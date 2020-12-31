Нацбанк за 2020 рік поповнив резерви більш ніж на $1 млрд

Національний банк України впродовж 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком становила 1038,00 млн доларів.

Показник 2020 року значно гірше 2019 року, коли НБУ купив на міжбанку для поповнення резервів рекордні 7933,38 млн доларів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На початку 2020 року НБУ також викуповував надлишок валют на міжбанку. Однак після настання коронакризи в березні продав з резервів 2 189,6 млн доларів. Протягом квітня - червня ці втрати були компенсовані.

Наступна криза настала в липні, коли через політичний тиск пост глави НБУ залишив Яків Смолій. У липні НБУ продав для підтримки стабільності 368,7 млн доларів.

У цілому протягом осені на міжбанку превалювало перевищення попиту на валюту, а офіційний курс НБУ на початку листопада досяг максимуму в 28,60 гривень за долар. Негативна ситуація була пов'язана з відсутністю прогресу в переговорах з МВФ, а також з невизначеністю щодо епідемії COVID-19.

Читайте також: Прибуток Нацбанку буде в 1,5 раза менше, ніж прописано в Держбюджеті, - Шевченко

У грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.

Нагадаємо, НБУ на 31 грудня 2020 року - 4 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.