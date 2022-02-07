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Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank

Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank

После появившейся информации о предстоящем судебном разбирательстве и возможном аресте активов Дмитрия Дубилета в международных судах, последний сегодня на своей ФБ странице опубликовал по его мнению информацию, что против него ведется информационная кампания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

В обращении Дмитрий Дубилет не предоставил ни одного существенного доказательства о юридической чистоте своих проектов, какие либо патенты или права на интеллектуальную собственность, ограничившись ссылкой на заявление Тигипко об отсутствии претензий. При этом Сергей Тигипко и его банк Универсал не имеют интеллектуальных прав на Монобанк, а являются партнерами, соответственно не имеют право вообще предъявлять какие либо претензии.

Как утверждает и признаёт сам Дмитрий Дубилет Монобанк создавался совместно с партнерами, а не лично им. Но спустя какое то время он создал проект сам с нуля, при этом утверждая, что не использовал ни строчки програмного кода Монобанка, подобное заявление с его стороны лишний раз подтверждает, что доступ к програмному коду все таки у него был.

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"Я не взял ни строчки кода из монобанка. Я не нанимал ни одного сотрудника из моно. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадает с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Революта и Monzo до monobank и Sportbank", — пишет он.

"Что дальше?", — задал вопрос Дмитрий Дубилет и ответил, что готов общаться с Монобанком по данной вопросу, тем самым фактически подтвердил, что вопросы для обсуждения есть.

Автор: 

банки (1938) Тигипко Сергей (1849) Дмитрий Дубилет (120)


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Топ комментарии
+12
вобщем дубилет скозлил у своих же единоверцев из земли обетованной и думал чтоему ничего за это не будет...не учел что кинул не гоев
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07.02.2022 18:27 Ответить
+6
Он из семьи воров, которые работали в приватбанке.
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07.02.2022 18:56 Ответить
+5
Його папашка зараз під слідством за виведення коштів Приватбанку, а синок "нє прі чьом".
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07.02.2022 18:56 Ответить
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Отладка кода вдвое сложнее, чем его написание.
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07.02.2022 18:27 Ответить
вобщем дубилет скозлил у своих же единоверцев из земли обетованной и думал чтоему ничего за это не будет...не учел что кинул не гоев
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07.02.2022 18:27 Ответить
око за око шекель за шекель
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07.02.2022 19:03 Ответить
У каких единоверцев?! Там какая то дура Людмила Шмальченко в частном порядке подала заяву в ...британскую полицию
Дубилет разворачивает бизнес за бугром вот и старается мадам Брошкина создать негативный фон в заголовках. Тоже мне - единоверка.
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07.02.2022 19:28 Ответить
1000% что людмила шмальченко в девичестве какая-нибудь роза либерман
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07.02.2022 20:05 Ответить
Очень важная новость для простых смертных .
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07.02.2022 18:29 Ответить
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07.02.2022 18:30 Ответить
хавал-нагива-хавал
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07.02.2022 18:31 Ответить
Ну это свой, израильский полицай, ему это можно))
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07.02.2022 19:07 Ответить
Доречі саме тому до Умані, разом з хасидами, прибувають і поліцаї з Ізраїлю. Бо вони можуть тих хасидів лушперити, допомогаючи нашій поліції.
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07.02.2022 19:24 Ответить
Моно таки не моно, их там много. А суетящихся рядом и вовсе мильоны...
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07.02.2022 18:34 Ответить
В Украине скоро всем ворам будут дават звание "Герой Ураины". Особенно тем, что из какого-либо колена Израилева.
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07.02.2022 18:45 Ответить
А кто сказал. что выборы будут ? В Беларуссии и в Московии их давно уже нет. Хотя, некоторые жители и у нас считают, что там проходят выборы...
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07.02.2022 18:58 Ответить
Он работает програмером или в QA
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07.02.2022 18:46 Ответить
Його папашка зараз під слідством за виведення коштів Приватбанку, а синок "нє прі чьом".
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07.02.2022 18:56 Ответить
Он из семьи воров, которые работали в приватбанке.
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07.02.2022 18:56 Ответить
Це те юне обдароване чудо, що перепис населення за допомогою таблиці excel проводило.
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07.02.2022 20:14 Ответить
Мабуть, послідовник сярьоги підраху@…
Учень пішов далі учителя після якихось виборів в Україні та роботи ЦВК …
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07.02.2022 20:37 Ответить
 
 