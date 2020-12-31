УКР
Нацбанк за 2020 рік поповнив резерви більш ніж на $1 млрд

Національний банк України впродовж 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком становила 1038,00 млн доларів.

Показник 2020 року значно гірше 2019 року, коли НБУ купив на міжбанку для поповнення резервів рекордні 7933,38 млн доларів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На початку 2020 року НБУ також викуповував надлишок валют на міжбанку. Однак після настання коронакризи в березні продав з резервів 2 189,6 млн доларів. Протягом квітня - червня ці втрати були компенсовані.

Наступна криза настала в липні, коли через політичний тиск пост глави НБУ залишив Яків Смолій. У липні НБУ продав для підтримки стабільності 368,7 млн доларів.

У цілому протягом осені на міжбанку превалювало перевищення попиту на валюту, а офіційний курс НБУ на початку листопада досяг максимуму в 28,60 гривень за долар. Негативна ситуація була пов'язана з відсутністю прогресу в переговорах з МВФ, а також з невизначеністю щодо епідемії COVID-19.

Читайте також: Прибуток Нацбанку буде в 1,5 раза менше, ніж прописано в Держбюджеті, - Шевченко

У грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Нагадаємо, НБУ на 31 грудня 2020 року - 4 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.

+2
А нам не пох? А Нафтогаз заполнил под завязку газохранилища. А нам что от етого? Повышение цен и налогов?
показати весь коментар
31.12.2020 17:08 Відповісти
+2
ОПЯТЬ ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРАБАТЫВАЕТ ЗАДАНИЕ КРЕМЛЯ ПО СДАЧЕ УКРАИНЫ. 😆😅🤣😂😝😛☺
показати весь коментар
31.12.2020 18:38 Відповісти
+1
А какой год Украина не выпускала гособлигаций? Это всегда было.
показати весь коментар
31.12.2020 18:28 Відповісти
Саша, невже тобі у цьому році було у вісім разів гірше ніж у 19-му... саме так як у Нацбанку.
показати весь коментар
31.12.2020 19:59 Відповісти
А кому цікавий ти?
показати весь коментар
31.12.2020 20:18 Відповісти
А нам не пох? А Нафтогаз заполнил под завязку газохранилища. А нам что от етого? Повышение цен и налогов?
показати весь коментар
31.12.2020 17:08 Відповісти
За-то по приколу
показати весь коментар
31.12.2020 17:10 Відповісти
шизик ето ты и тебе подобные которые не видят очевидного как власть ворует наши деньги и етим еще и гордится
показати весь коментар
31.12.2020 17:12 Відповісти
Только постеснялись сказать что все ети деньги взяли в долг под залог имущества Украины в виде гособлигаций. После нового года будут опять шуршать по нашим карманам чтобы отдать *инвесторам* етот же мульярд +10-12% .
показати весь коментар
31.12.2020 17:29 Відповісти
А какой год Украина не выпускала гособлигаций? Это всегда было.
показати весь коментар
31.12.2020 18:28 Відповісти
За останні три тижні Мінфін розмістив облігацій майже на 100 млрд грн під 10-10,75% річних.Раніше такі об'єми мали за півроку-рік.Зелений Мінфін нещодавно рапортував про 60 млрд на єдиному казначейському рахунку,всі ці гроші до останньої копійки ЗАПОЗИЧЕНІ,а не зароблені.Це зрада,чи перемога?
показати весь коментар
31.12.2020 21:35 Відповісти
А ми на запозичення живемо з 2014 року. Та й раніше таке було, хоча і в меншому обʼемі. Як на мене нічого дивного. Чи ми при Яценюку наприклад від траншу до траншу не жили?
показати весь коментар
02.01.2021 15:52 Відповісти
Такими шаленими темпами ми позичали тільки при януковичу-азарову,коли заради "долар по вісім" просрали майже всі ЗВР і влізли в найбільші борги за всю історію незалежності.А уряд Яценюка за всю свою діяльність взяв в борг ненабагато більше,скільки зелена влада за грудень місяць.Ви ще не забули,що в нас було в 2014 році?
показати весь коментар
02.01.2021 18:09 Відповісти
За 2019? За 2018? За то время/отчетный период, когда был Смолий?
показати весь коментар
31.12.2020 17:09 Відповісти
Так вроде табличку дали
Нацбанк за 2020 рік поповнив резерви більш ніж на $1 млрд - Цензор.НЕТ 2187

Написано 2020-й год вроде
показати весь коментар
31.12.2020 18:30 Відповісти
Коротше кажучи,майже вся позитивна динаміка відбулася при Смолію.
показати весь коментар
31.12.2020 21:37 Відповісти
Ну Смолія звільнили 2 липня 2020 року. Якщо Ви вважаєте відʼємне сальдо -2 189,6 за березень 2020 року позитивною динамикою, то тоді мабуть так.
показати весь коментар
02.01.2021 15:50 Відповісти
Це тільки березень,лютий-червень перекрили з лихвою це від'ємне сальдо.
показати весь коментар
02.01.2021 18:02 Відповісти
Скоро опустят цены на газ и электрику Зелинский знает что делает.
показати весь коментар
31.12.2020 17:09 Відповісти
кто о чём а мухи о г...е
показати весь коментар
31.12.2020 17:43 Відповісти
ну кому нужна война - хорошая песня
показати весь коментар
31.12.2020 18:50 Відповісти
а если поискать ? так будет как с зерном ))))
вроде бы как числится...вроде бы есть...а потом ...херась - мыши съели ( и морпорты какое-то зерно...чисто по совпадению....круглосуточно закордон отгружают)
показати весь коментар
31.12.2020 17:14 Відповісти
А скомуниздил 10...арыхметика проста...,потому и дефицит бюджета почти 500 ярдов гривен...
показати весь коментар
31.12.2020 17:27 Відповісти
ОПЯТЬ ПРЕДАТЕЛЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ОТРАБАТЫВАЕТ ЗАДАНИЕ КРЕМЛЯ ПО СДАЧЕ УКРАИНЫ. 😆😅🤣😂😝😛☺
показати весь коментар
31.12.2020 18:38 Відповісти
зрада.
показати весь коментар
31.12.2020 20:50 Відповісти
Потрібно дивитися динаміку державного боргу України і динаміку ЗВР.Якщо врахувати,що тільки в грудні Україна запозичила тільки під облігації понад три мільярди доларів,то адекватні люди розуміють,що це дупа.А зебіли тішаться,що це перемога.
показати весь коментар
31.12.2020 21:43 Відповісти
точно. взяли в долг дёшево - хорошо. ты чоколядный зебил.
показати весь коментар
31.12.2020 21:53 Відповісти
Кацапи,ви такі жалюгідні,коли намагаєтесь вдавати з себе українців.
показати весь коментар
31.12.2020 21:57 Відповісти
наконец-то ты прозрел, кацап.
показати весь коментар
31.12.2020 22:14 Відповісти
 
 