
Бесплатно только у путина работают, за идею и еду и за работу тролля, как ты , например
07.02.2022 18:32 Відповісти
у вас с мозгами все в порядке или вам разжёвывать надо каждый пост и смайлик.
07.02.2022 18:36 Відповісти
Бесплатная?? А откуда же 15 млрд долларов взялось?

Ну, и попробуй в Европе заплатить ниже минимальной оплаты труда....
07.02.2022 18:28 Відповісти
а что передала зелена влада в резерв кроме мусорных ОГВЗ?
07.02.2022 15:48 Відповісти
Зелена барижня сама в ці облігації й грається. Зеленський навіть колись "забувся" задекларувати прибуток від гри на ОВДП...
07.02.2022 15:54 Відповісти
И где все ети деньги? Олигофрены отобрали с помощью налогов и пошлин и вывезли в офшоры
07.02.2022 15:49 Відповісти
О це і є справжні інвестори.
07.02.2022 15:50 Відповісти
Самий великий інвестор в українську економіку.
07.02.2022 15:57 Відповісти
Украинские заробитчане не платят налоги в Украине, рассказал глава Государственной налоговой службы..... Дядя наверное даже не слышал про Закон о запрете двойного налогооблажения... Зеуровень знаний....
07.02.2022 16:00 Відповісти
Справедливости ради, двойное налогообложение здесь ни при чём. Соглашения о двойных налогов позволяет платить таковые с зарплаты только в одной стране. Но вот переводы (даже родствееникам) родственникам/друзьям, превышающие определённый лимит, идут отдельной статьёй налогов даже в Европе и, думаю, в США тоже. Понятно, что подавляющее большинство забивает платить с этого налог тк это натуральный, легализованный грабёж.
07.02.2022 16:29 Відповісти
Налог на переводы, вы серьезно? Какая статья НКУ?
07.02.2022 16:40 Відповісти
Я говорил не про Украину и КНУ, а обложение налогом переводов (подарков) вообще. Даже если сейчас в Украине это не платится, не факт что подобную норму не введут.
07.02.2022 16:51 Відповісти
В США немає податку на пересилку грошей. Є необхідність повідомляти про наявність закордонних рахунків, банки мають повідомляти про всі перекази більше ніж 10К долл. і все. Окремо стоять дибільні сервіси типу Вестерн Юніон, що не тільки беруть грабіжницький відсоток за перекази, але ще й відмовляються переводити більші суми без будь якої мотивації, навідь відмовляються вказати граничну суму. Але податків не збирають і вони. Бо якого хріна - грошу вже оподатковані.
07.02.2022 16:42 Відповісти
> В США немає податку на пересилку грошей.

А це тоді шо: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/frequently-asked-questions-on-gift-taxes

Так, зрозуміло, що мова йде не про трансфери в два бакси, але схожі закони та обмеження є в багатьох країнах світу.
07.02.2022 16:50 Відповісти
Це податок на подарунки який має сплатити отримувач грошей. Метою такого податку є блокування спроб обійти податок на спадок вище 5(?) млн. долл. Сума приблизна, бо я не знаю до якої межі її зменшили демократи. За Клінтона було десь 2 млн., за Трампа було під мільйонів 20.
Податок жодним чином не стосуєтся переказів і не збирається під час переказу.
07.02.2022 17:22 Відповісти
Так, то податок на подарунки (в тч перекази). Там мова про кілька десятків тисяч на рік, які в сраку мільони? Звичайно, що безпосередньо з переказів ці податки не збираются. Відповідні суми треба декларувати як й будь-які інші прибутки. Аналогічні норми є у багатьох країнах, як я вже казав.
07.02.2022 18:11 Відповісти
И при НДС не слышал,которое в виде торговой наценки забирает у каждого покупателя 20 % от сумы товара.
07.02.2022 18:27 Відповісти
Не кажіть про це гетьманцеву.
07.02.2022 16:02 Відповісти
Потому что зарплата в Польше возрасла, сейчас зарплата от 1000 долл
07.02.2022 16:03 Відповісти
кому ти тут вішаєш троль? мінімалка на руки в Польщі на данний момент 594 USD
07.02.2022 16:16 Відповісти
Все ж вище, аніж у пересічного українця...
07.02.2022 16:30 Відповісти
Это не победа, это позор нашей власти, что люди вынуждены ехать зарабатывать за границей.
07.02.2022 16:04 Відповісти
А поляки працюють у більш багатих країнах Європи. Завжди так буде, що хтось кудись їде працювати. Син мого співробітника у гуглі працює- на даний момент у Лондоні, проте хоче у Силіконову долину. А от там прожитковий мінімум 18к $.
07.02.2022 16:32 Відповісти
это только через банковскую систему! это значит что граждан еще больше уехало.....
07.02.2022 16:18 Відповісти
Количество заробитчан начало возрастать.
07.02.2022 16:24 Відповісти
дуже цікаво яка ******* так уважно вираховує прибуток заробітчан, завдяки яким ще досі кашляє наша економіка? і для чого ці підрахуї це підраховують?
без грошей заробітчан, купівельна спроможність населення була б на 15 ярдів меньчою, що поклало б нашу економіку нижче плінтуса. це означає що заробітчани роблять для детрави більше чим влада, але те хто з цієї ...бучої влади, хоче обкласти їх податками.
то на кого ці ...ідараси працюють, на народ чи на свій карман?
і як що друге, то нах...й нам така влада потрібна?
07.02.2022 16:29 Відповісти
ЗЕ-команда і цей сук, на якому сидить, відпиляє Гетманцевим.
07.02.2022 17:14 Відповісти
Но покупают то они в Украине импортные товары, которые быть может своими же руками и сделали, за рубежом. Этот денежный круговорот Украинскую экономику почти не касается. Наоборот ввезённую валюту приходится стерилизовывать печатая гривну для обмена и тем самым снижая её курс. Ввезённая валюта полезна только при положительном торговом сальдо и вредна при отрицательном.
07.02.2022 18:28 Відповісти
Щас буба криворогий закукарекает, что только при нем и благодаря его ЗЕленой коМанде пришло столько бабла от заробитчан.
07.02.2022 16:43 Відповісти
Радуются, что украинцам комфортнее не в Украине?
Еще начали ФОПы выезжать, еще больше денег перечислять будут (пока семьи не забрали туда).
07.02.2022 16:43 Відповісти
Они (Зе пианисты) теперь это представили как своё достижение, хотя шли с лозунгами, что вернут заробитчан домой...
07.02.2022 16:46 Відповісти
А сколько перевалило отставив жену детей очаг, разводы нищета , безработица , за бугор ?? Это не рекорд???? Люди окуевшие от законов налогов , от депутатских рекордов покупок яхт домов машин....Конячить не зная языка одним мычанием.. Ради этого мы родились ???? Кто нас будет уважать??? И это на сегодняшний день. Не смотря сквозь жалюзи кабинета банковой.....
07.02.2022 16:50 Відповісти
Маючи гроші за границею набагато краще ніж в Україні з цією ж2 владою.
07.02.2022 18:17 Відповісти
Офіційно 15, а в торбах завезли в рази більше.
07.02.2022 17:11 Відповісти
Интересно а сколько гетьманцев и его семья заплатила налогов? Где-то есть такая цифра?
07.02.2022 17:24 Відповісти
Короткострокова вигода, довгострокова шкода. Повернуться назад тільки ті хто за п'ять баксів на годину працює в Польщі на заводі автодеталей. Ті хто працює головою осядуть назавжди і вивезуть родини.
Ще й гроші виведуть коли продаватимуть нерухомість.
07.02.2022 17:25 Відповісти
Один придурок уже предлагал отбирать налог прямо на границе.Гетманцев скоро предложит облагать налогом все валютные переводы.Пора покупать почтовых голубей.
07.02.2022 17:47 Відповісти
Щось ми не те будуємо , якщо переважна більшість молоді мріє стати заробітчанами . Це , як вихвалятися що дочка з жінкою - повії , але приносять до хати багато грошей .
07.02.2022 19:02 Відповісти
Чтобы на фоне таких переводов валюты и-за границы доллар продолжал расти, это надо иметь постоянно включенный станок , который штампует гривны.
07.02.2022 19:32 Відповісти
це такі собі сякі данні. це те, що якось через свіфт пройшло і таке інше, а скільки грошей передається іншими способами? в мішечках, або по ченджу--ти там ,я тобі туту.
07.02.2022 19:56 Відповісти
вот и хорошо, на рынке есть предложение валюты.
07.02.2022 23:23 Відповісти
 
 