Нацбанк за 2020 год пополнил резервы более чем на $1 млрд

Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Показатель 2020 года значительно хуже 2019 года, когда НБУ купил на межбанке для пополнения резервов рекордные 7933,38 млн долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В начале 2020 года НБУ также выкупал излишек валют на межбанке. Однако после наступления коронакризиса в марте продал из резервов 2 189,6 млн долларов. В течение апреля - июня эти потери были компенсированы.

Следующий кризис наступил в июле, когда из-за политического давления пост главы НБУ покинул Яков Смолий. В июле НБУ продал для поддержания стабильности 368,7 млн долларов.

В целом течение осени на межбанке превалировало превышение спроса на валюту, а официальный курс НБУ в начале ноября достиг максимума в 28,60 гривен за доллар. Негативная ситуация была связана с отсутствием прогресса в переговорах с МВФ, а также с неопределенностью в отношении эпидемии COVID-19.

В декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Отметим, НБУ на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Топ комментарии
+2
А нам не пох? А Нафтогаз заполнил под завязку газохранилища. А нам что от етого? Повышение цен и налогов?
показать весь комментарий
31.12.2020 17:08 Ответить
+2
ОПЯТЬ ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРАБАТЫВАЕТ ЗАДАНИЕ КРЕМЛЯ ПО СДАЧЕ УКРАИНЫ. 😆😅🤣😂😝😛☺
показать весь комментарий
31.12.2020 18:38 Ответить
+1
А какой год Украина не выпускала гособлигаций? Это всегда было.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:28 Ответить
Саша, невже тобі у цьому році було у вісім разів гірше ніж у 19-му... саме так як у Нацбанку.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:59 Ответить
А кому цікавий ти?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:18 Ответить
За-то по приколу
показать весь комментарий
31.12.2020 17:10 Ответить
шизик ето ты и тебе подобные которые не видят очевидного как власть ворует наши деньги и етим еще и гордится
показать весь комментарий
31.12.2020 17:12 Ответить
Только постеснялись сказать что все ети деньги взяли в долг под залог имущества Украины в виде гособлигаций. После нового года будут опять шуршать по нашим карманам чтобы отдать *инвесторам* етот же мульярд +10-12% .
показать весь комментарий
31.12.2020 17:29 Ответить
За останні три тижні Мінфін розмістив облігацій майже на 100 млрд грн під 10-10,75% річних.Раніше такі об'єми мали за півроку-рік.Зелений Мінфін нещодавно рапортував про 60 млрд на єдиному казначейському рахунку,всі ці гроші до останньої копійки ЗАПОЗИЧЕНІ,а не зароблені.Це зрада,чи перемога?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:35 Ответить
А ми на запозичення живемо з 2014 року. Та й раніше таке було, хоча і в меншому обʼемі. Як на мене нічого дивного. Чи ми при Яценюку наприклад від траншу до траншу не жили?
показать весь комментарий
02.01.2021 15:52 Ответить
Такими шаленими темпами ми позичали тільки при януковичу-азарову,коли заради "долар по вісім" просрали майже всі ЗВР і влізли в найбільші борги за всю історію незалежності.А уряд Яценюка за всю свою діяльність взяв в борг ненабагато більше,скільки зелена влада за грудень місяць.Ви ще не забули,що в нас було в 2014 році?
показать весь комментарий
02.01.2021 18:09 Ответить
За 2019? За 2018? За то время/отчетный период, когда был Смолий?
показать весь комментарий
31.12.2020 17:09 Ответить
Так вроде табличку дали
Нацбанк за 2020 рік поповнив резерви більш ніж на $1 млрд - Цензор.НЕТ 2187

Написано 2020-й год вроде
показать весь комментарий
31.12.2020 18:30 Ответить
Коротше кажучи,майже вся позитивна динаміка відбулася при Смолію.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:37 Ответить
Ну Смолія звільнили 2 липня 2020 року. Якщо Ви вважаєте відʼємне сальдо -2 189,6 за березень 2020 року позитивною динамикою, то тоді мабуть так.
показать весь комментарий
02.01.2021 15:50 Ответить
Це тільки березень,лютий-червень перекрили з лихвою це від'ємне сальдо.
показать весь комментарий
02.01.2021 18:02 Ответить
Скоро опустят цены на газ и электрику Зелинский знает что делает.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:09 Ответить
кто о чём а мухи о г...е
показать весь комментарий
31.12.2020 17:43 Ответить
ну кому нужна война - хорошая песня
показать весь комментарий
31.12.2020 18:50 Ответить
а если поискать ? так будет как с зерном ))))
вроде бы как числится...вроде бы есть...а потом ...херась - мыши съели ( и морпорты какое-то зерно...чисто по совпадению....круглосуточно закордон отгружают)
показать весь комментарий
31.12.2020 17:14 Ответить
А скомуниздил 10...арыхметика проста...,потому и дефицит бюджета почти 500 ярдов гривен...
показать весь комментарий
31.12.2020 17:27 Ответить
зрада.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:50 Ответить
Потрібно дивитися динаміку державного боргу України і динаміку ЗВР.Якщо врахувати,що тільки в грудні Україна запозичила тільки під облігації понад три мільярди доларів,то адекватні люди розуміють,що це дупа.А зебіли тішаться,що це перемога.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:43 Ответить
точно. взяли в долг дёшево - хорошо. ты чоколядный зебил.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:53 Ответить
Кацапи,ви такі жалюгідні,коли намагаєтесь вдавати з себе українців.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:57 Ответить
наконец-то ты прозрел, кацап.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:14 Ответить
 
 